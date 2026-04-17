Генеральный секретарь, Президент государства То Лам посетил Центр сотрудничества по инновациям в области ИИ Китай – АСЕАН

Продолжая мероприятия в рамках государственного визита в Китай, утром 17 апреля в городе Наньнин (Гуанси) Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и делегация высокого уровня Вьетнама посетили Центр сотрудничества по инновациям в области искусственного интеллекта (ИИ) Китай – АСЕАН.



Товарищ Чэнь Ган, член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), секретарь партийного комитета, председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Гуанси-Чжуанского автономного района, сопровождал Генерального секретаря, Президента государства То Лама и вьетнамскую делегацию при посещении выставки сотрудничества Китая и Вьетнама в области применения ИИ, а также экспозиции типичных продуктов китайских предприятий с использованием технологий ИИ.

Центр сотрудничества по инновациям в области ИИ Китай – АСЕАН был создан Гуанси-Чжуанским автономным районом Китая совместно со странами АСЕАН с целью содействия инклюзивному и взаимовыгодному развитию ИИ на глобальном уровне и рассматривается как символический проект в рамках формирования «Цифрового шёлкового пути» города Наньнин, Гуанси, Китай.



30 июня 2025 года Центр был введён в эксплуатацию на первом этапе с общей площадью соответствующих объектов около 7,78 км², из которых площадь самого Центра составляет около 19 000 м².



Центр способствует углублённому освоению китайскими предприятиями потенциала и потребностей стран АСЕАН, а также совместно с заинтересованными странами развивает сотрудничество по применению ИИ в специализированных областях, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, образование, финансы и логистика, с учётом потребностей каждой страны; одновременно осуществляется подготовка кадров в области ИИ.



По состоянию на конец 2025 года в рамках данного механизма было подписано 51 проект в Китае и 16 проектов в странах АСЕАН. Ожидается, что Центр продолжит создавать филиалы в других городах Китая и странах АСЕАН. 26 ноября 2025 года Ханой и Гуанси подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному изучению возможности создания Вьетнамско-китайского центра сотрудничества в области применения ИИ.