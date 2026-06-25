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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам председательствовал на втором заседании Центральной военной комиссии срока полномочий 2025–2030 годов
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии председательствовал на заседании.
В заседании приняли участие члены Политбюро, члены Постоянного бюро Центральной военной комиссии: Ле Минь Хынг, Премьер-министр Правительства; Чан Тхань Ман, Председатель Национального собрания; Чан Кам Ту, постоянный член Секретариата; члены Политбюро, члены Секретариата, члены ЦК КПВ, руководители центральных партийных органов, министерств, ведомств и центральных учреждений; члены Постоянного бюро Центральной военной комиссии, члены Центральной военной комиссии, руководители Министерства национальной обороны.
Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Секретаря Центральной военной комиссии, заместитель Премьер-министра Правительства, Министр национальной обороны вёл заседание.
В первые шесть месяцев 2026 года Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны руководили и направляли деятельность всей армии по эффективной реализации стратегических прорывных направлений, обеспечили успешное и образцовое выполнение задач, поставленных с начала года; качественно выполняли функцию стратегического консультирования Партии и Государства по вопросам военного дела, национальной обороны и защиты Отечества; сохраняли стратегическую инициативу, не допуская пассивности и внезапности в любых ситуациях.
Продолжалось укрепление армии в политическом отношении; партийная и политическая работа осуществлялись комплексно и эффективно; резолюции и положения Партии глубоко изучались и неукоснительно выполнялись. При этом работа в области международной интеграции и оборонной дипломатии осуществлялась активно, последовательно, гибко и эффективно как на двустороннем, так и на многостороннем направлениях, продолжая в полной мере проявлять свою передовую роль и специфические преимущества.
Выступая с руководящими указаниями на заседании, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил выдающиеся результаты, достигнутые Центральной военной комиссией, партийными комитетами, командованием всех уровней, а также офицерами и военнослужащими всей армии при выполнении задач за первые шесть месяцев 2026 года.
Постоянное бюро Центральной военной комиссии, партийные комитеты и командование всех уровней в Партийной организации армии и Вооружённых силах сохраняли сплочённость и единство, обеспечивали согласованность действий на всех уровнях, активно внедряли новые подходы в работу и управление. Особое внимание уделялось определению приоритетных и стратегически важных задач, а также их последовательной реализации на основе комплексных, практических и эффективных решений.
Определяя основные задачи на второе полугодие 2026 года, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость того, чтобы Центральная военная комиссия, партийные комитеты и командование всех уровней твёрдо руководствовались установкой: «Защита Отечества заблаговременно и на дальних рубежах должна начинаться со способности своевременно выявлять угрозы, осуществлять дальновидное прогнозирование и действовать на опережение».
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал сосредоточить руководство и управление на сохранении ключевой роли армии в надёжной защите Отечества при любых обстоятельствах; поручить функциональным органам Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны сосредоточиться на повышении качества исследований, прогнозирования и стратегического консультирования; активно выявлять традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, а также угрозы в киберпространстве; продолжать повышать качество подготовки войск, уровень боевой готовности, обеспечивать строгий контроль воздушного пространства, морских акваторий, государственной границы, внутренних районов страны и киберпространства; надёжно защищать независимость, суверенитет, единство, территориальную целостность и национальные интересы страны; вывести на новый уровень международную интеграцию и оборонную дипломатию, укреплять стратегическое доверие между государствами, обеспечивать защиту Отечества заблаговременно и на дальних рубежах, не допуская внезапности ни при каких обстоятельствах.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость добиться мощного прорыва в строительстве революционной, регулярной, элитной и современной армии на основе активного развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; продолжать руководить изучением и реализацией стратегических резолюций Политбюро и Центральной военной комиссии; ускорить внедрение искусственного интеллекта, больших данных и технологий моделирования; продолжить исследования, развитие и освоение технологий двойного назначения, применяемых в военной и оборонной сферах.
Необходимо обновить содержание и методы проведения идеологической работы, осуществив переход от пропаганды к управлению общественным восприятием; организовать изучение, разъяснение и реализацию резолюций и положений о защите идейной основы Партии и политико-идеологической работе в Партии; продолжить реализацию содержания «двух неизменных позиций, двух направлений активизации и двух направлений предупреждения»; принципа «пяти устойчивостей» и требования «шести ясностей»; уделять особое внимание контрольной работе вплоть до низового уровня; продолжать развивать достигнутые результаты, поддерживать на постоянной основе эффективную и содержательную работу по управлению идеологическим состоянием военнослужащих, уделяя особое внимание тесному сочетанию управленческих мер с воспитательной работой по повышению уровня осознания и правильной идеологической ориентации.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил продолжить строительство Партийной организации армии как действительно чистой, сильной, всесторонне крепкой, образцовой и передовой; качественно проводить работу с народными массами, реализовывать политику в отношении армии и семей военнослужащих; повышать руководящий потенциал и боеспособность первичных партийных организаций; формировать корпус членов партии с твёрдой политической позицией, новаторским мышлением, практическими способностями, готовностью мыслить по-новому, действовать решительно и брать на себя ответственность в интересах общества; качественно реализовывать Проект «Полевые выходы Народной армии Вьетнама и сил народного ополчения и самообороны для проведения работы с народными массами в новых условиях» и Движение «Вся армия участвует в строительстве сильной и современной всенародной обороны»; в координации с компетентными органами, партийными комитетами и органами власти на местах реализовывать «500-дневную кампанию по активизации поиска, сбора и установления личности останков павших бойцов».
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства призвал укреплять систему всенародной обороны в тесной координации с системой народной безопасности, совершенствовать планы боевой подготовки и поддерживать высокий уровень боевой готовности, качественно проводить оборонительные учения на всех уровнях. Он также подчеркнул необходимость максимально задействовать потенциал политической системы, всего народа и великого блока национального единства для укрепления обороны и безопасности страны, развития оборонительных районов и «народного оборонного рубежа». Особое внимание было уделено повышению готовности армии к реагированию на нетрадиционные угрозы безопасности, проведению спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф как внутри страны, так и за её пределами.