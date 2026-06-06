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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчёркивает важную роль пожилых людей в развитии страны
На встрече председатель Ассоциации пожилых людей Вьетнама Нгуен Тхань Бинь представил доклад о деятельности Ассоциации. Представители пожилых людей и сотрудники Ассоциации выступили, выразив честь и радость от участия во встрече. Они отметили, что благодаря вниманию со стороны Партии и Государства, а также поддержке министерств, ведомств и местных властей Ассоциация пожилых людей проводит многочисленные содержательные и практические мероприятия и движения, а многие меры социальной поддержки пожилых людей уже реализуются на практике.
Выступая на встрече, прошедшей в торжественной, тёплой и сердечной атмосфере, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что ценности, формирующие силу нации, заключаются не только в экономическом потенциале, численности населения или уровне развития науки и технологий, но и в глубине культуры, семейных и общинных традициях, преемственности поколений и в том, насколько общество уважает и заботится о старшем поколении. Для вьетнамского народа пожилые люди всегда занимали особое место в этой системе ценностей.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что 85 делегатов, присутствующих на встрече, являются достойными представителями миллионов пожилых людей Вьетнама во всех уголках страны. У каждого из них своя судьба, своя сфера деятельности и свой путь служения обществу, однако всех объединяют любовь к Родине, ответственность перед обществом, образцовое поведение в семье и стремление продолжать вносить вклад в развитие страны.
От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь, Президент государства выразил искреннюю признательность, высокую оценку и глубокую благодарность поколениям пожилых людей Вьетнама за их огромный, многолетний и поистине ценный вклад на протяжении последних 85 лет. Он также высоко оценил деятельность Ассоциации пожилых людей Вьетнама всех уровней, которая последовательно обновляет содержание и формы своей работы, заботится о жизни членов организации, защищает их законные права и интересы, реализует многочисленные практические инициативы и тем самым способствует укреплению великого национального единства и построению гуманного и солидарного общества.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что страна вступает в новый этап развития, связанный с большими устремлениями. В этих условиях вопросы, касающиеся пожилых людей, необходимо рассматривать с новых позиций и с более долгосрочным видением. Следует перейти от простой заботы к заботе, сочетающейся с раскрытием потенциала пожилых людей; от восприятия их преимущественно как получателей социальной поддержки - к признанию их полноценными участниками процесса развития; от пассивной помощи - к созданию условий, позволяющих пожилым людям жить радостно, здорово, безопасно и полезно для общества, продолжая вносить вклад в соответствии со своим здоровьем, способностями, опытом и желаниями.
Генеральный секретарь, Президент государства призвал органы власти всех уровней, отрасли, Ассоциацию пожилых людей Вьетнама и всё общество продолжать совершенствовать законодательство и политику в отношении пожилых людей, делая её более комплексной, гуманной, современной и отвечающей условиям старения населения. Такая политика должна лучше обеспечивать законные права и интересы пожилых людей, одновременно создавая условия для дальнейшего использования их знаний, опыта, авторитета и участия в общественной жизни.
Он потребовал повысить качество медицинского обслуживания, социальной защиты и услуг для пожилых людей, уделяя особое внимание пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким гражданам, жителям отдалённых районов и районов проживания национальных меньшинств. Никто из пожилых людей не должен остаться без необходимой заботы или оказаться вне процесса развития страны.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что забота о пожилых людях является обязанностью Партии, Государства, общества, местных сообществ и каждой семьи.
«Развитие страны измеряется не только масштабами экономики, темпами роста или количеством современных сооружений. Оно измеряется также качеством жизни народа, устойчивостью семьи, человечностью общественных отношений и тем, могут ли пожилые люди жить спокойно и достойно, получать заботу и уважение, а также продолжать приносить пользу обществу», подчеркнул Генеральный секретарь, Президент государства.
Он выразил надежду, что представители старшего поколения будут и впредь беречь своё здоровье, оставаться нравственной опорой для семьи, рода и общества, участвовать в строительстве Партии и органов власти, воспитывать молодёжь, укреплять единство и распространять в обществе добрые ценности.
Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность в том, что поколения пожилых людей Вьетнама и впредь будут вносить свой вклад в дело строительства и защиты Отечества, руководствуясь любовью к Родине, чувством ответственности и мудростью, и вместе со всей Партией, народом и армией успешно реализуют стремление к процветающему, цивилизованному и счастливому развитию страны.