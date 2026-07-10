Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял послов Бельгии, Норвегии, Нидерландов и Бразилии по случаю завершения их дипломатической миссии

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принимает Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгия Карла Ван ден Босше по случаю завершения его дипломатической миссии во Вьетнаме. Фото: ВИА