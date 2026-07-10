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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял послов Бельгии, Норвегии, Нидерландов и Бразилии по случаю завершения их дипломатической миссии
Принимая Посла Бельгии Карла Ван ден Босше, Генеральный секретарь, Президент государства поздравил Посла с успешным завершением срока работы, высоко оценил его активный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией, что способствовало дальнейшему укреплению отношений между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС).
В связи с этим Генеральный секретарь, Президент государства То Лам передал слова приветствия и наилучшие пожелания Королю, Королеве и руководителям высшего уровня Бельгии. Подтвердив, что Вьетнам всегда рассматривает Бельгию как важного партнёра в ЕС, Генеральный секретарь, Президент государства выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений в последнее время, особенно государственным визитом Короля и Королевы Бельгии во Вьетнам в 2025 году, открывшим новые возможности для сотрудничества между двумя странами.
Генеральный секретарь, Президент государства высоко оценил тот факт, что Палата представителей Бельгии стала первым и до настоящего времени единственным зарубежным парламентом, принявшим резолюцию с призывом оказать поддержку жертвам воздействия агента оранж/диоксина во Вьетнаме. Подчеркнув, что последствия применения агента оранж/диоксина продолжают оказывать тяжёлое влияние на многие поколения вьетнамского народа, Генеральный секретарь, Президент государства выразил глубокую благодарность государству, парламенту и народу Бельгии за внимание и практическую поддержку, оказанную вьетнамским жертвам агента оранж, одновременно отметив активную роль Посла в содействии реализации данной резолюции.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что Бельгия является партнёром, обладающим многими преимуществами, соответствующими направлениям развития Вьетнама, особенно в таких сферах, как морские порты, логистика, высокотехнологичное сельское хозяйство, «зелёное» сельское хозяйство, полупроводниковая промышленность, инновации, подготовка высококвалифицированных кадров и устойчивое развитие.
Для более содержательного и эффективного развития двусторонних отношений в предстоящий период Генеральный секретарь, Президент государства предложил двум сторонам продолжать изучать и расширять новые направления сотрудничества, углубляя двусторонние связи, особенно в областях высокотехнологичного сельского хозяйства, «зелёного» сельского хозяйства, инноваций и повышения качества человеческих ресурсов. Генеральный секретарь, Президент государства также предложил двум странам создать новые прорывы в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве; содействовать реализации знаковых проектов; поощрять крупные бельгийские предприятия и корпорации расширять инвестиции во Вьетнаме; укреплять сотрудничество в области морской экономики, морских перевозок и логистики; одновременно расширять взаимодействие между регионами двух стран, способствуя выводу отношений между Вьетнамом и Бельгией на новый уровень. Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность, что на новом посту Посол Карл Ван ден Босше продолжит уделять внимание, оказывать поддержку и вносить активный вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией, а также между Вьетнамом и ЕС.
Посол Карл Ван ден Босше выразил честь в связи с возможностью быть принятым Генеральным секретарём, Президентом государства, и передал тёплые приветствия и добрые чувства от Короля Филиппа, Королевы Матильды и руководителей высшего уровня Бельгии Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу, руководству и народу Вьетнама.
Посол отметил, что четыре года работы во Вьетнаме стали значимым периодом с множеством прекрасных воспоминаний и успешным сроком дипломатической деятельности. Он выразил гордость тем, что внёс вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами во многих областях, особенно в содействие и поддержку устранения последствий воздействия агента оранж/диоксина, реализации программ помощи семьям пострадавших, а также продвижение процесса ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), выразив надежду, что ратификация соглашения будет завершена в ближайшее время.
Выразив восхищение достижениями социально-экономического развития Вьетнама, Посол отметил, что Вьетнам стремительно развивается, проявляя стойкость в преодолении трудностей и вызовов для продолжения роста. Он подчеркнул, что период работы во Вьетнаме имел огромное значение, оставив глубокие воспоминания, помог ему ещё больше полюбить страну и людей Вьетнама, а также обрести множество друзей во всех регионах страны.
Посол Карл Ван ден Босше предложил двум странам продолжать расширять сотрудничество в областях науки и технологий, образования и подготовки кадров; содействовать переговорам для скорейшего достижения соглашения об освобождении от визовых требований для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта; одновременно выразил надежду, что Вьетнам продолжит уделять внимание и создавать благоприятные условия для инвестиционных проектов бельгийских предприятий, включая проект Deep C.
Подтвердив, что всегда сохраняет тёплые чувства к стране и народу Вьетнама, Посол заявил, что на новом посту продолжит сопровождать и вносить активный вклад в укрепление и развитие дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией, а также между Вьетнамом и ЕС. Посол искренне поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства, руководителей высшего уровня Вьетнама, министерства, ведомства и местные органы власти за постоянное внимание, координацию и создание благоприятных условий для выполнения его миссии.
Вывод отношений между Вьетнамом и Норвегией на новый уровень глубокого, содержательного и устойчивого развития
Принимая Посла Норвегии Хильде Сольбаккен, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поздравил Посла с успешным завершением срока дипломатической работы во Вьетнаме, отметил и высоко оценил её искренние чувства, самоотверженность и активный вклад в укрепление и развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.
Подтвердив, что Вьетнам всегда придаёт большое значение сотрудничеству с Норвегией, Генеральный секретарь, Президент государства выразил признательность за дружеские чувства и ценную поддержку, которую Норвегия оказывала Вьетнаму в сложные периоды, а также в процессе национального развития. Будучи одной из первых стран Западной Европы, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом в 1971 году, Норвегия реализовала множество практических проектов официальной помощи развитию (ОПР), оказывая поддержку Вьетнаму в таких областях, как образование, здравоохранение, сокращение бедности, защита окружающей среды и достижение целей устойчивого развития.
Генеральный секретарь, Президент государства выразил удовлетворение позитивным и содержательным развитием двусторонних отношений за прошедшее время; высоко оценил подписание сторонами в апреле 2026 года Меморандума о стратегическом партнёрстве в области «зелёного» развития, рассматривая этот документ как важную веху, отражающую решимость и долгосрочное видение двух стран в продвижении сотрудничества в сферах морской экономики, возобновляемой энергетики, циркулярной экономики, реагирования на изменение климата и устойчивого развития.
Генеральный секретарь, Президент государства приветствовал тот факт, что Вьетнам и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) официально завершили переговоры по Соглашению о свободной торговле 2 июля 2026 года, расценив это как важный результат, открывающий новый этап торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и странами ЕАСТ в целом, а также с Норвегией в частности. Он подтвердил готовность Вьетнама завершить необходимые процедуры для скорейшего официального подписания соглашения, одновременно отметив практический вклад Посла в продвижение данного процесса.
Поделившись своими положительными впечатлениями о стране и народе Норвегии, Генеральный секретарь, Президент государства высоко оценил совместные усилия Посла и вьетнамских партнёров по развитию содержательных культурных обменов, включая представление норвежского кинематографа во Вьетнаме и издание на вьетнамском языке произведений норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Йона Фоссе, что способствует укреплению взаимопонимания и связей между народами двух стран.
Опираясь на фундамент дружественных отношений, заложенный более чем за полвека, Генеральный секретарь, Президент государства предложил двум сторонам продолжать активизацию сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, устойчивое развитие морской экономики, возобновляемая энергетика, «зелёный» переход, циркулярная экономика, наука и технологии, культура и народная дипломатия, выводя отношения между Вьетнамом и Норвегией на всё более глубокий, содержательный и устойчивый уровень.
Выразив искреннюю благодарность Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу за уделённое время, Посол Норвегии отметила честь занимать должность Посла во Вьетнаме в течение последних четырёх лет, внести вклад в укрепление прочных двусторонних связей и стать свидетелем перехода отношений двух стран от традиционного сотрудничества в области развития к всё более равноправному, устойчивому и эффективному партнёрству.
Посол выразила глубокое впечатление от социально-экономических достижений Вьетнама, его растущей роли в регионе и мире, а также от видения развития «зелёной» экономики, циркулярной экономики и цели достижения нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. Посол приветствовала завершение переговоров между Вьетнамом и ЕАСТ по Соглашению о свободной торговле, отметив, что это открывает новые возможности для торгового сотрудничества, инвестиций и соединения цепочек поставок между Вьетнамом, Норвегией и другими государствами-членами ЕАСТ.
Посол подчеркнула, что Норвегия продолжит сопровождать Вьетнам в процессе справедливого энергетического перехода через инициативу по установлению партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP); одновременно отметила, что две страны располагают значительным потенциалом для сотрудничества в таких областях, как устойчивое развитие, циркулярная экономика, реагирование на изменение климата, управление океанами, аквакультура, углеродные кредиты, морское пространственное планирование, офшорная ветроэнергетика, экологичный транспорт и судостроение.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам попросил Посла передать наилучшие пожелания Королю Харальду V, Королеве Сонье, Правительству и народу Норвегии; пожелал Послу дальнейших успехов на новом посту и сохранения статуса близкого друга Вьетнама.
Укрепление всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами
Принимая посла Нидерландов, Генеральный секретарь, Президент государства поздравил посла Кееса ван Баара с успешным завершением срока работы во Вьетнаме; высоко оценил и отметил положительный вклад посла в развитие всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами, особенно в таких значимых направлениях народной дипломатии, культурного и социального обмена, как День Нидерландов в Хайфоне, художественные программы по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Эти мероприятия способствовали более широкому знакомству вьетнамского народа с культурой Нидерландов, укреплению взаимопонимания и связей между народами двух стран.
Подтвердив, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям всеобъемлющего партнёрства с Нидерландами, и высоко оценив то, что Нидерланды рассматривают Вьетнам как одного из ведущих партнёров в регионе, Генеральный секретарь, Президент государства выразил удовлетворение существенным и эффективным развитием двусторонних отношений за последнее время. Две страны регулярно поддерживают обмен визитами и контактами на высоком и других уровнях; эффективно реализуют механизмы стратегического партнёрства в области адаптации к изменению климата и управления водными ресурсами, устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности; тесно координируют действия и оказывают взаимную поддержку на региональных и международных форумах.
Нидерланды продолжают оставаться одним из ведущих торгово-инвестиционных партнёров Вьетнама, при этом многие крупные предприятия и корпорации расширяют инвестиции в таких сферах, как высокие технологии, логистика, зелёный рост и устойчивое развитие. Открытие компанией Vietnam Airlines прямого авиасообщения между Вьетнамом и Амстердамом, а также политика Вьетнама по предоставлению 45-дневного безвизового режима для граждан Нидерландов будут способствовать дальнейшему развитию туризма, народных обменов и экономического сотрудничества.
Генеральный секретарь, Президент государства выразил согласие с необходимостью активизации сотрудничества двух стран в таких областях, как наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, производство полупроводников, управление водными ресурсами, адаптация к изменению климата, морская экономика, зелёная инфраструктура и устойчивый рост; предложил Нидерландам продолжать оставаться надёжным другом и партнёром Вьетнама на новом этапе развития.
Генеральный секретарь, Президент государства также выразил согласие с необходимостью усиления обмена делегациями и контактов на высоком уровне, направленных на повышение уровня двусторонних отношений и расширение пространства для более глубокого сотрудничества в будущем. С учётом понимания, опыта и особого отношения к Вьетнаму Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что посол продолжит выполнять роль моста для содействия сотрудничеству между министерствами, ведомствами, местными органами власти и деловыми кругами двух стран; будет способствовать укреплению связей между инновационными центрами Нидерландов, особенно экосистемой Brainport, и вьетнамскими партнёрами в области полупроводников и высоких технологий; содействовать привлечению нидерландских предприятий и инвестиционных фондов к расширению вложений в инфраструктуру и инновационные проекты во Вьетнаме; поддерживать создание организаций дружбы и дальнейшее распространение образа мирного, дружественного и динамично развивающегося Вьетнама среди народа Нидерландов.
Подчеркнув, что народная дипломатия является важной основой двусторонних отношений, Генеральный секретарь, Президент государства высоко оценил вклад организаций дружбы, включая Медицинский комитет Нидерланды – Вьетнам (MCNV), а также знаковых объектов двустороннего сотрудничества, таких как специализированная средняя школа Ханой – Амстердам. Это также является предметом гордости Вьетнама в сфере образования и подготовки кадров; Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что Нидерланды продолжат уделять внимание, сопровождать деятельность школы и реализовывать во Вьетнаме новые знаковые совместные проекты.
Выразив честь быть принятым Генеральным секретарём, Президентом государства перед завершением срока работы, посол Кеес ван Баар заявил, что всегда считает период своей работы во Вьетнаме особой вехой в дипломатической карьере. Посол выразил глубокое впечатление от достижений развития Вьетнама, отметив, что Вьетнам является примером развития, ориентированного на интересы народа, а также высоко оценил качество человеческих ресурсов и потенциал вьетнамской экономики.
Посол подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Нидерландами развиваются всё более содержательно и эффективно; традиционное сотрудничество в области управления водными ресурсами и устойчивого сельского хозяйства продолжает расширяться на новые направления, такие как логистика, высокие технологии и инновации. Посол выразил уверенность, что две страны имеют много общих черт и могут стать образцом сотрудничества между государствами.
Посол Кеес ван Баар подчеркнул, что продолжит оставаться другом Вьетнама, активно содействовать продвижению образа страны и народа Вьетнама среди населения Нидерландов; одновременно выразил желание укреплять обмены делегациями высокого уровня, расширять сотрудничество в области образования, науки и технологий, народных обменов, верховенства права и международного права, содействуя обеспечению свободы, безопасности и защищённости судоходства, во имя мира, стабильности и развития региона и мира.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам передал наилучшие пожелания Королю Виллему-Александру, Королеве Максиме и народу Нидерландов; пожелал послу Кеесу ван Баару дальнейших успехов на новом рабочем посту и выразил надежду, что он всегда будет близким другом Вьетнама, продолжая вносить активный вклад в укрепление всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Нидерландами.
Вьетнам и Бразилия расширяют сотрудничество в новых областях
Принимая посла Бразилии, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам передал приветствия Президенту Луису Инасиу Луле да Силве; поздравил посла Марко Фарани с успешным завершением срока работы, отметив его важный вклад в установление и развитие отношений между Вьетнамом и Бразилией. Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с Бразилией — одним из ведущих партнёров Вьетнама в регионе Латинской Америки; высоко оценил возрастающую роль и статус Бразилии на международной арене, а также её позитивный вклад в продвижение многосторонности, сотрудничества Юг – Юг, реформирование глобального управления, противодействие изменению климата и устойчивое развитие. Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что отношения между Вьетнамом и Бразилией в период работы посла Марко Фарани получили заметное развитие, особенно после повышения уровня отношений до стратегического партнёрства в ноябре 2024 года. Две страны регулярно поддерживают обмены и контакты по различным каналам и на различных уровнях. Экономическое и торговое сотрудничество продолжает оставаться одним из важных столпов двусторонних отношений; Бразилия по-прежнему является одним из ведущих торговых партнёров Вьетнама в регионе Латинской Америки.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил сторонам в предстоящий период эффективно реализовывать достигнутые договорённости высокого уровня, включая План действий по реализации стратегического партнёрства между Вьетнамом и Бразилией на период 2025–2030 годов; в ближайшее время завершить необходимые технические процедуры для признания Бразилией статуса рыночной экономики Вьетнама; тесно координировать действия в ходе переговоров по Соглашению о преференциальной торговле (PTA) между Вьетнамом и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) с целью достижения объёма двустороннего товарооборота в 15 млрд долларов США к 2030 году; устранить торговые барьеры между двумя странами.
Посол Фарани поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства за уделённое время, выразил восхищение выдающимися достижениями вьетнамского народа и уверенность в том, что Вьетнам добьётся успеха в новую эпоху. Посол подчеркнул, что отношения Бразилия – Вьетнам находятся на лучшем этапе своего развития, отвечая интересам народов двух стран и внося вклад в сотрудничество государств Глобального Юга; выразил благодарность за внимание Генерального секретаря, Президента государства, руководителей высшего уровня и координацию со стороны министерств и ведомств в деле укрепления двусторонних отношений в последнее время.
Посол выразил признательность за внимание и поддержку со стороны Генерального секретаря, Президента государства, руководителей высшего уровня, а также за активную координацию министерств, ведомств и местных органов власти Вьетнама в укреплении двусторонних отношений в последнее время; в установлении связей между предприятиями и продвижении инвестиционных проектов; в эффективном урегулировании возникающих вопросов; в расширении сотрудничества в новых сферах, таких как цифровая трансформация, искусственный интеллект, чистая энергетика, биотопливо, этанол и противодействие изменению климата; в развитии сотрудничества в области науки и технологий, культуры, образования, туризма, народных обменов и взаимодействия между регионами; а также в тесной координации и взаимной поддержке в международных организациях и на многосторонних форумах.
Посол Марко Фарани выразил честь в связи с награждением его государством Вьетнамом Орденом Дружбы — высокой наградой, отмечающей вклад в укрепление отношений между двумя странами. Посол подтвердил, что Бразилия рассматривает Вьетнам как одного из ведущих партнёров в Юго-Восточной Азии; выразил готовность правительства Бразилии реализовывать План действий по развитию нового формата двусторонних отношений, особенно поддерживать обмены визитами и контакты на высоком уровне с целью расширения сотрудничества в таких областях, как биоэнергетика, авиация, наука и технологии, а также развитие футбола.
Посол Марко Фарани подчеркнул, что на любом новом рабочем посту он продолжит вносить вклад в укрепление и развитие стратегического партнёрства между Вьетнамом и Бразилией.