Генеральный секретарь, Президент государства То Лам посетил исторический объект — Центральный учебный комплекс (Китай)

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает. (Фото: ВИА)

В рамках государственного визита в Китай утром 17 апреля в городе Наньнин Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и делегацией высокого уровня Вьетнама посетил исторический объект — Центральный учебный комплекс (также известный как школа Юцай в Наньнине, Гуанси, Китай). Руководство Гуансийского университета встретило и сопровождало Генерального секретаря, Президента государства То Лама с супругой и делегацию при осмотре фотовыставки, посвящённой истории школы.



Выступая на месте, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил радость по поводу посещения Центрального учебного комплекса, или школы Юцай в Наньнине — исторического места с глубоким символическим значением товарищеской и братской дружбы между двумя партиями, двумя государствами и народами Вьетнама и Китая. Он подчеркнул, что, находясь здесь, мы словно вновь переживаем героические и полные взаимной поддержки годы 1950-х годов, когда вьетнамский народ вёл длительную борьбу за национальное освобождение. Партия, государство и народ Китая, руководствуясь искренним пролетарским интернационализмом и глубокой дружбой, оказали помощь в воспитании и обучении тысяч вьетнамских учащихся. Несмотря на собственные трудности после обретения власти, китайская сторона выделяла ценные ресурсы для строительства школ, обеспечения жизни и безопасности вьетнамских учащихся. Трогательные истории между преподавателями и учениками школы Юцай стали неотъемлемой частью общего наследия дружбы двух народов.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что Партия, государство и народ Вьетнама всегда высоко ценят и помнят ценную поддержку и помощь Партии, государства и народа Китая в революционной борьбе Вьетнама в прошлом, а также в деле строительства и развития страны сегодня; выразил искреннюю благодарность партийной организации, властям и жителям Гуанси-Чжуанского автономного района за сохранение и бережную охрану комплекса школы Юцай и других памятников, связанных с Президентом Хо Ши Мином, которые стали «красными адресами», символизирующими братские отношения между двумя партиями и государствами.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает. (Фото: ВИА)

Он также с волнением напомнил наставление Президента Хо Ши Мина во время его визита в школу Юцай в 1957 году: молодое поколение должно ценить и быть благодарным за помощь международных друзей, стремиться к учёбе и самосовершенствованию, сохранять скромность, трудолюбие и чувство ответственности перед Родиной. Девиз «Единство — Учёба — Прогресс — Служение», сформулированный самим Президентом Хо Ши Мином, является не только образовательным принципом, но и устойчивой системой ценностей для всех поколений.



Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что Гуансийский университет и другие образовательные учреждения региона продолжат играть роль моста знаний и культуры, расширять сотрудничество с университетами Вьетнама, готовить больше высококвалифицированных кадров для обеих стран; выразил уверенность, что вьетнамско-китайская дружба будет и далее развиваться, приносить плоды и укрепляться во имя интересов народов двух стран, мира, стабильности и развития в регионе и мире.



В начале 1950-х годов, когда борьба вьетнамского народа против французских колонизаторов приближалась к победе, перед Партией и Государством встала насущная задача подготовки квалифицированных кадров для новых задач революции. Президент Хо Ши Мин от имени Демократической Республики Вьетнам обратился к Председателю КНР Мао Цзэдуну с предложением создать учебное заведение для подготовки революционных кадров в пригороде Наньнина (Гуанси), на что китайская сторона дала согласие.



Таким образом, в 1951 году был создан Центральный учебный комплекс, который по соображениям секретности получил название школы Юцай в Наньнине (Гуанси). Учащимися школы были направленные из разных регионов Вьетнама кадры и молодёжь, обучение и управление которыми осуществляла вьетнамская сторона при поддержке Китая в виде консультаций и материально-технического обеспечения. Первая группа насчитывала 257 человек, включая 101 революционного кадра. В 1954 году школа была переведена на новую территорию (ныне западный кампус Гуансийского университета), а в сентябре 1957 года полностью возвращена во Вьетнам. За время своей деятельности школа подготовила около 7 000 кадров, преподавателей и учащихся, многие из которых впоследствии стали руководителями, дипломатами, экономистами, учёными, музыкантами, поэтами и писателями.



В ноябре 1963 года в знак благодарности за помощь, оказанную преподавателями школы Юцай в Наньнине, Правительство Вьетнама приняло решение о награждении наиболее выдающихся из них государственными наградами.