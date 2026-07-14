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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: построить силы полиции по управлению учреждениями исполнения наказаний стройными, высокоподготовленными, современными и гуманными
В рабочей встрече приняли участие члены Политбюро: Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Ле Минь Чи, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам; Фам Зя Тук, постоянный заместитель Премьер-министра Правительства; генерал полиции Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности; члены ЦК КПВ, руководители министерств, ведомств и центральных органов.
В Департаменте полиции по управлению учреждениями исполнения наказаний, учреждениями обязательного воспитания и воспитательными школами Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и рабочая делегация ознакомились с моделью умного исправительного учреждения; посмотрели документальный фильм о некоторых наиболее заметных результатах деятельности Департамента за прошедший период и направлениях задач на предстоящий период.
Выступая на рабочей встрече, отмечая и высоко оценивая достижения, которых силы полиции по управлению учреждениями исполнения наказаний, учреждениями обязательного воспитания и воспитательными школами добились за прошедшее время, Генеральный секретарь, Президент государства выразил понимание и разделил трудности и тяготы, с которыми сталкиваются сотрудники; одновременно подчеркнул, что Партия, Государство и народ всегда признают их незаметный самоотверженный вклад, направленный на поддержание безопасности и порядка в стране, сохранение общественного мира и спокойствия.
Прямо указывая на существующие недостатки, Генеральный секретарь, Президент государства отметил необходимость сосредоточить усилия на их обязательном устранении для повышения эффективности всех направлений работы в предстоящий период.
Подчеркнув, что работа по исполнению уголовных наказаний, управлению содержанием под стражей, воспитанию, исправлению и реинтеграции в общество требует всё более высоких и всесторонних требований, Генеральный секретарь, Президент государства предложил коренным образом обновить подходы к исполнению уголовных наказаний и работе по управлению, воспитанию и исправлению. Исполнение наказаний в виде лишения свободы, исполнение решений о направлении в учреждения обязательного воспитания и воспитательные школы занимает важное место в защите национальной безопасности, обеспечении общественного порядка и безопасности, строительстве правового государства и развитии страны; необходимо выйти за рамки мышления, ограниченного лишь управлением в пределах камер, зон содержания и исправительных учреждений; необходимо строго контролировать «вход», качественно организовывать процесс воспитания и исправления, а также тщательно готовить «выход». Следует решительно перейти от мышления «управления заключёнными» к управлению процессом исправления человека. Главный успех исправительного учреждения заключается не только в том, чтобы надёжно удерживать осуждённых, но и в том, чтобы помочь им как можно быстрее вернуться к жизни в обществе, стать полноценными и полезными для общества гражданами.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость обеспечения абсолютной безопасности и защищённости учреждений содержания под стражей; строгого соблюдения требований законодательства, обеспечения прав человека и прав граждан в соответствии с установленными нормами. Безопасность — это не только стены, замки и посты охраны; это также безопасность в политической, идеологической сферах, безопасность данных, процессов, кадров, окружающей среды и медицинского обеспечения. Поэтому необходимо осуществлять управление на основе строгой дисциплины, чётких процедур, современных технологий и ясно определённой личной ответственности.
Работа по управлению содержанием под стражей должна строго осуществляться в соответствии с законодательством о правах человека, правах граждан и международными договорами, участником которых является Вьетнам; одновременно необходимо активно информировать общественность, вести пропагандистскую работу и бороться с искажёнными утверждениями, направленными против гуманной и снисходительной уголовной политики нашей Партии и Государства.
Центральный партийный комитет общественной безопасности и Министерство общественной безопасности должны провести комплексный пересмотр планирования и масштабов содержания под стражей; разработать конкретную дорожную карту инвестирования в строительство, реконструкцию и модернизацию исправительных учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии или испытывающих перегрузку; обеспечить заключённым условия питания, проживания, быта, обучения, труда и медицинского обслуживания в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил тесно связать работу по исполнению уголовных наказаний с профилактикой, выявлением и борьбой с преступностью, а также с построением безопасного общества с самого основания. Необходимо рассматривать реинтеграцию в общество как важную задачу и неотъемлемую часть процесса исполнения наказаний; обновлять содержание и методы воспитания; усиливать психологическое консультирование, правовое воспитание, воспитание нравственности и жизненных навыков; организовывать профессиональное обучение в соответствии с потребностями рынка труда; укреплять связи с семьями, местными администрациями, предприятиями, учреждениями профессионального образования и общественными организациями.
Министерство общественной безопасности должно выступать ведущим органом в координации с министерствами, ведомствами, местными администрациями, Отечественным фронтом Вьетнама, политическими и общественными организациями, а также деловым сообществом для создания согласованного и реально эффективного механизма поддержки профессионального обучения, кредитования, трудоустройства, обеспечения жильём и правового консультирования лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы; необходимо чётко определить, что это является не только задачей отрасли общественной безопасности, но и общей ответственностью всей политической системы и всего общества.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил необходимость активного внедрения науки и технологий, цифровой трансформации, создания современной, умной, безопасной и гуманной модели управления исправительными учреждениями. Цифровая трансформация в этой сфере должна служить трём целям: более строгому управлению — более эффективному воспитанию — более надёжной защите прав человека.
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал построить силы полиции по управлению учреждениями исполнения наказаний, которые должны быть по-настоящему чистыми и сильными, стройными, высокоподготовленными, современными и гуманными. Работа в этой сфере требует ясного ума для строгого соблюдения закона, проницательного взгляда для своевременного выявления рисков, но одновременно и тёплого сердца, чтобы не утратить веру в способность человека к исправлению. Необходимо уделять особое внимание политико-идеологическому воспитанию и профессиональной этике; подготовка и повышение квалификации кадров должны включать не только знания законодательства, профессиональной деятельности, служебных уставов и навыков реагирования на ситуации, но также психологию, педагогику, социологию, социальную работу, цифровые навыки и знания в области прав человека. Следует усилить управление, проверку и контроль за кадрами; решительно предотвращать и бороться с коррупцией, негативными явлениями, сговором, покровительством, незаконным проносом запрещённых предметов в учреждения содержания под стражей, нарушением законных прав и интересов заключённых, содержащихся в учреждениях обязательного воспитания и учащихся воспитательных школ. Необходимо уделять должное внимание материальной и духовной жизни, условиям труда, жилью, режиму и политике в отношении сотрудников и бойцов, особенно подразделений, дислоцированных в отдалённых, труднодоступных районах и в сложных условиях.
Центральный партийный комитет общественной безопасности и руководство Министерства общественной безопасности должны продолжать уделять внимание руководству, управлению и инвестициям в силы полиции по управлению учреждениями исполнения наказаний, учреждениями обязательного воспитания и воспитательными школами, обеспечивая комплексное развитие — от кадрового состава до материальной базы, оборудования и технологий управления; регулярно обобщать практический опыт, изучать и совершенствовать законодательство, механизмы и политику в области исполнения уголовных наказаний, управления содержанием под стражей, обязательного воспитания, воспитательных школ и реинтеграции в общество; обеспечивать соответствие требованиям строительства социалистического правового государства, защиты прав человека и прав граждан, одновременно поддерживая дисциплину, порядок и общественную безопасность.
Министерства, ведомства и местные администрации должны разделять ответственность с силами общественной безопасности в этой работе; необходимо тесно координировать деятельность по реинтеграции в общество, не допуская ситуации, когда лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, возвращаются в общество без поддержки, без помощи и без возможности начать жизнь заново.