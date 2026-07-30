Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял заведующего Организационным отделом ЦК НРПЛ

Во второй половине дня 29 июля в Ханое Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял делегацию Организационного отдела Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса (ЦК НРПЛ) во главе с Сисаем Леудетмунсоне, членом Политбюро, секретарём ЦК НРПЛ, заведующим Организационным отделом ЦК НРПЛ, находящуюся с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принимает заведующего Организационным отделом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Сисая Леудетмунсоне. Фото: ВИА  
На встрече Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил значение визита, отметив, что он проходит в период, когда партии и государства двух стран активно реализуют резолюции своих партий. По его словам, визит способствует дальнейшему укреплению сотрудничества между организационными отделами центральных комитетов двух партий, а также между Организационным отделом ЦК НРПЛ и Министерством внутренних дел Вьетнама. То Лам также передал сердечные приветствия и наилучшие пожелания здоровья Генеральному секретарю, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту и другим руководителям партии и государства Лаоса.

В свою очередь Сисай Леудетмунсоне выразила удовлетворение возможностью посетить Вьетнам и провести рабочие встречи, искренне поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства То Лама за оказанный приём и передала ему, а также руководителям партии и государства Вьетнама сердечные приветствия и пожелания здоровья от Генерального секретаря, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Она также проинформировала Генерального секретаря, Президента государства об основных тенденциях развития Лаоса, результатах работы Организационного отдела ЦК НРПЛ за последнее время, а также об основных мероприятиях нынешнего визита, особо отметив успешные переговоры между организационными отделами двух партий и между Организационным отделом ЦК НРПЛ и Министерством внутренних дел Вьетнама.

Поздравив народ Вьетнама с выдающимися, всесторонними и имеющими историческое значение достижениями последних лет, заведующий Организационным отделом ЦК НРПЛ выразила уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) братский вьетнамский народ продолжит добиваться ещё более значительных успехов в деле обновления страны и успешно выполнит резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.

Она подчеркнула, что партия и государство Лаоса неизменно высоко ценят и глубоко благодарны партии и государству Вьетнама за огромную, бескорыстную и искреннюю помощь, оказываемую Лаосу на протяжении многих лет. По её словам, руководство Организационного отдела ЦК НРПЛ особенно признательно руководителям партии и государства Вьетнама за постоянное внимание, поддержку и создание благоприятных условий для эффективного сотрудничества между организационными отделами двух партий, а также между Организационным отделом ЦК НРПЛ и Министерством внутренних дел Вьетнама.

Сисай Леудетмунсоне выразила надежду, что руководители партии и государства Вьетнама, прежде всего Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, и впредь будут уделять внимание развитию сотрудничества между двумя организационными отделами и Министерством внутренних дел Вьетнама, оказывая необходимую поддержку для эффективной реализации соглашений о сотрудничестве на новом этапе, подписанных в ходе нынешнего визита.

Высоко оценив результаты переговоров между руководителями организационных отделов двух партий, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что организационная работа, партийное строительство и управление кадровой работой имеют ключевое значение среди ключевых задач революционного дела каждой партии.

Он предложил двум организационным отделам и впредь развивать традиции особой солидарности, тесно взаимодействовать в реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя организационными отделами на период 2026–2031 годов, активизировать обмен информацией и практическим опытом по вопросам партийного строительства, совершенствования политической системы, подготовки и повышения квалификации кадров всех уровней, тем самым содействуя успешному выполнению резолюций каждой партии и дальнейшему углублению, повышению практической отдачи и эффективности сотрудничества между двумя партиями и двумя государствами.

То Лам подтвердил, что руководство партии и государства Вьетнама неизменно поддерживает расширение сотрудничества между организационными отделами двух партий, а также Министерством внутренних дел Вьетнама, включая обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно в условиях, когда Вьетнам подвёл итоги первого года функционирования двухуровневой модели местной администрации, а Лаос приступил к реализации реформы по упорядочению государственного аппарата на центральном уровне и восстановлению общинного уровня.

В завершение Сисай Леудетмунсоне поблагодарила Генерального секретаря, Президента государства То Лама за высказанные рекомендации и подтвердила, что Организационный отдел ЦК НРПЛ продолжит развивать традиции тесного взаимодействия с Отделом ЦК КПВ по организационной работе и Министерством внутренних дел Вьетнама, эффективно реализуя договорённости, достигнутые руководителями двух партий и двух государств, а также соглашения о сотрудничестве, подписанные сторонами. Это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия между Организационным отделом ЦК НРПЛ и вьетнамскими партнёрами, а также дальнейшему развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической сопряжённости между Лаосом и Вьетнамом, которые будут становиться всё более глубокими, практичными и эффективными.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Иностранцы знакомятся с электронной идентификацией второго уровня во Вьетнаме

Иностранцы знакомятся с электронной идентификацией второго уровня во Вьетнаме

Иностранные граждане, проживающие во Вьетнаме, всё активнее пользуются преимуществами цифровой трансформации, проводимой в соответствии с Резолюцией № 57 о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
ПОДРОБНЕЕ

Top