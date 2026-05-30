Генеральный секретарь, Президент государства То Лам присутствовал на церемонии обмена документами о сотрудничестве между Вьетнамом и Сингапуром

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг присутствуют на церемонии обмена документами о сотрудничестве между двумя странами. Фото: ВИА

Подписанные документы включают: Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и Агентством по развитию государственной службы Сингапура; Совместное заявление Министра промышленности и торговли Вьетнама и Министра Сингапура по вопросам энергетики, науки и технологий об укреплении устойчивости цепочек поставок; Меморандум о сотрудничестве между Верховным народным судом Вьетнама и Верховным судом Сингапура.

Кроме того, были подписаны Документ об основных условиях сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, Меморандум о создании Центра исследований передовых производственных технологий между группой Becamex и Агентством Сингапура по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR), Меморандум о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Наньянским технологическим университетом, а также Меморандум о сотрудничестве между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и Партией народного действия Сингапура.

В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения инвестиционных сертификатов проектам Вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) в Хюэ, Нгеане, Ниньбине, Хайфоне и Хошимине.

Вьетнам и Сингапур поддерживают исключительно динамичные, содержательные и эффективные дружественные и партнёрские отношения. За более чем полвека развития отношения между двумя странами последовательно укреплялись, расширялись и углублялись, став образцом успешного сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



