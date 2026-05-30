Генеральный секретарь, Президент государства То Лам посетил технологические объекты в Сингапуре
Здесь Генеральному секретарю, Президенту То Ламу была представлена общая информация о проекте, после чего он ознакомился с работой модельной фабрики. Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что его впечатлил подход Сингапура к созданию условий, позволяющих предприятиям напрямую тестировать технологии до осуществления крупных инвестиций.
Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что это весьма практичный созидательный подход: государство берёт на себя часть первоначальных рисков, предприятия смело внедряют инновации, а учёные ориентируют свою деятельность на потребности производства и повышение производительности экономики. Именно такой подход Вьетнам сегодня продвигает в своей научно-технологической политике. Если выбирать лишь безопасные решения, прорыва не будет. Поэтому Вьетнам совершенствует механизмы разумного принятия рисков в научных исследованиях и поощряет испытание новых технологий.
Он отметил, что Вьетнам рассматривает науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию как стратегический двигатель быстрого и устойчивого развития. Страна активно совершенствует институциональную базу, развивает высококвалифицированные кадры и укрепляет национальный технологический потенциал для более глубокого участия в глобальных цепочках создания стоимости.
Вьетнам вступает в новый этап развития, стремясь построить экономику, основанную на знаниях, технологиях и инновациях. Страна исходит из того, что для обеспечения быстрого и устойчивого развития необходимо инвестировать в науку и технологии, человеческий капитал и современные производственные мощности.
Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что Вьетнам заинтересован в создании практических технологических центров, где предприятия могли бы получать доступ к экспертам, испытывать новые производственные процессы и обучать персонал непосредственно в реальных условиях. Это особенно важно для вспомогательной промышленности, полупроводниковой отрасли и высоких технологий. На этом пути Сингапур является важным партнёром, обладающим ценным опытом. Он выразил уверенность, что сотрудничество Вьетнама и Сингапура в сферах искусственного интеллекта, полупроводников, умного производства, инноваций и подготовки высококвалифицированных кадров будет и дальше активно развиваться.
Модельная фабрика передовых производственных технологий в Сингапуре выполняет функции учебно-испытательного предприятия, позволяющего компаниям, исследовательским институтам и государственным органам непосредственно тестировать, оценивать и внедрять передовые производственные решения до их практического применения. Здесь используются технологии Индустрии 4.0, включая промышленный Интернет вещей (IIoT), автономных роботов и интеллектуальные системы управления производством. С точки зрения государственной политики модель помогает предприятиям преодолевать инвестиционные риски, предоставляя возможность «испытать до внедрения» в безопасной среде при частичном государственном финансировании.
В Испытательном центре железнодорожного транспорта Сингапура после ознакомления с деятельностью корпорации и Центра технического обслуживания локомотивов и вагонов Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что данный опыт может быть полезен для Вьетнама в условиях ввода в эксплуатацию новых линий метро. Он подчеркнул важность подготовки инженерных кадров на местах, способных самостоятельно выполнять разборку, диагностику и капитальный ремонт ключевых технологических систем, а также использования цифровой трансформации в процессах технического обслуживания для сокращения расходов.
Испытательный центр железнодорожного транспорта Сингапура представляет собой крупный технический комплекс, выполняющий ежедневный технический контроль, плановое обслуживание и капитальный ремонт поездов, систем сигнализации и основных компонентов, включая тормозные системы, двигатели и системы кондиционирования воздуха. Центр также предназначен для испытаний новых поездов метро, систем сигнализации, технологий автоматизированного управления, решений по обеспечению безопасности движения и модернизации существующих линий метрополитена.
Ранее большая часть испытаний поездов метро в Сингапуре проводилась ночью на действующих линиях, что ограничивало время проведения работ и влияло на техническое обслуживание. Ввод в эксплуатацию Испытательного центра железнодорожного транспорта позволил проводить испытания непрерывно в отдельной среде без влияния на коммерческую эксплуатацию метрополитена.