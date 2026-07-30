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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Преобразование Вьетнамской промышленной угольно-минеральной группы в современную промышленную группу в сфере энергетики и производства материалов
Подводя итоги совещания, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что Вьетнамская промышленная угольно-минеральная группа сохраняет роль ключевой государственной экономической группы, внося весомый вклад в обеспечение макроэкономической стабильности, энергетической и сырьевой безопасности, пополнение государственного бюджета и создание рабочих мест.
Высоко оценив усилия руководства и многих поколений работников Группы, Генеральный секретарь, Президент государства вместе с тем указал на ряд ограничений и узких мест, требующих скорейшего устранения.
Он отметил, что Резолюция Политбюро № 79-NQ/TW от 6 января 2026 года о развитии государственного сектора экономики предусматривает, что государственные экономические группы должны играть авангардную роль в продвижении индустриализации и модернизации страны, опираясь на достижения науки и технологий, инновации, цифровую трансформацию и современное корпоративное управление как на основные движущие силы развития. В условиях управления значительными минерально-сырьевыми ресурсами и выполнения задач по обеспечению энергетической и сырьевой безопасности TKV должна стать лидером во внедрении технологических инноваций, цифровой и «зелёной» трансформации, развитии экономики замкнутого цикла и повышении эффективности использования природных ресурсов.
Генеральный секретарь, Президент государства поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку Проекта реструктуризации Группы на 2026–2030 годы, обеспечив его практическую направленность и концентрацию на ключевых задачах; привести его в соответствие с Резолюциями № 79-NQ/TW и № 57-NQ/TW, стратегическими планами развития энергетики и минерально-сырьевого комплекса, а также требованиями «зелёной» трансформации; развивать горнодобывающую промышленность как современную, экологичную и устойчивую отрасль; провести комплексный анализ каждого направления деятельности, предприятия и проекта для определения дальнейших подходов к сохранению государственного участия в капитале, укреплению и консолидации, развитию сотрудничества, выходу из капитала либо прекращению деятельности; продолжить реорганизацию с целью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.
Он подчеркнул необходимость преобразования Вьетнамской промышленной угольно-минеральной группы в современную промышленную группу в сфере энергетики и производства материалов. На первом этапе необходимо обеспечить экономику достаточными объёмами угля, активно развивать импорт, смешивание и создание запасов угля, а также вести его добычу внутри страны безопасным, экономичным и эффективным способом; диверсифицировать источники импортного угля; добиться прорыва в области науки и технологий, цифровой трансформации и повышения производительности труда; сократить выбросы и негативное воздействие на окружающую среду; провести реструктуризацию инвестиционной и финансовой деятельности, расширить сотрудничество и повысить эффективность корпоративного управления.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнули необходимость уделять первостепенное внимание безопасности и благополучию трудящихся, сочетая освоение природных ресурсов с восстановлением окружающей среды и обеспечением устойчивого развития регионов; уделять внимание обеспечению работников жильём, медицинским обслуживанием, социальными гарантиями, достойными условиями труда и возможностями профессионального роста; принимать меры по привлечению, подготовке и закреплению шахтёров, ускорить механизацию и автоматизацию производства с целью сокращения численности работников, занятых на тяжёлых и опасных работах.
Группа также должна активнее внедрять принципы экономики замкнутого цикла, рассматривая вскрышные породы, отвальные породы, шахтные сточные воды, шахтный газ, золу, шлаки и красный шлам в качестве вторичных ресурсов для извлечения и повторного использования, что позволит сократить объёмы выбросов. Добыча полезных ископаемых должна сочетаться с созданием новых источников занятости, развитием инфраструктуры и формированием долгосрочной экономической базы для регионов после завершения добычи.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость создания чистой и сильной партийной организации Группы, способной обеспечить руководство стратегической государственной экономической группой; формирования корпуса руководящих кадров, обладающих высокими моральными качествами и профессиональной компетентностью, усиления контроля за осуществлением власти, а также предупреждения и пресечения коррупции и расточительства. Следует уделять внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, учёных, инженеров и технических работников, отвечающих требованиям развития современной государственной экономической группы. Партийному комитету Правительства и руководству Правительства поручено дать указания министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки устранить существующие препятствия для деятельности Группы.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что TKV находится на переломном этапе своего развития. Энергетический переход, сокращение выбросов, технологический прогресс и усиливающаяся конкуренция в сфере стратегических полезных ископаемых коренным образом меняют условия её деятельности. При наличии твёрдой решимости к обновлению Группа обладает всеми необходимыми предпосылками для того, чтобы стать современной промышленной группой в сфере энергетики и минерально-сырьевого комплекса, играющей ключевую роль в обеспечении энергетической и сырьевой безопасности страны, а также в развитии самостоятельной национальной промышленности.
Подчеркнув, что в новых условиях традиция «Дисциплина и солидарность» должна находить воплощение в соблюдении технологической, инвестиционной и финансовой дисциплины, требований безопасности и охраны окружающей среды, а также в единстве усилий по обновлению, Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность, что Вьетнамская промышленная угольно-минеральная группа проведёт реальную реструктуризацию, обеспечит быстрое и устойчивое развитие и в полной мере подтвердит свою роль ключевой государственной экономической группы, одной из опор национальной промышленности и энергетической безопасности страны.