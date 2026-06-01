НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял представителей ряда организаций и предприятий на Филиппинах
•На встрече с господином Масато Кандой, Президентом Азиатского банка развития (АБР), Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение сотрудничеству с АБР и заинтересован в дальнейшем углублении данного партнёрства на новом этапе развития.
Отметив, что Вьетнам и АБР на протяжении многих лет поддерживают долгосрочные, надёжные и эффективные партнёрские отношения благодаря финансовой поддержке, обмену опытом и политическим консультациям, Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что АБР продолжит содействовать Вьетнаму в обеспечении устойчивого экономического роста, повышении конкурентоспособности экономики, укреплении устойчивости к глобальным вызовам и поэтапной реализации долгосрочных целей развития страны.
Генеральный секретарь, Президент государства приветствовал инициативы АБР в таких сферах, как энергетическая взаимосвязанность, развитие рынка капитала, цифровая экономическая интеграция, зелёный переход и финансирование устойчивого развития, которые соответствуют потребностям развития как АСЕАН в целом, так и Вьетнама в частности, способствуя привлечению дополнительных ресурсов, знаний и международного опыта для обеспечения более устойчивого, инклюзивного и жизнеспособного роста. Вьетнам подтверждает готовность продолжать тесное взаимодействие, создавать благоприятные условия и поддерживать регулярный обмен с АБР для эффективной реализации совместных проектов в предстоящий период.
Высоко оценив сотрудничество с Вьетнамом на протяжении более чем 30 лет, Президент АБР подтвердил, что Вьетнам является важным партнёром по развитию, и выразил впечатление достижениями страны в социально-экономическом развитии и её амбициозными целями на будущее.
Президент АБР подтвердил готовность и далее сопровождать и поддерживать Вьетнам в реализации долгосрочных целей развития, включая трансформацию модели роста, повышение конкурентоспособности, развитие частного сектора, зелёный переход и углубление региональной интеграции. Особое внимание АБР намерен уделять поддержке развития частного сектора во Вьетнаме
На встрече с господином Саиа Ма’у Пиукалой, Региональным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Западной части Тихого океана, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил роль ВОЗ на глобальном и региональном уровнях в содействии укреплению систем здравоохранения, защите и охране здоровья населения, в том числе во Вьетнаме, а также выразил признательность ВОЗ за высокую оценку усилий и результатов Вьетнама в области профилактики вреда от табака.
В целях последовательного повышения качества медицинского обслуживания населения и укрепления потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения в будущем Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду на дальнейшую экспертную и техническую поддержку со стороны ВОЗ для повышения эффективности разработки политики и совершенствования системы здравоохранения в соответствии с новыми условиями.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил ВОЗ содействовать популяризации традиционной восточной медицины Вьетнама наряду с современной медициной для расширения возможностей и методов охраны здоровья населения региона и мира.
Саиа Ма’у Пиукала отметил усилия и достижения Вьетнама в сфере здравоохранения и охраны здоровья населения, а также высоко оценил активность Вьетнама в принятии резолюции о ряде прорывных мер по укреплению защиты, охраны и улучшения здоровья народа.
Он подтвердил готовность продолжать сотрудничество и поддержку Вьетнама в области профилактики и контроля заболеваний и эпидемий, совершенствования систем прогнозирования, мониторинга, выявления и предупреждения заболеваний, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности; продвижения здорового образа жизни; создания эффективной и устойчивой национальной системы медицинских услуг в соответствии с целью всеобщего охвата здравоохранением; развития цифровой трансформации в здравоохранении и эффективного применения информационных технологий для обеспечения взаимосвязанности; а также модернизации инфраструктуры и оборудования первичного звена здравоохранения.
На встрече с господином Тристаном Абоитисом, Председателем совета директоров и генеральным директором корпорации Aboitiz Foods, Генеральный секретарь, Президент государства высоко оценил деятельность корпорации в сферах, непосредственно связанных с потребностями развития Вьетнама, включая энергетику, продовольствие и сельское хозяйство, инфраструктуру, финансы, промышленную недвижимость, данные и искусственный интеллект, что способствует укреплению практического экономического сотрудничества между Вьетнамом и Филиппинами.
Отметив, что направления инвестиций корпорации во Вьетнаме непосредственно связаны с ключевыми приоритетами развития страны на новом этапе, Генеральный секретарь, Президент государства рекомендовал рассмотреть возможности сотрудничества в энергетике по модели стабильного, устойчивого и низкоуглеродного развития, а также реализации проектов в области зелёного и умного сельского хозяйства, прослеживаемости происхождения продукции, безопасности пищевых продуктов, устойчивых продовольственных цепочек и обеспечения продовольственной безопасности в регионе АСЕАН.
Председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Aboitiz Foods выразил впечатление достижениями экономического развития Вьетнама и заявил о намерении расширять инвестиции в областях, соответствующих приоритетам страны, прежде всего в энергетике, агропродовольственном секторе, инфраструктуре и цифровой трансформации, а также продвигать проекты, отвечающие требованиям продовольственной безопасности, охраны окружающей среды, зелёного сельского хозяйства и устойчивых цепочек поставок.
На встрече с госпожой Чин Инь Онг, сопредседателем и директором по организационному развитию корпорации Grab, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил деятельность и вклад корпорации Grab во Вьетнаме, особенно в развитие электронной коммерции и продвижение цифровой трансформации среди населения и бизнеса.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что Вьетнам активно продвигает развитие цифровой экономики, цифрового общества, умных городов и моделей устойчивого транспорта, уделяя особое внимание повышению качества государственных услуг, развитию цифровой инфраструктуры, безналичных расчётов, управлению городским транспортом и цифровых сервисов для населения и бизнеса.
Генеральный секретарь, Президент государства приветствовал стратегические направления развития Grab, соответствующие условиям и тенденциям развития Вьетнама, и призвал компанию инвестировать в проекты умных городов, развитие систем общественного транспорта для формирования экологичного и интеллектуального транспортного комплекса, продвигать туризм и вьетнамскую кухню на платформе Grab, а также содействовать повышению цифровых навыков населения.
Чин Инь Онг подтвердила, что Вьетнам является одним из важнейших рынков для Grab. В настоящее время корпорация осуществляет деятельность в различных провинциях и городах страны, обеспечивая широкий и глубокий охват как минимум тремя сервисами — GrabBike, GrabFood и GrabTaxi, что позволяет населению получать безопасные, качественные и надёжные цифровые услуги, а также дополнительные возможности для заработка.
Она подтвердила готовность сопровождать Вьетнам в реализации решений по мультимодальным транспортным связям, поддержке городского общественного транспорта и инфраструктуры для экологичных транспортных средств; содействовать цифровой трансформации и развитию цифровых навыков через образовательную онлайн-платформу Grab; продвигать образ Вьетнама в регионе и изучать возможности пилотного внедрения новых технологий, таких как автономные транспортные средства и роботы-доставщики.
Чин Инь Онг подчеркнула, что Grab намерена продолжать долгосрочные инвестиции и деятельность во Вьетнаме в интересах населения и в поддержку важнейших целей и стратегий развития страны. Компания открыта для любых форм сотрудничества и рассчитывает на дальнейшее внимание и поддержку со стороны государственных органов всех уровней.