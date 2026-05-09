Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял руководство корпорации Hayleys (PLC) Шри-Ланки

В рамках государственного визита в Шри-Ланку вечером 8 мая по местному времени в столице Коломбо Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл встречу с председателем и генеральным директором корпорации Hayleys PLC Моханом Пандитхаге.На встрече Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение развитию дружественных отношений сотрудничества со Шри-Ланкой, в которых экономико-торговое взаимодействие и связи между предприятиями являются одной из важных опор; подтвердил, что данная встреча имеет значение для продвижения экономического партнёрства, особенно в таких сферах, как авиация, туризм и торговля.Высоко оценив корпорацию Hayleys как одно из крупных предприятий с высокой репутацией и большим опытом в различных сферах, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что в условиях взаимодополняемости двух экономик и значительного потенциала для дальнейшего развития Вьетнам стремится укреплять сотрудничество с крупными предприятиями Шри-Ланки, особенно с корпорациями, обладающими рыночной сетью и региональными связями, такими как Hayleys; предложил корпорации не ограничиваться отдельными торговыми операциями, а ориентироваться на создание устойчивых каналов взаимодействия, усиливая роль рыночного моста и содействуя вьетнамским предприятиям в доступе к системе распределения, логистики и клиентской базе Шри-Ланки.Генеральный секретарь, Президент государства То Лам призвал корпорацию Hayleys продолжить изучение возможностей инвестирования в сферы, в которых компания обладает преимуществами и которые соответствуют потребностям развития Вьетнама, такие как авиационное сообщение, туризм и логистика; развитие цепочек добавленной стоимости в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленное сырьё и глубокая переработка; поддержал предложения компании о сотрудничестве в области сельского хозяйства и переработки, включая развитие цепочки создания стоимости кокосовой продукции и переработанных продуктов.Со своей стороны Мохан Пандитхаге подтвердил заинтересованность вьетнамским рынком и предложил использовать роль корпорации Hayleys в продвижении двусторонних авиационных, туристических и торговых связей, одновременно изучая возможности инвестиционного сотрудничества в таких взаимодополняющих сферах, как сельское хозяйство, переработка и дистрибуция.