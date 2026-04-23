Генеральный секретарь, Президент государства То Лам проводит переговоры с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. (Фото: ВИА)

Во второй половине дня 22 апреля, сразу после официальной церемонии встречи в Президентском дворце, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, находящимся с государственным визитом во Вьетнаме.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам тепло приветствовал Президента Ли Чжэ Мёна, его супругу и делегацию высокого уровня Правительства Республики Корея, прибывших с государственным визитом во Вьетнам; выразил уважение и высоко оценил тот факт, что Президент Ли Чжэ Мён стал первым зарубежным лидером, осуществившим государственный визит во Вьетнам сразу после формирования нового руководства страны по итогам выборов Национального собрания (НС) XVI созыва; подчеркнул, что данный визит является наглядным свидетельством прочных, эффективных отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства и высокого уровня политического доверия между Вьетнамом и Республикой Корея. Выразив удовлетворение значительными достижениями, достигнутыми Правительством и народом Республики Корея за последнее время, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам пожелал Корее дальнейших новых «чудес на реке Хан», вносящих вклад в мир и процветание региона и мира.



Президент Ли Чжэ Мён выразил радость вновь посетить Вьетнам и воочию увидеть динамичное развитие страны; искренне поздравил Генерального секретаря То Лама с избранием Национальным собранием XVI созыва на пост Президента государства; выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), во главе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом, Вьетнам продолжит достигать значительных успехов в реализации целей социально-экономического развития. Президент Ли Чжэ Мён подчеркнул, что отношения между двумя странами являются особыми и близкими, как между братьями, и Республика Корея будет надёжным партнёром, сопровождающим Вьетнам в реализации целей стать страной со средним высоким доходом к 2030 году и страной с высоким доходом к 2045 году; подтвердил готовность совместно с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и руководством Вьетнама продвигать развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Республики Корея в направлении общего процветающего будущего.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и делегация высокого уровня Вьетнама на переговорах. (Фото: ВИА)

В атмосфере дружбы и взаимного доверия лидеры подробно обсудили ситуацию в каждой стране, двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились укреплять политическое доверие и стратегическое сотрудничество на новом уровне; эффективно реализовывать существующие механизмы и соглашения; расширять практическое сотрудничество в ключевых сферах дипломатии, обороны и безопасности; координировать усилия по решению вопросов нетрадиционной безопасности и транснациональной преступности.



Стороны подчеркнули необходимость реализации стратегического видения экономической взаимосвязанности в новых условиях, включая совместные усилия по достижению цели довести двусторонний товарооборот до 150 млрд долларов США к 2030 году; подтвердили намерение продолжать содействовать торговле и открытию рынков друг для друга; поддерживать участие вьетнамских предприятий в производственно-сбытовых цепочках Республики Корея и формирование независимой и самодостаточной экономики. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил инвестиционную деятельность и вклад корейских предприятий в социально-экономическое развитие Вьетнама; приветствовал расширение инвестиций в приоритетные сферы, такие как развитие инфраструктуры, «умные» города, полупроводники, крупномасштабные центры данных ИИ, сотрудничество в области «умных» портов и строительство портов нового поколения. Президент Ли Чжэ Мён поблагодарил и выразил надежду на дальнейшее внимание и поддержку со стороны Правительства Вьетнама в устранении трудностей в инвестиционных проектах корейских предприятий; подтвердил готовность тесно координировать действия с вьетнамской стороной в эффективном использовании средств Фонда содействия экономическому сотрудничеству (EDCF) и Фонда партнёрства экономического развития (EDPF), сосредоточенных на стратегической инфраструктуре Вьетнама.



Стороны также договорились активизировать сотрудничество в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации как важного драйвера двустороннего взаимодействия и достижения целей развития каждой страны. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил усилить сотрудничество в области научных исследований и передачи технологий, а также призвал Республику Корея продолжить поддержку реализации проекта Вьетнамско-корейского института науки и технологий (VKIST).

Президент Ли Чжэ Мён и делегация высокого уровня Республики Корея на переговорах. (Фото: ВИА)

Согласившись и высоко оценив предложения Генерального секретаря, Президента государства То Лама, Президент Ли Чжэ Мён отметил готовность Республики Корея делиться технологиями в отраслях будущего, таких как искусственный интеллект, полупроводники, чистая энергетика, а также содействовать подготовке кадров, способствуя модернизации страны и развитию передовой науки и технологий во Вьетнаме; предложил усилить взаимодействие между инновационными и стартап-экосистемами двух стран.



Лидеры также выразили общее мнение о необходимости расширения сотрудничества в области культуры, образования и народных обменов как прочной основы для устойчивого и долгосрочного развития двусторонних отношений; договорились продолжать уделять внимание защите законных прав граждан каждой страны, проживающих, обучающихся и работающих на территории другой стороны, включая многонациональные семьи; активизировать практическое сотрудничество между регионами, способствуя развитию межнародных связей. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил Республике Корея активно поддерживать развитие культурной и развлекательной индустрии во Вьетнаме, делиться опытом продвижения туризма.



Обсуждая сотрудничество на многосторонних площадках, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подтвердил готовность взаимодействовать с Республикой Корея в реализации Плана действий АСЕАН – Республика Корея на 2026–2030 годы, координировать усилия со странами Меконга для проведения Саммита Меконг – Республика Корея в 2026 году, способствуя максимальному раскрытию потенциала, укреплению экономической взаимосвязанности и формированию устойчивых и самодостаточных цепочек добавленной стоимости. Руководители двух стран разделили общее стратегическое видение по поддержанию мира и стабильности в Восточном море, обеспечению законных прав и интересов в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982); подчеркнули важность содействия миру на Корейском полуострове.



После переговоров Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён совместно присутствовали на церемонии обмена 12 документами о сотрудничестве, подписанными между министерствами и ведомствами двух стран, что свидетельствует о всесторонних и значительных результатах данного визита.



В тот же вечер Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга устроили торжественный приём в честь Президента Ли Чжэ Мёна и его супруги, прибывших с государственным визитом во Вьетнам.