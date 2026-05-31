НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял руководителей крупных компаний и финансовых организаций Сингапура
Приветствуя намерение CapitaLand продолжать реализацию проектов во Вьетнаме, прежде всего проектов высокого качества, экологичных и интеллектуальных, обеспечивающих эффективное использование земельных ресурсов, интеграцию с городской инфраструктурой и содействующих модернизации крупных городов страны, Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил, что Вьетнам неизменно сопровождает и создаёт благоприятные условия для иностранных инвесторов, включая CapitaLand.
Руководство группы CapitaLand выразило впечатление от недавних указаний Генерального секретаря, Президента относительно дальнейшего совершенствования институциональной базы, решительного реформирования инвестиционно-предпринимательских процедур во Вьетнаме в направлении децентрализации и делегирования, упрощения требований, сокращения сроков рассмотрения документов и расширения цифровизации с применением науки и технологий для создания максимально благоприятных условий иностранным инвесторам, включая инвесторов из Сингапура. Представители CapitaLand сообщили о намерении в дальнейшем расширять инвестиции во Вьетнаме в сферах городского развития, экологичного жилья, индустриальной недвижимости, логистики и зелёных центров обработки данных.
Принимая руководство группы Sembcorp, Генеральный секретарь, Президент То Лам высоко оценил деятельность компании во Вьетнаме, особенно в рамках модели индустриальных парков VSIP и проектов в энергетической сфере.
Генеральный секретарь, Президент предложил группе продолжать расширять инвестиции в направлениях, востребованных Вьетнамом, стремясь к тому, чтобы каждая из 34 провинций и городов страны имела как минимум один индустриальный парк VSIP, а также развивать их как зелёные и интеллектуальные индустриальные парки, центры инноваций, цифровую инфраструктуру, современную логистику и производственные экосистемы с низким уровнем выбросов.
Руководство Sembcorp заявило о намерении продолжать инвестиционную и предпринимательскую деятельность во Вьетнаме и активно содействовать подготовке высококвалифицированных кадров, передаче технологий и расширению сотрудничества с иностранными инвесторами в соответствующих сферах, заинтересованными в изучении инвестиционных возможностей во Вьетнаме.
Принимая руководство группы SATS, Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил многолетнее сотрудничество между SATS и Vietnam Airlines и подчеркнул, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию современной авиационной и логистической инфраструктуры.
Генеральный секретарь, Президент предложил SATS продолжать взаимодействие с Vietnam Airlines и соответствующими органами для конкретизации предложений по сотрудничеству, особенно в области эксплуатации грузовых терминалов, управления аэропортовой логистикой, подготовки кадров, передачи опыта эксплуатации и интеграции аэропортов Вьетнама в международную логистическую сеть.
Руководство SATS заявило о намерении расширить инвестиции во Вьетнаме, сосредоточив внимание на развитии и эксплуатации авиационных грузовых терминалов, аэропортовой логистике и подготовке кадров для авиационной отрасли.
На встрече представитель компании SEA Limited выразил признательность Генеральному секретарю, Президенту То Ламу за возможность встречи. Представитель компании отметил своё восхищение видением руководства Вьетнама в сфере развития науки и технологий и заявил о намерении продолжать расширять деятельность во Вьетнаме в банковской и финансовой сферах, а также участвовать в создании современной логистической системы страны.
Отметив деятельность Shopee, ShopeePay и SPX во Вьетнаме, Генеральный секретарь, Президент поддержал предложение о расширении сотрудничества и призвал SEA Limited активизировать взаимодействие, способствующее развитию электронной коммерции, поддержке цифровой трансформации малого бизнеса, расширению каналов сбыта продукции и более глубокому участию предприятий в региональных цифровых цепочках поставок.
Генеральный секретарь, Президент предложил изучить возможности расширения сотрудничества в сферах применения искусственного интеллекта (ИИ), данных и цифровых технологий, развития трансграничной электронной коммерции, цифровых платежей и цифровых финансовых услуг.
Поздравив Вьетнам с успехами в экономическом росте и социальном развитии, руководство группы Keppel Limited подтвердило стремление внести вклад в социально-экономическое развитие страны, прежде всего в развитие устойчивой инфраструктуры и умных городов.
Приветствуя намерение Keppel Limited продолжать расширять деятельность во Вьетнаме, Генеральный секретарь, Президент отметил, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание привлечению инвесторов, обладающих потенциалом в области технологий, финансов, городской инфраструктуры, управления и устойчивого развития.
Вьетнам приветствует изучение Keppel Limited новых моделей сотрудничества в таких сферах, как развитие зелёной инфраструктуры, центров обработки данных, облачных вычислений, инфраструктуры ИИ, умных городов, городских услуг, зелёной логистики и интеграции инновационных экосистем.
На встрече руководство банка UOB заявило, что банк намерен продолжать инвестировать во Вьетнам и содействовать развитию Международного финансового центра Вьетнама как регионального финансового узла.
Представители UOB выразили желание способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций во Вьетнам и поддерживать вьетнамские предприятия в повышении их глобальной конкурентоспособности и более глубоком участии в цепочках поставок АСЕАН.
Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что Вьетнам уделяет большое внимание развитию Международного финансового центра как регионально интегрированного центра зелёных финансов и инноваций, и предложил UOB сотрудничать в инвестициях в развитие финансовых и банковских услуг для Международного финансового центра, укреплении региональных финансовых связей, а также содействовать повышению управленческого потенциала вьетнамских предприятий, привлечению капитала и их более глубокому участию в цепочках создания стоимости АСЕАН.