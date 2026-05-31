Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял старшего министра, старшего советника Партии народного действия Сингапура, бывшего Премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна
Старший министр, старший советник Партии народного действия Сингапура, бывший Премьер-министр Ли Сянь Лун выразил радость по случаю новой встречи с Генеральным секретарём, Президентом То Ламом; высоко оценил программное речью Генерального секретаря, Президента на Диалоге Шангри-Ла, отметив, что оно продемонстрировало стратегическое видение и высокий уровень ответственности в отношении общих региональных вопросов, а также способствовало формированию нового подхода к управлению кризисами.
Генеральный секретарь, Президент То Лам поздравил Сингапур с выдающимися достижениями в развитии страны, сохранением статуса одного из ведущих финансовых, технологических и инновационных центров региона и мира, а также способностью гибко адаптироваться к изменениям международной обстановки; выразил уважение и высокую оценку исключительно важного вклада покойного Премьер-министра Ли Куан Ю и старшего министра, старшего советника, бывшего Премьер-министра Ли Сянь Луна в процесс становления, развития и углубления дружественных и плодотворных отношений сотрудничества между двумя странами на протяжении многих десятилетий, что способствовало превращению отношений между Вьетнамом и Сингапуром в одну из наиболее динамичных и эффективных моделей сотрудничества в АСЕАН.
Выразив удовлетворение позитивным, содержательным и эффективным развитием сотрудничества между двумя странами по всем направлениям спустя год после установления Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Сингапуром, Генеральный секретарь, Президент То Лам и бывший Премьер-министр Ли Сянь Лун обсудили ряд направлений дальнейшего углубления двусторонних отношений на новом этапе развития. Генеральный секретарь, Президент предложил Сингапуру продолжать оказывать Вьетнаму поддержку в подготовке кадров, обмене опытом в сфере административной реформы, повышении эффективности и результативности государственного аппарата, а также совершенствовании политики и механизмов в новых направлениях развития.
Ли Сянь Лун высоко оценил создание механизма Стратегического диалога между Партией народного действия Сингапура и Коммунистической партией Вьетнама, подтвердив, что в качестве старшего советника Партии народного действия будет и далее поддерживать укрепление сотрудничества между двумя партиями и содействовать реализации важных программ взаимодействия между двумя странами.
Генеральный секретарь, Президент То Лам и бывший Премьер-министр Ли Сянь Лун выразили общее мнение о том, что в условиях сложных изменений в мировой обстановке двум странам необходимо ещё теснее координировать свои действия во имя развития каждой из них, а также во имя мира, стабильности и сотрудничества в Юго-Восточной Азии.