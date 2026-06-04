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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Обновлять методы руководства партии, чтобы обеспечить стране стратегическую самостоятельность, быстрое и устойчивое развитие

Обновление методов руководства означает сделать руководство партии более правильным, более точным, более глубоким и более эффективным; обеспечить, чтобы партия руководила посредством линии, руководящих принципов, стратегических ориентиров, кадровой работы, контроля и надзора, личного примера, убеждения и практических результатов.
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с руководящими указаниями. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 3 июня в Ханое Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл рабочую встречу с Отделом ЦК КПВ по организационной работе по ключевым направлениям организационного строительства партии в соответствии с духом резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.

Во встрече также принял участие член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.

На встрече руководство Отдела ЦК КПВ по организационной работе представило краткий доклад о ключевых направлениях партийного строительства в соответствии с духом резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.

Заслушав мнения участников обсуждения и выступая с заключительным словом, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость единого понимания того, что на новом этапе развития партийное строительство, организационная и кадровая работа являются не только внутренней задачей партии, но и основополагающей способностью государственного управления; решающим условием для превращения линии партии в реальность, резолюций - в действия, ресурсов - в развитие, а доверия народа - в силу.

Резолюция XIV Всевьетнамского партийного съезда выдвигает очень высокие требования к обновлению мышления, включая обновление методов руководства партии, чтобы обеспечить стране стратегическую самостоятельность, быстрое и устойчивое развитие. Эти требования предполагают, что партия должна непрерывно обновлять, очищать и совершенствовать себя; повышать способность руководить развитием, способность осуществлять правление, способность к прогнозированию, способность организовывать выполнение поставленных задач и способность контролировать власть.

Генеральный секретарь, Президент государства указал на необходимость решительного обновления методов руководства партии. Обновление методов руководства должно сделать партию и каждого её члена более тесно связанными с политической системой и народом. При этом нельзя ослаблять руководящую роль партии, подменять собой государство, Отечественный фронт Вьетнама и организации политической системы. Обновление методов руководства означает сделать руководство партии более правильным, более точным, более глубоким и более эффективным; обеспечить, чтобы партия руководила посредством линии, руководящих принципов, стратегических ориентиров, кадровой работы, контроля и надзора, личного примера, убеждения и практических результатов.

Работа консультативно-вспомогательных органов должна решительно перейти от реагирования и урегулирования возникающих вопросов к активному прогнозированию и опережению тенденций; резолюции должны воплощаться в жизнь через конкретные программы действий с чётким определением исполнителей, задач, ответственности, ресурсов, сроков, конечных результатов.

По словам Генерального секретаря, Президента государства, способность организовывать выполнение решений остаётся серьёзным узким местом на многих уровнях, во многих отраслях и регионах; необходимо преодолеть ситуацию, когда много говорят, но мало делают, проводят много совещаний, но достигают незначительных изменений, издают множество документов, но конечный результат остаётся неясным. Каждая крупная задача должна быть выражена в конкретных результатах.

Говоря об эффективном функционировании новой модели организационного аппарата, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал продолжить пересмотр функций, задач, полномочий и рабочих взаимоотношений органов и подразделений политической системы после проведённой реорганизации. Принцип заключается в том, что один орган может выполнять множество задач, но каждая конкретная задача должна быть поручена одному органу, который является ведущим и несёт основную ответственность за её выполнение.

Децентрализация и делегирование должны осуществляться по существу и синхронно; делегирование полномочий должно сопровождаться ресурсами, инструментами, данными, кадровым потенциалом, бюджетом и механизмами контроля; необходимо создать низовый уровень, обладающий достаточной силой, возможностями и полномочиями для выполнения поставленных задач.

В кадровой работе Генеральный секретарь, Президент государства потребовал перейти от принципа «правильно по процедуре» к принципу «правильный человек, правильная работа, соответствующие способности, соответствующие сильные стороны и конкретный результат». Процедура не может заменить качество кадров; досье не может заменить результаты работы; дипломы, стаж и должности не могут заменить способность к практической деятельности, авторитет и результаты служения народу.

Оценка кадров должна стать прорывным звеном; необходимо решительно переходить к оценке на основе моральных качеств, способностей, авторитета, конкретных результатов, итогов выполнения задач, рабочих данных и доверия народа; выявлять, готовить и использовать молодых кадров, женщин-кадров, представителей национальных меньшинств, научно-технических специалистов и работников с выдающимися способностями.

Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость реального обновления деятельности партийных ячеек; преодоления формализма, излишней уступчивости и нежелания вступать в принципиальную дискуссию; приёма в партию с акцентом на качество, а не на количество; усиления управления членами партии и своевременного исключения из её рядов лиц, которые больше не соответствуют предъявляемым требованиям.

В вопросе контроля власти Генеральный секретарь, Президент государства потребовал осуществлять его на всём протяжении процесса, от формирования институтов, организационного аппарата, децентрализации и делегирования до кадрового планирования, назначения, оценки, использования, поощрения и дисциплинарного воздействия; решительно бороться с торговлей должностями и полномочиями, групповыми интересами, местничеством и мышлением, ограниченным сроком полномочий.

Предотвращение и борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями должны и впредь осуществляться решительно и последовательно, без запретных зон и исключений; одновременно необходимо бороться также с волокитой, уклонением от ответственности, перекладыванием обязанностей на других и безразличием к законным требованиям народа.

Генеральный секретарь, Президент государства также потребовал активизировать цифровую трансформацию в партийном строительстве; перейти от цифровизации документов к формированию «живых данных», служащих стратегическому консультированию, руководству и управлению, контролю и надзору, а также оценке кадров; создать единую, синхронизированную, взаимосвязанную, безопасную и защищённую базу данных о кадрах, членах партии и организационном аппарате.

Генеральный секретарь, Президент государства предложил Отделу ЦК КПВ по организационной работе в полной мере учесть все высказанные мнения и доработать доклад для представления Политбюро таким образом, чтобы он был более компактным, более глубоким, более чётко сосредоточенным на ключевых вопросах и обладал более высокой практической направленностью.

ИЖВ/ВИА

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