Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие в церемонии объявления Резолюции НС о создании города Донгнай
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял участие и выступил на церемонии.
В церемонии также приняли участие бывшие члены Политбюро: бывший Президент государства Нгуен Минь Чиет; бывший Президент государства Чыонг Тан Шанг; бывший Премьер-министр Правительства Нгуен Тан Зунг; бывший постоянный член Секретариата ЦК КПВ Ле Хонг Ань.
В церемонии также приняли участие члены Политбюро, бывшие члены Политбюро, члены Секретариата ЦК КПВ, бывшие члены Секретариата ЦК КПВ, члены ЦК КПВ, бывшие члены ЦК КПВ, действующие и бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама; представители руководства центральных органов, министерств и ведомств, провинций и городов страны; матери-героини Вьетнама, Герои Вооружённых сил, Герои Труда; генералы, офицеры, ветераны войны, семьи, имеющие заслуги перед революцией; действующие и бывшие руководители города Донгнай разных периодов; представители дипломатических миссий в Хошимине, представители руководства провинций Королевства Камбоджа, а также многочисленные представители различных слоёв населения.
На церемонии товарищ Фан Тьи Хиеу, член ЦК КПВ, член Постоянного комитета НС, председатель Комитета НС по законодательству и правосудию, огласил Резолюцию № 30/2026/QH16 НС о создании города Донгнай.
Согласно Резолюции № 30/2026/QH16 НС, город Донгнай официально учреждён с 30 апреля 2026 года. Город Донгнай граничит с Хошимином, провинциями Ламдонг, Тэйнинь и Королевством Камбоджа. Площадь города составляет более 12,7 тыс. кв. км, численность населения — почти 5 млн человек; в состав города входят 95 административных единиц общинного уровня, включая 33 квартала и 62 общины.
От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам вручил Резолюцию НС о создании города Донгнай и Орден Труда первой степени партийной организации, властям и жителям города.
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства подчеркнул, что Донгнай является землёй с особо глубокими историческими, культурными и революционными традициями. В годы сопротивления эта земля стала символом несгибаемой воли, преданности Партии, Отечеству и народу. В мирное время, в период строительства и обновления Донгнай продолжает оставаться передовым регионом, где дух преодоления трудностей, творческий подход, смелость мыслить и действовать, а также стремление к развитию превратились в мощную движущую силу роста.
Из территории с богатыми революционными традициями Донгнай постепенно превратился в один из важных промышленных, городских и интеграционных центров страны; уровень жизни населения неуклонно повышается. Политика социального обеспечения, благодарности людям, имеющим заслуги перед Родиной, устойчивого сокращения бедности, ликвидации временного и ветхого жилья, развития социального жилья, заботы об образовании, здравоохранении и культуре реализуется практически и эффективно, отражая гуманистические традиции, дух солидарности и глубокую общественную ответственность Донгная.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства отметил, что создание города Донгнай центрального подчинения является важной вехой, открывающей новый этап развития. Новый статус требует нового видения развития; более масштабное пространство требует более высокого уровня управления; большая гордость должна превращаться в ещё большую ответственность перед народом и страной.
Сегодня Донгнай обладает многими редкими стратегическими преимуществами, такими как масштаб экономики, численность населения, инфраструктура, природные ресурсы, богатое историческое и культурное наследие. Эти преимущества определяют роль города как многофункционального полюса роста, города-локомотива, национального центра промышленности, авиации и инноваций.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства призвал партийную организацию, власти, вооружённые силы, деловое сообщество и жителей города Донгнай объединить усилия для формирования стремления к новому Донгнаю, соответствующему статусу города центрального подчинения. Донгнай должен ориентироваться на более высокие стандарты развития, стремиться стать городом-локомотивом с высокой конкурентоспособностью и значительным влиянием на регион Юго-Востока и всю страну. Донгнай должен стремиться войти в рейтинги наиболее комфортных для жизни и ведения бизнеса городов Азии и мира, как это уже сделали Ханой и Хошимин. Для достижения этой цели каждый кадр, член Партии, житель и предприятие должны объединить усилия ради того, чтобы город становился более развитым, цивилизованным, светлым, зелёным, чистым, красивым и комфортным для жизни, а также вносил больший вклад в развитие страны.
Городу Донгнай необходимо превратить свои уникальные преимущества в новые факторы развития — стратегическую многовидовую транспортную инфраструктуру и мощную промышленную базу, логистическую сеть, положение межрегиональных ворот, широкое приграничное пространство, богатые потенциалом территории, а также сильных и творческих людей. Эти преимущества должны быть объединены в новую целостную модель развития, где промышленность, услуги, городская среда, экология, культура, приграничная экономика и национальная оборона и безопасность будут взаимно дополнять друг друга, формируя динамичный, умный, интегрированный и обладающий собственной идентичностью Донгнай в регионе Юго-Востока страны.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства подчеркнул, что развитый город определяется не только масштабом экономики, высоким уровнем доходов, количеством высотных зданий или современных объектов, но прежде всего высоким качеством жизни населения. Поэтому Донгнаю необходимо уделять больше внимания вопросам занятости, жилья, школ, больниц, культурных учреждений, общественных пространств и среды проживания, особенно для рабочих, трудящихся, жителей отдалённых и труднодоступных районов, приграничных территорий и уязвимых групп населения. Конечной целью развития является обеспечение каждой семье более обеспеченной, безопасной и счастливой жизни.
Нация может существовать вечно только при наличии прочных культурных корней. Город может развиваться далеко лишь при наличии устойчивого культурного фундамента. Донгнаю необходимо сохранять и развивать многоэтнические и многоконфессиональные культурно-исторические ценности, превращая традиции первопроходчества, патриотизма, трудолюбия, солидарности и творчества в духовный ресурс развития. Человек Донгная новой эпохи должен обладать дисциплиной, знаниями, ответственностью, стремлением к развитию и осознанием необходимости сохранять образ цивилизованного, гуманного и интегрированного города.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства предложил активно пробуждать дух единства бизнеса и народа. Город не может развиваться только благодаря решимости политической системы и государственного аппарата — развитие должно опираться на силу народа, интеллектуальный потенциал общества, возможности бизнеса и общественное доверие. Городские власти должны формировать прозрачную, благоприятную и справедливую среду; предприятия — обновляться, повышать конкурентоспособность и сочетать коммерческие интересы с социальной ответственностью; жители — становиться активными участниками строительства цивилизованного города, сохранения окружающей среды, порядка, дисциплины и общественной самобытности.
Донгнай — город стратегического значения, обладающий государственной границей, ключевой инфраструктурой, крупными промышленными и городскими пространствами; поэтому развитие всегда должно быть связано с национальной обороной, безопасностью, общественным порядком, внешними связями и формированием прочной позиции народных сердец. Сплочённость партийной организации, согласие народа, дисциплина в управлении и доверие в обществе станут основой того, чтобы Донгнай двигался быстрее, увереннее и дальше на новом этапе.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства отметил, что Центральные органы продолжат уделять внимание руководству, координации и совершенствованию механизмов и политики, необходимых для максимального раскрытия потенциала и преимуществ Донгная, а также для более весомого вклада города в развитие региона и страны. Однако решающим фактором остаются инициативность, творческий подход, самостоятельность и самодостаточность партийной организации, властей, делового сообщества и жителей города.
Предстоящий путь города Донгнай открывает широкие перспективы, но требует ещё больших усилий, более высокой решимости и более активных действий. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства выразил уверенность в том, что город Донгнай будет быстро, устойчиво, цивилизованно и современно развиваться, достойно соответствуя статусу города центрального подчинения и являясь важным полюсом роста региона Юго-Востока и всей страны.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства призвал каждого кадра, члена Партии, военнослужащего, каждого жителя и каждое предприятие города объединить усилия и превратить сегодняшнюю гордость в решимость действовать, а стремление к развитию — в конкретные проекты, продукты и результаты труда, внося достойный вклад в дело строительства и защиты Отечества.
На церемонии товарищ Ву Хонг Ван, член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета, глава делегации депутатов НС города Донгнай, подтвердил, что партийная организация города Донгнай обязательно выполнит указания Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, проявит ещё большую решимость, приложит ещё большие усилия и будет действовать ещё более решительно для превращения Донгная в образец динамичного, современного, цивилизованного и счастливого развития, важный полюс роста страны; вместе со всей страной успешно реализует цели превращения Вьетнама к 2030 году в развивающееся государство с современной промышленностью и доходом выше среднего уровня, а к 2045 году — в развитую страну с высоким уровнем доходов; вместе со страной уверенно вступит в новую эпоху — эпоху подъёма нации.
Сразу после церемонии состоялась художественно-историческая программа «Донгнай — героический дух Юга, поднимающийся вместе со страной», эмоционально воссоздавшая 328-летний героический путь Донгная. Программа представляла собой масштабное театрализованное представление под открытым небом, объединившее прошлое, настоящее и будущее, с участием сотен профессиональных и самодеятельных артистов, проникнутых гордостью и верой в путь подъёма Донгная вместе со страной, ярко подтверждая стремление этой земли с богатыми традициями к развитию.