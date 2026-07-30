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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Преобразование Вьетнамской промышленной угольно-минеральной группы в современную промышленную группу в сфере энергетики и производства материалов

Во второй половине дня 29 июля в штаб-квартире Центрального комитета КПВ Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл рабочее совещание с представителями профильных ведомств по вопросам реструктуризации Вьетнамской промышленной угольно-минеральной группы (TKV).
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с руководящими указаниями. Фото: ВИА  
На совещании руководство TKV представило доклад о производственно-хозяйственной деятельности Группы, представители Правительства доложили об основных направлениях её реструктуризации, после чего выступили руководители профильных ведомств.

Подводя итоги совещания, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что Вьетнамская промышленная угольно-минеральная группа сохраняет роль ключевой государственной экономической группы, внося весомый вклад в обеспечение макроэкономической стабильности, энергетической и сырьевой безопасности, пополнение государственного бюджета и создание рабочих мест.

Высоко оценив усилия руководства и многих поколений работников Группы, Генеральный секретарь, Президент государства вместе с тем указал на ряд ограничений и узких мест, требующих скорейшего устранения.

Он отметил, что Резолюция Политбюро № 79-NQ/TW от 6 января 2026 года о развитии государственного сектора экономики предусматривает, что государственные экономические группы должны играть авангардную роль в продвижении индустриализации и модернизации страны, опираясь на достижения науки и технологий, инновации, цифровую трансформацию и современное корпоративное управление как на основные движущие силы развития. В условиях управления значительными минерально-сырьевыми ресурсами и выполнения задач по обеспечению энергетической и сырьевой безопасности TKV должна стать лидером во внедрении технологических инноваций, цифровой и «зелёной» трансформации, развитии экономики замкнутого цикла и повышении эффективности использования природных ресурсов.

Генеральный секретарь, Президент государства поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку Проекта реструктуризации Группы на 2026–2030 годы, обеспечив его практическую направленность и концентрацию на ключевых задачах; привести его в соответствие с Резолюциями № 79-NQ/TW и № 57-NQ/TW, стратегическими планами развития энергетики и минерально-сырьевого комплекса, а также требованиями «зелёной» трансформации; развивать горнодобывающую промышленность как современную, экологичную и устойчивую отрасль; провести комплексный анализ каждого направления деятельности, предприятия и проекта для определения дальнейших подходов к сохранению государственного участия в капитале, укреплению и консолидации, развитию сотрудничества, выходу из капитала либо прекращению деятельности; продолжить реорганизацию с целью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

Он подчеркнул необходимость преобразования Вьетнамской промышленной угольно-минеральной группы в современную промышленную группу в сфере энергетики и производства материалов. На первом этапе необходимо обеспечить экономику достаточными объёмами угля, активно развивать импорт, смешивание и создание запасов угля, а также вести его добычу внутри страны безопасным, экономичным и эффективным способом; диверсифицировать источники импортного угля; добиться прорыва в области науки и технологий, цифровой трансформации и повышения производительности труда; сократить выбросы и негативное воздействие на окружающую среду; провести реструктуризацию инвестиционной и финансовой деятельности, расширить сотрудничество и повысить эффективность корпоративного управления.

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнули необходимость уделять первостепенное внимание безопасности и благополучию трудящихся, сочетая освоение природных ресурсов с восстановлением окружающей среды и обеспечением устойчивого развития регионов; уделять внимание обеспечению работников жильём, медицинским обслуживанием, социальными гарантиями, достойными условиями труда и возможностями профессионального роста; принимать меры по привлечению, подготовке и закреплению шахтёров, ускорить механизацию и автоматизацию производства с целью сокращения численности работников, занятых на тяжёлых и опасных работах.

Группа также должна активнее внедрять принципы экономики замкнутого цикла, рассматривая вскрышные породы, отвальные породы, шахтные сточные воды, шахтный газ, золу, шлаки и красный шлам в качестве вторичных ресурсов для извлечения и повторного использования, что позволит сократить объёмы выбросов. Добыча полезных ископаемых должна сочетаться с созданием новых источников занятости, развитием инфраструктуры и формированием долгосрочной экономической базы для регионов после завершения добычи.

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость создания чистой и сильной партийной организации Группы, способной обеспечить руководство стратегической государственной экономической группой; формирования корпуса руководящих кадров, обладающих высокими моральными качествами и профессиональной компетентностью, усиления контроля за осуществлением власти, а также предупреждения и пресечения коррупции и расточительства. Следует уделять внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, учёных, инженеров и технических работников, отвечающих требованиям развития современной государственной экономической группы. Партийному комитету Правительства и руководству Правительства поручено дать указания министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки устранить существующие препятствия для деятельности Группы.

Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что TKV находится на переломном этапе своего развития. Энергетический переход, сокращение выбросов, технологический прогресс и усиливающаяся конкуренция в сфере стратегических полезных ископаемых коренным образом меняют условия её деятельности. При наличии твёрдой решимости к обновлению Группа обладает всеми необходимыми предпосылками для того, чтобы стать современной промышленной группой в сфере энергетики и минерально-сырьевого комплекса, играющей ключевую роль в обеспечении энергетической и сырьевой безопасности страны, а также в развитии самостоятельной национальной промышленности.

Подчеркнув, что в новых условиях традиция «Дисциплина и солидарность» должна находить воплощение в соблюдении технологической, инвестиционной и финансовой дисциплины, требований безопасности и охраны окружающей среды, а также в единстве усилий по обновлению, Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность, что Вьетнамская промышленная угольно-минеральная группа проведёт реальную реструктуризацию, обеспечит быстрое и устойчивое развитие и в полной мере подтвердит свою роль ключевой государственной экономической группы, одной из опор национальной промышленности и энергетической безопасности страны.

ИЖВ/ВИА

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