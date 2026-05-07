Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл встречу с Президентом Индии Дроупади Мурму
Президент Дроупади Мурму тепло приветствовала Генерального секретаря, Президента То Лама, прибывшего с государственным визитом в Индию, и поздравила его с избранием Национальным собранием XVI созыва на должность Президента государства.
Генеральный секретарь, Президент То Лам выразил искреннюю признательность Президенту Дроупади Мурму, государству и народу Индии за торжественный, тёплый и дружественный приём, оказанный ему лично и вьетнамской делегации высокого уровня; выразил радость в связи с возможностью вновь посетить прекрасную Индию с её богатейшими традициями. Генеральный секретарь, Президент То Лам поздравил Индию с впечатляющими достижениями развития и высоко оценил роль Президента Дроупади Мурму в продвижении инициатив в области образования и развития высококвалифицированных кадров в Индии.
На встрече Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил последовательный курс Вьетнама на придание отношениям с Индией одного из высших приоритетов. Вьетнам поддерживает дальнейшее укрепление роли Индии на региональных и международных многосторонних площадках, а также поддерживает активизацию Индией политики «Действуй на Востоке» и углубление связей со странами ASEAN.
С удовлетворением сообщив об итогах весьма успешных переговоров с Премьер-министром Нарендрой Моди, состоявшихся в тот же день, Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что стороны договорились продолжить вывод двусторонних отношений на уровень «Укреплённого всеобъемлющего стратегического партнёрства» на основе принципов общности видения, стратегического сближения и предметного сотрудничества. Стороны договорились активизировать визиты и контакты на высоком уровне в целях укрепления политического доверия; углублять сотрудничество в сфере обороны, особенно в области оборонной промышленности; обеспечить прорыв в торгово-экономическом взаимодействии; поощрять углублённое сотрудничество в области науки и технологий, включая информационные технологии, искусственный интеллект, 6G, возобновляемую энергетику, новые технологии, редкоземельные элементы и использование атомной энергии в мирных целях.
Президент Дроупади Мурму высоко оценила результаты переговоров между Генеральным секретарём, Президентом То Ламом и Премьер-министром Нарендрой Моди; выразила удовлетворение тем, что стороны повысили уровень отношений до «Укреплённого всеобъемлющего стратегического партнёрства» именно в год 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Президент Дроупади Мурму приветствовала подписание в ходе визита Генерального секретаря, Президента То Лама многочисленных документов о сотрудничестве в таких сферах, как наука и технологии, кибербезопасность, здравоохранение, стратегические полезные ископаемые, туризм и других. Подтвердив решительную поддержку дальнейшему углублению отношений в рамках нового формата, Президент подчеркнула, что дальнейшее укрепление двусторонних связей принесёт практическую пользу народам двух стран. В качестве примера она привела соглашения в сфере здравоохранения, которые позволят обеспечить потребителей качественной медицинской продукцией по доступным ценам.
Подчеркнув, что Индия неизменно рассматривает Вьетнам как одного из важнейших партнёров в рамках политики «Действуй на Востоке» и «Индо-Тихоокеанской инициативы» Индии, Президент Дроупади Мурму отметила, что Вьетнам и Индия связаны давними традиционными отношениями, основанными на общих исторических, цивилизационных и религиозных ценностях, что и сегодня находит яркое отражение, в частности, в поклонении реликвиям Будды во Вьетнаме в 2025 году, которое привлекло более 15 миллионов паломников, а также в культурных следах взаимодействия двух стран в храмовом комплексе Мишон во Вьетнаме.
Выразив признательность Вьетнаму за поддержку скорейшего завершения пересмотра Соглашения о торговле товарами ASEAN — Индия (AITIGA), Президент Дроупади Мурму сообщила, что в настоящее время во Вьетнаме работают более 400 индийских инвесторов, и выразила надежду, что Вьетнам продолжит создавать для них благоприятные условия в духе Укреплённого всеобъемлющего стратегического партнёрства и в соответствии с законодательством Вьетнама, а также будет поощрять инвестиции вьетнамских компаний в Индию.
Генеральный секретарь, Президент То Лам выразил надежду, что Президент Дроупади Мурму уделит внимание продвижению вышеупомянутых направлений сотрудничества, особенно даст поручения соответствующим индийским ведомствам увеличить частоту прямых авиарейсов между двумя странами, а также устранить тарифные и нетарифные барьеры для вьетнамских товаров на индийском рынке.
В целях создания прочной основы двусторонних отношений стороны подтвердили необходимость расширения сотрудничества в области культуры, религии, народной дипломатии и образования. Президент Индии подтвердила готовность продолжать поддержку Вьетнама в рамках сотрудничества Меконг — Ганг, программ Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC) и образовательных стипендий; выразила желание видеть больше туристов из Индии и Вьетнама в обеих странах.
Обсуждая региональные и международные вопросы, лидеры договорились продолжать тесную координацию на многосторонних площадках, таких как ООН и ASEAN. Стороны подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиасообщения, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент То Лам пригласил Президента Дроупади Мурму посетить Вьетнам в ближайшее время. Президент Дроупади Мурму с удовлетворением приняла приглашение; конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
После встречи Президент Индии Дроупади Мурму устроила торжественный приём в честь Генерального секретаря, Президента То Лама и вьетнамской делегации высокого уровня. В приёме также принял участие Премьер-министр Индии Нарендра Моди.