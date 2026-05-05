НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отбыл с государственным визитом в Республику Индия

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией покинул столицу Ханой, направившись с государственным визитом в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам отбыл с государственным визитом в Республику Индия. Фото: Тхонг Нят/ВИА   
По приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди 5 мая 2026 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией покинул столицу Ханой, направившись с государственным визитом в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.

В состав делегации входят товарищи: Нгуен Зюи Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель премьер-министра, министр национальной обороны; генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр иностранных дел; Чан Лыу Куанг, член Политбюро, секретарь партийного комитета города Хошимин; Нгуен Хай Нинь, член ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ; Нгуен Зоан Ань, член ЦК КПВ, заместитель Председателя Национального собрания; Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией Президента; Нго Ван Туан, член ЦК КПВ, министр финансов; Ву Хай Куан, член ЦК КПВ, министр науки и технологий; Дао Хонг Лан, член ЦК КПВ, министр здравоохранения; Ле Мань Хунг, член ЦК КПВ, министр промышленности и торговли; То Ан Со, помощник Генерального секретаря, Президента государства, исполняющий обязанности руководителя Аппарата Генерального секретаря; Нгуен Тхань Хай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Индии.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Ле Минь Хынг: реализовать комплексные меры для стимулирования роста

В части стимулирования роста при обеспечении макроэкономической стабильности Премьер-министр потребовал реализовать комплексные меры по мобилизации и эффективному использованию всех ресурсов.
