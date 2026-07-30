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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял заведующего Организационным отделом ЦК НРПЛ
В свою очередь Сисай Леудетмунсоне выразила удовлетворение возможностью посетить Вьетнам и провести рабочие встречи, искренне поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства То Лама за оказанный приём и передала ему, а также руководителям партии и государства Вьетнама сердечные приветствия и пожелания здоровья от Генерального секретаря, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Она также проинформировала Генерального секретаря, Президента государства об основных тенденциях развития Лаоса, результатах работы Организационного отдела ЦК НРПЛ за последнее время, а также об основных мероприятиях нынешнего визита, особо отметив успешные переговоры между организационными отделами двух партий и между Организационным отделом ЦК НРПЛ и Министерством внутренних дел Вьетнама.
Поздравив народ Вьетнама с выдающимися, всесторонними и имеющими историческое значение достижениями последних лет, заведующий Организационным отделом ЦК НРПЛ выразила уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) братский вьетнамский народ продолжит добиваться ещё более значительных успехов в деле обновления страны и успешно выполнит резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.
Она подчеркнула, что партия и государство Лаоса неизменно высоко ценят и глубоко благодарны партии и государству Вьетнама за огромную, бескорыстную и искреннюю помощь, оказываемую Лаосу на протяжении многих лет. По её словам, руководство Организационного отдела ЦК НРПЛ особенно признательно руководителям партии и государства Вьетнама за постоянное внимание, поддержку и создание благоприятных условий для эффективного сотрудничества между организационными отделами двух партий, а также между Организационным отделом ЦК НРПЛ и Министерством внутренних дел Вьетнама.
Сисай Леудетмунсоне выразила надежду, что руководители партии и государства Вьетнама, прежде всего Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, и впредь будут уделять внимание развитию сотрудничества между двумя организационными отделами и Министерством внутренних дел Вьетнама, оказывая необходимую поддержку для эффективной реализации соглашений о сотрудничестве на новом этапе, подписанных в ходе нынешнего визита.
Высоко оценив результаты переговоров между руководителями организационных отделов двух партий, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что организационная работа, партийное строительство и управление кадровой работой имеют ключевое значение среди ключевых задач революционного дела каждой партии.
Он предложил двум организационным отделам и впредь развивать традиции особой солидарности, тесно взаимодействовать в реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя организационными отделами на период 2026–2031 годов, активизировать обмен информацией и практическим опытом по вопросам партийного строительства, совершенствования политической системы, подготовки и повышения квалификации кадров всех уровней, тем самым содействуя успешному выполнению резолюций каждой партии и дальнейшему углублению, повышению практической отдачи и эффективности сотрудничества между двумя партиями и двумя государствами.
То Лам подтвердил, что руководство партии и государства Вьетнама неизменно поддерживает расширение сотрудничества между организационными отделами двух партий, а также Министерством внутренних дел Вьетнама, включая обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно в условиях, когда Вьетнам подвёл итоги первого года функционирования двухуровневой модели местной администрации, а Лаос приступил к реализации реформы по упорядочению государственного аппарата на центральном уровне и восстановлению общинного уровня.
В завершение Сисай Леудетмунсоне поблагодарила Генерального секретаря, Президента государства То Лама за высказанные рекомендации и подтвердила, что Организационный отдел ЦК НРПЛ продолжит развивать традиции тесного взаимодействия с Отделом ЦК КПВ по организационной работе и Министерством внутренних дел Вьетнама, эффективно реализуя договорённости, достигнутые руководителями двух партий и двух государств, а также соглашения о сотрудничестве, подписанные сторонами. Это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия между Организационным отделом ЦК НРПЛ и вьетнамскими партнёрами, а также дальнейшему развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Лаосом и Вьетнамом, которые будут становиться всё более глубокими, практичными и эффективными.