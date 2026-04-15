Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам проводит переговоры с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином. (Фото: ВИА)

Утром 15 апреля, после церемонии государственного приёма в Доме народных собраний в столице Пекине (Китай), проведённой по высшему протоколу, предусмотренному для глав государств, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам провёл переговоры с Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.



Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин тепло приветствовал Генерального секретаря, Президента государства То Лама, его супругу и высокопоставленную делегацию Партии и Государства Вьетнама, прибывших с государственным визитом в Китай; сердечно поздравил товарища То Лама с тем, что он был избран Национальным собранием Вьетнама XVI созыва на должность Президента государства. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил высокую оценку тому, что товарищ То Лам выбрал Китай в качестве первой страны для визита после успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда КПВ и завершения формирования руководящих должностей государства. Он отметил, что это отражает высокое внимание и приоритет, который Партия и Государство Вьетнама в целом и лично Генеральный секретарь, Президент государства То Лам придают традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству между Китаем и Вьетнамом, а также стратегический характер и высокий уровень двусторонних отношений.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам искренне поблагодарил Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый, торжественный, внимательный и по-настоящему товарищеский, братский приём, оказанный высокопоставленной делегации Партии и Государства Вьетнама, а также за различные формы выражения решительной поддержки XIV съезда КПВ. Информируя о новых теоретических и практических положениях съезда, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что новое руководство Партии и Государства Вьетнама стремится совместно с руководством Партии и Государства Китая неустанно укреплять традиционную дружбу, продвигать всеобъемлющее стратегическое партнёрство и Сообщество единой судьбы, имеющее стратегическое значение.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и члены высокопоставленной делегации Вьетнама на переговорах с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином и высокопоставленной делегацией Китая. (Фото: ВИА)

Поздравив Китай с достижениями эпохального значения, достигнутыми Партией, Государством и народом Китая, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил уверенность, что Китай успешно реализует 15-й пятилетний план, добьётся высококачественного развития и модернизации по китайскому образцу, успешно выполнит цели «второго столетия» и будет играть всё более важную роль в регионе и мире. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает развитие отношений с Китаем как последовательную линию, стратегический выбор и высший приоритет во внешней политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, многосторонности и диверсификации; поддерживает глобальные инициативы Китая в области развития, безопасности, цивилизации и управления; последовательно проводит политику «одного Китая».



Вновь поздравив с успешным проведением XIV съезда КПВ, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил выдающиеся достижения в деле строительства социализма и проведения политики обновления, открывшие новую эпоху развития вьетнамского народа; подчеркнул, что Китай поддерживает Вьетнам в приверженности руководящей роли Партии и продвижении социалистического строительства; подтвердил, что Вьетнам является приоритетным направлением в соседской дипломатии Китая. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством нового Центрального комитета КПВ во главе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом Вьетнам успешно выполнит цели и задачи XIV съезда, в ближайшее время реализует две столетние цели и станет развитой страной с высоким уровнем дохода, ориентированной на социализм.



В тёплой, дружественной и откровенной атмосфере высшие руководители двух партий и государств провели глубокий и всесторонний обмен мнениями по ситуации в каждой стране, состоянию отношений между двумя партиями и государствами, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.



Руководители выразили удовлетворение позитивным развитием отношений между двумя партиями и государствами в последнее время, отметив, что стратегические контакты на высшем уровне поддерживаются на регулярной основе, механизмы сотрудничества становятся всё более всеобъемлющими, разнообразными и основанными на доверии; сотрудничество в области безопасности и обороны переходит от обменов к более практическому взаимодействию; экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, а также транспортная взаимосвязанность демонстрируют новые прорывы; межрегиональные и народные обмены развиваются активно; координация на многосторонних площадках становится всё более тесной. Лидеры подчеркнули, что в сложной международной обстановке обе стороны должны ещё теснее укреплять единство, усиливать стратегическое доверие, углублять взаимосвязанность в политике, торговле, инфраструктуре и энергетике, продолжать углублять и выводить на новый уровень отношения между Вьетнамом и Китаем, внося вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и мире.



Относительно направлений развития отношений между двумя партиями и государствами в предстоящее время лидеры подтвердили, что будут продолжать направлять все уровни и отрасли на реализацию общей цели «шести более», поддерживать регулярные контакты на высоком уровне, эффективно использовать руководящую роль партийного канала, укреплять практическое сотрудничество во всех областях, усиливать социальную основу двусторонних отношений, тесно координировать действия на многосторонних механизмах, лучше контролировать и урегулировать существующие разногласия. В ходе переговоров лидеры официально объявили о запуске «Года туристического сотрудничества Вьетнам – Китай 2026–2027», договорились активизировать сотрудничество и продвижение туризма, развивать инфраструктуру и туристические услуги, укреплять и сохранять статус крупнейших туристических рынков друг для друга. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил изучить возможность введения взаимного безвизового режима для организованных туристических групп на определённых направлениях на основе взаимности.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил сторонам усилить политическое доверие и стратегическую координацию на новом уровне, активизировать контакты на высшем уровне, продолжать повышать эффективность всеобъемлющего сотрудничества по каналам Партии, Правительства, Национального собрания/Всекитайского собрания народных представителей, Отечественного фронта/Народного политического консультативного совета Китая; усиливать теоретические обмены и подготовку кадров; расширять практическое сотрудничество между ключевыми ведомствами, прежде всего в сферах дипломатии, обороны и общественной безопасности; эффективно реализовывать механизм стратегического диалога «3+3» на уровне министров, развивать сотрудничество в области безопасности, оборонной промышленности и военной торговли; поддерживать друг друга в успешном проведении форумов АТЭС 2026 и 2027 годов в каждой из стран.

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и члены высокопоставленной делегации Китая на переговорах с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и высокопоставленной делегацией Вьетнама. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам также предложил вывести на новый уровень экономическое, торговое, инвестиционное и туристическое сотрудничество, реализовать цели развития каждой страны, сосредоточить ресурсы на развитии стратегической инфраструктурной взаимосвязанности, уделяя наивысший приоритет железнодорожному сотрудничеству; перейти от простой торговли к реальной экономической взаимосвязи, увязывая двустороннюю торговлю с инфраструктурной, логистической и рыночной взаимосвязанностью; предложил Китаю максимально открыть свой рынок для вьетнамских товаров, содействовать формированию сбалансированной и устойчивой торговли; активизировать инвестиции, передачу технологий, развитие вспомогательной промышленности, формирование производственных и логистических цепочек во Вьетнаме; координировать создание механизмов обеспечения стратегической энергетики; расширять сотрудничество в образовании, науке и технологиях, культуре, народных и межрегиональных обменах; предоставлять больше стипендий вьетнамским студентам и усиливать взаимодействие между ведущими университетами двух стран.



Высоко оценив и поддержав предложения Генерального секретаря, Президента государства То Лама, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин предложил углублять политическое доверие и стратегические обмены, сохранять традицию контактов на высоком уровне, максимально использовать особую роль партийного канала, углублять обмен опытом партийного строительства и государственного управления, эффективно использовать механизм стратегического диалога «3+3» между министерствами иностранных дел, обороны и общественной безопасности, устойчиво продвигать социалистическое строительство двух стран. Он предложил эффективно реализовывать сопряжение инициативы «Пояс и путь» с рамочной программой «Два коридора, один пояс», ускорять развитие стратегической инфраструктуры и активно продвигать реализацию трёх железнодорожных проектов стандартной колеи, соединяющих две страны.



Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал увеличение экспорта качественных вьетнамских товаров на китайский рынок; предложил углублять сотрудничество в ключевых отраслях, усиливать взаимодействие в производственных и логистических цепочках, поощрять китайские предприятия инвестировать во Вьетнам; укреплять сопряжение политики в области науки и технологий, развивать разнообразные гуманитарные обмены; активно реализовывать глобальные инициативы в области развития, безопасности, цивилизации и управления, совместно поддерживать стабильную, открытую и кооперативную международную среду, содействовать развитию социалистического дела в мире, а также обеспечивать мир, стабильность и процветание в регионе и мире.



Высшее руководство двух сторон договорилось продолжать надлежащее урегулирование разногласий, продвигать сотрудничество в соответствии с новым уровнем отношений между Вьетнамом и Китаем на основе международного права; строго соблюдать достигнутые договорённости между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем по реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и ускорять достижение содержательного и эффективного Кодекса поведения (COC), соответствующего международному праву и Конвенции Организации Объединённых Наций (ООН) по морскому праву 1982 года. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил сторонам уважать законные права и интересы друг друга, урегулировать разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.



После переговоров оба лидеры присутствовали на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве по партийным каналам, в области общественной безопасности, правосудия, экономики, науки и технологий, производственных и логистических цепочек, социальной сферы, средств массовой информации и межрегионального сотрудничества, что отражает всесторонние результаты визита.



В тот же день Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли вместе с высокопоставленной делегацией Партии и Государства Вьетнама приняли участие в государственном приёме, организованном Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.



По завершении государственного приёма Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань пригласили Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу Нго Фыонг Ли на прощальное чаепитие. Это особый формат общения между высшими руководителями двух партий и государств, отражающий взаимное уважение и товарищеские, братские отношения. В тёплой, искренней и дружественной атмосфере лидеры и их супруги вспомнили традиции дружбы между двумя партиями и государствами, обменялись воспоминаниями и добрыми чувствами, обсудили культурные особенности и обычаи своих стран, высоко оценили достигнутые договорённости и результаты визита, подтвердив намерение совместно продвигать всеобъемлющее стратегическое партнёрство и Сообщество единой судьбы, имеющее стратегическое значение, вступающее в новую эпоху развития.