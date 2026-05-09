Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие во Вьетнамско-шриланкийском форуме по торговле, инвестициям и туризму

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с речью. Фото: ВИА

В мероприятии также участвовали Премьер-министр Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Харини Амарасурия, руководители министерств и ведомств, а также многочисленные представители деловых кругов двух стран.Выступая на форуме, Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия подчеркнула, что данный форум является практическим воплощением общих амбиций двух стран, поскольку Вьетнам и Шри-Ланка совместно стремятся достичь объёма двусторонней торговли в 1 млрд долларов США к 2030 году, уделяя особое внимание диверсификации товарной номенклатуры под руководством двух государств.Выразив восхищение достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии, Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия отметила стремление изучать опыт развития Вьетнама и далее углублять сотрудничество в сфере содействия торговле, взаимосвязанности и кооперации. Шриланкийские предприятия уже реализовали около 30 инвестиционных проектов во Вьетнаме, что отражает доверие бизнеса к динамичной, стабильной и благоприятной деловой среде страны.Премьер-министр Шри-Ланки выразила надежду, что вьетнамские компании изучат возможности сотрудничества в таких ключевых сферах, как торговля и инвестиции, образование, сельское хозяйство и переработка продовольствия, логистика и авиация, электроника и информационные технологии, туризм и гостиничный бизнес. Премьер-министр подчеркнула, что Шри-Ланка готова стать надёжным, открытым и ориентированным на будущее партнёром, а также призвала к регулярному обмену деловыми делегациями, взаимным визитам и постоянному диалогу между сторонами для формирования устойчивых партнёрских отношений.Выступая на форуме, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что форум является не только площадкой для встреч и обсуждения возможностей сотрудничества, но и символом взаимосвязанности двух экономик, двух регионов, а в более широком смысле - взаимосвязи мировых потоков торговли, инвестиций и развития.Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что мир развивается стремительно и сложно, и ни одно государство не сможет обеспечивать устойчивое развитие, действуя в одиночку. Экономикам необходимо теснее взаимодействовать, дополнять друг друга, совместно повышать конкурентоспособность и глубже интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости. В этом контексте отношения между Вьетнамом и Шри-Ланкой имеют особое значение. Речь идёт о взаимодействии двух стран, обладающих важным геостратегическим положением, взаимодополняющим потенциалом и способных совместно играть роль связующего звена в формирующейся региональной экономической архитектуре.Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что, несмотря на определённый прогресс в экономическом сотрудничестве между двумя странами, необходимо откровенно признать, что нынешние масштабы взаимодействия всё ещё остаются скромными по сравнению с имеющимся потенциалом. Продвижение прямого авиасообщения, особенно открытие маршрута между Коломбо и Хошимин, станет практическим шагом, имеющим стратегическое значение.Он подчеркнул, что в предстоящее время сотрудничество между Вьетнамом и Шри-Ланкой должно развиваться на основе эффективного, целенаправленного подхода с ориентацией на конкретные результаты.Прежде всего, стороны должны уделить приоритетное внимание развитию логистической взаимосвязанности и транзита товаров. Эта сфера соответствует преимуществам Шри-Ланки и потребностям Вьетнама в расширении экономического пространства в направлении Индийского океана.Во-вторых, необходимо активизировать сотрудничество в взаимодополняющих областях, таких как сельское хозяйство, переработка продовольствия, текстильная промышленность, посредническая торговля и услуги. Эти направления могут быть быстро реализованы и дать ощутимый эффект.В-третьих, следует укреплять туристические связи и народные обмены. Когда люди становятся ближе друг к другу и укрепляется взаимное доверие, экономические потоки будут развиваться естественным образом.Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что Вьетнам привержен созданию благоприятной, прозрачной и стабильной инвестиционной среды. Вьетнам продолжает совершенствовать институциональную систему, реформировать административные процедуры, развивать инфраструктуру и повышать качество человеческих ресурсов. Вьетнам гарантирует законные права и интересы инвесторов, усиливает диалог и сопровождает бизнес на протяжении всего процесса реализации проектов; страна стремится быть не просто местом для инвестиций, а пространством для долгосрочного и устойчивого развития.Вьетнам активно трансформирует модель государственного управления в направлении обслуживания и поддержки бизнеса, создавая условия для эффективной и беспрепятственной реализации всех законных проектов. Предприятия должны играть центральную и авангардную роль в сотрудничестве между двумя странами. Деловые круги Вьетнама и Шри-Ланки должны действовать более активно и смело в вопросах установления связей, инвестирования и расширения рынков.Сотрудничество между Вьетнамом и Шри-Ланкой необходимо рассматривать в более широком пространстве - пространстве Индийского океана, Южной Азии и формирующихся глобальных цепочек поставок. Вопрос заключается не только в потенциале, но и в действиях - быстрых, решительных и эффективных действиях.На Вьетнамско-шриланкийском форуме по торговле, инвестициям и туризму в присутствии Генерального секретаря, Президента государства То Лама, Премьер-министра Шри-Ланки Харини Амарасурии и руководителей двух стран авиакомпания Vietnam Airlines официально объявила об открытии прямого авиасообщения между Хошимин и Коломбо.Авиакомпания Vietjet Air также официально объявила об открытии прямого рейса между Хошимином и Коломбо. Запуск маршрута Хошимин – Коломбо запланирован на август 2026 года с частотой четыре рейса туда и обратно в неделю.По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия и руководители двух стран приняли участие в церемонии обмена документами о сотрудничестве между рядом предприятий в сферах туризма, переработки сельскохозяйственной продукции, каучука, удобрений и химической промышленности.Ранее Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия ознакомились с фотовыставкой, посвящённой отношениям между Вьетнамом и Шри-Ланкой, подготовленной Вьетнамского информационного агенства, а также посетили выставку вьетнамских товаров.



