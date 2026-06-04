НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Обновлять методы руководства партии, чтобы обеспечить стране стратегическую самостоятельность, быстрое и устойчивое развитие
Во встрече также принял участие член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.
На встрече руководство Отдела ЦК КПВ по организационной работе представило краткий доклад о ключевых направлениях партийного строительства в соответствии с духом резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.
Заслушав мнения участников обсуждения и выступая с заключительным словом, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость единого понимания того, что на новом этапе развития партийное строительство, организационная и кадровая работа являются не только внутренней задачей партии, но и основополагающей способностью государственного управления; решающим условием для превращения линии партии в реальность, резолюций - в действия, ресурсов - в развитие, а доверия народа - в силу.
Резолюция XIV Всевьетнамского партийного съезда выдвигает очень высокие требования к обновлению мышления, включая обновление методов руководства партии, чтобы обеспечить стране стратегическую самостоятельность, быстрое и устойчивое развитие. Эти требования предполагают, что партия должна непрерывно обновлять, очищать и совершенствовать себя; повышать способность руководить развитием, способность осуществлять правление, способность к прогнозированию, способность организовывать выполнение поставленных задач и способность контролировать власть.
Генеральный секретарь, Президент государства указал на необходимость решительного обновления методов руководства партии. Обновление методов руководства должно сделать партию и каждого её члена более тесно связанными с политической системой и народом. При этом нельзя ослаблять руководящую роль партии, подменять собой государство, Отечественный фронт Вьетнама и организации политической системы. Обновление методов руководства означает сделать руководство партии более правильным, более точным, более глубоким и более эффективным; обеспечить, чтобы партия руководила посредством линии, руководящих принципов, стратегических ориентиров, кадровой работы, контроля и надзора, личного примера, убеждения и практических результатов.
Работа консультативно-вспомогательных органов должна решительно перейти от реагирования и урегулирования возникающих вопросов к активному прогнозированию и опережению тенденций; резолюции должны воплощаться в жизнь через конкретные программы действий с чётким определением исполнителей, задач, ответственности, ресурсов, сроков, конечных результатов.
По словам Генерального секретаря, Президента государства, способность организовывать выполнение решений остаётся серьёзным узким местом на многих уровнях, во многих отраслях и регионах; необходимо преодолеть ситуацию, когда много говорят, но мало делают, проводят много совещаний, но достигают незначительных изменений, издают множество документов, но конечный результат остаётся неясным. Каждая крупная задача должна быть выражена в конкретных результатах.
Говоря об эффективном функционировании новой модели организационного аппарата, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал продолжить пересмотр функций, задач, полномочий и рабочих взаимоотношений органов и подразделений политической системы после проведённой реорганизации. Принцип заключается в том, что один орган может выполнять множество задач, но каждая конкретная задача должна быть поручена одному органу, который является ведущим и несёт основную ответственность за её выполнение.
Децентрализация и делегирование должны осуществляться по существу и синхронно; делегирование полномочий должно сопровождаться ресурсами, инструментами, данными, кадровым потенциалом, бюджетом и механизмами контроля; необходимо создать низовый уровень, обладающий достаточной силой, возможностями и полномочиями для выполнения поставленных задач.
В кадровой работе Генеральный секретарь, Президент государства потребовал перейти от принципа «правильно по процедуре» к принципу «правильный человек, правильная работа, соответствующие способности, соответствующие сильные стороны и конкретный результат». Процедура не может заменить качество кадров; досье не может заменить результаты работы; дипломы, стаж и должности не могут заменить способность к практической деятельности, авторитет и результаты служения народу.
Оценка кадров должна стать прорывным звеном; необходимо решительно переходить к оценке на основе моральных качеств, способностей, авторитета, конкретных результатов, итогов выполнения задач, рабочих данных и доверия народа; выявлять, готовить и использовать молодых кадров, женщин-кадров, представителей национальных меньшинств, научно-технических специалистов и работников с выдающимися способностями.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость реального обновления деятельности партийных ячеек; преодоления формализма, излишней уступчивости и нежелания вступать в принципиальную дискуссию; приёма в партию с акцентом на качество, а не на количество; усиления управления членами партии и своевременного исключения из её рядов лиц, которые больше не соответствуют предъявляемым требованиям.
В вопросе контроля власти Генеральный секретарь, Президент государства потребовал осуществлять его на всём протяжении процесса, от формирования институтов, организационного аппарата, децентрализации и делегирования до кадрового планирования, назначения, оценки, использования, поощрения и дисциплинарного воздействия; решительно бороться с торговлей должностями и полномочиями, групповыми интересами, местничеством и мышлением, ограниченным сроком полномочий.
Предотвращение и борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями должны и впредь осуществляться решительно и последовательно, без запретных зон и исключений; одновременно необходимо бороться также с волокитой, уклонением от ответственности, перекладыванием обязанностей на других и безразличием к законным требованиям народа.
Генеральный секретарь, Президент государства также потребовал активизировать цифровую трансформацию в партийном строительстве; перейти от цифровизации документов к формированию «живых данных», служащих стратегическому консультированию, руководству и управлению, контролю и надзору, а также оценке кадров; создать единую, синхронизированную, взаимосвязанную, безопасную и защищённую базу данных о кадрах, членах партии и организационном аппарате.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил Отделу ЦК КПВ по организационной работе в полной мере учесть все высказанные мнения и доработать доклад для представления Политбюро таким образом, чтобы он был более компактным, более глубоким, более чётко сосредоточенным на ключевых вопросах и обладал более высокой практической направленностью.