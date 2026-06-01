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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: необходимо формировать кадровый потенциал в сфере безопасности, отвечающий требованиям новой эпохи
В мероприятии принял участие и выступил с речью Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства То Лам.
Члены Политбюро – Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман – направили поздравительные корзины цветов.
В церемонии также приняли участие бывшие члены Политбюро: бывший Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь и генерал полиции Ле Хонг Ань, бывший постоянный член Секретариата.
Генерал-лейтенант Чинь Нгок Куен, секретарь партийного комитета и директор Академии народной общественной безопасности, сообщил, что ровно 80 лет назад, 25 июня 1946 года, была официально создана Школа подготовки сотрудников общественной безопасности – предшественница нынешней Академии народной общественной безопасности. Это было первое учебное заведение системы общественной безопасности и одно из первых образовательных учреждений страны, созданных после победы Августовской революции.
От первых краткосрочных курсов подготовки с простым принципом обучения «из рук в руки» Академия прошла путь к созданию и эффективному функционированию многоотраслевой и многопрофильной системы образования. Сегодня она не только обеспечивает подготовку специалистов в области права и оперативно-служебной деятельности, но и обладает высоким авторитетом в сфере преподавания политической теории, информационных технологий, информационной безопасности, кибербезопасности, противодействия высокотехнологичной преступности и нетрадиционных угроз безопасности.
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил эффективное руководство со стороны Центрального партийного комитета общественной безопасности и Министерства общественной безопасности Вьетнама, а также внимание и поддержку со стороны центральных органов, местных властей и международных партнёров, благодаря которым Академия уверенно развивается и успешно выполняет поставленные задачи в новых условиях.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что по мере развития страны возрастают и вызовы в сфере безопасности, а требования к защите национальной безопасности становятся всё более высокими и комплексными. В этих условиях перед Академией народной общественной безопасности стоят новые и почётные задачи.
Речь идёт не только о подготовке курсантов, обладающих твёрдыми политическими убеждениями, высокими моральными качествами, абсолютной преданностью Партии, Родине и Народу, глубокими правовыми знаниями и профессиональными компетенциями. Академия должна готовить новое поколение сотрудников, способных выступать проводниками курса Партии, демонстрировать высокий уровень цифровой грамотности и инновационного мышления, непрерывно совершенствовать свои знания и навыки, оперативно адаптироваться к изменениям, эффективно действовать в условиях глобальной интеграции и нести высокую гражданскую ответственность.
Более того, Академия должна занять достойное место среди ведущих учебных заведений региона и мира в сфере научных исследований и подготовки кадров для правоохранительных органов, расширять вклад в международное сотрудничество по вопросам безопасности, укреплять политическое доверие между Вьетнамом и его партнёрами, а также содействовать формированию внешнего пояса безопасности.
Для выполнения этой почётной миссии в новый революционный период Генеральный секретарь, Президент государства предложил определить новую стратегическую позицию Академии – перейти от статуса ведущего образовательного и научного центра сил Народной общественной безопасности к статусу ведущего национального и международного центра подготовки кадров и научных исследований к 2045 году – к 100-летию сил Народной общественной безопасности.
Как ведущее высшее учебное заведение страны по подготовке специалистов в области национальной безопасности, Академия должна стать образцом в реализации Резолюции № 71 и стратегических установок Партии в сфере образования и подготовки кадров. Необходимо определить конкретные цели развития на рубежах 2030, 2035 и 2045 годов, разработать чёткую стратегию развития и приложить максимальные усилия для её успешной реализации.
Генеральный секретарь, Президент государства призвал к решительному обновлению мышления, методов и содержания образования, гармоничному сочетанию традиций и современных подходов для формирования трудовых ресурсов в сфере безопасности, способных эффективно выполнять задачи по защите национальной безопасности уже со студенческой скамьи.
Он отметил, что XIV Всевьетнамский партийный съезд впервые закрепил концепцию всеобъемлющей безопасности, расширив понимание защиты национальной безопасности по принципу: «где развивается страна – там должна обеспечиваться безопасность». В новую эпоху защита национальной безопасности невозможна исключительно традиционными методами и требует широкого применения достижений науки и технологий. Более того, безопасность должна активно способствовать созданию условий для устойчивого и качественного развития.
По словам То Лама, стремительное развитие науки и технологий, искусственного интеллекта и квантовых технологий уже меняет саму сущность безопасности и подходы к её обеспечению. В связи с этим Академии необходимо выработать единое понимание новых вызовов, оперативно разработать конкретную стратегию и существенно обновить содержание подготовки кадров.
Генеральный секретарь, Президент государства также потребовал активизировать вклад Академии в реализацию внешней политики на новом уровне, способствуя выполнению курса Партии и Государства на активное созидание мира, стабильности, развития и самостоятельности, а также укрепление потенциала превентивной дипломатии, посредничества и урегулирования конфликтов в регионе.
Академия должна активно выявлять и предлагать инициативы в сфере безопасности, участвовать в формировании архитектуры безопасности и диалоговых механизмов, а также содействовать разработке норм ответственного использования новых технологий и развитию индустрии безопасности.
Особое внимание То Лам уделил необходимости опережающего формирования и совершенствования вьетнамской доктрины защиты национальной безопасности. Академия должна оставаться передовым отрядом в защите идеологической платформы Партии, укреплять дух независимости и самостоятельности, развивать научные исследования и теоретическую базу в области защиты национальной безопасности, создавая фундамент для завершения формирования национальной доктрины безопасности к 2035 году.
Академии также необходимо уделять большое внимание развитию преподавательского состава и кадров управления образованием, которые должны обладать высоким профессионализмом, интеллектом, стратегическим видением и способностью к международной интеграции, служить примером для курсантов и становиться ведущими экспертами в сфере национальной безопасности.
Выступая перед курсантами, Генеральный секретарь ЦК партии, Президент государства отметил, что годы, проведённые в Академии, имеют решающее значение для становления политически зрелого, нравственно устойчивого и профессионально подготовленного сотрудника народной общественной безопасности. Он призвал курсантов следовать принципу «трёх высших» – высочайшей дисциплины, высочайшей преданности делу и максимальной близости к народу, постоянно расширять кругозор, совершенствовать аналитические способности и сохранять стремление к знаниям и инновациям.
Генеральный секретарь, Президент государства также отметил, что Министерство общественной безопасности Вьетнама, Министерство образования и подготовки кадров, а также профильные министерства и ведомства должны обеспечить Академию необходимыми механизмами, политикой и ресурсами, а также разработать специальные меры по развитию преподавательского состава и привлечению ведущих учёных и экспертов.
По этому случаю То Лам вручил Академии народной общественной безопасности почётное звание Героя Народных вооружённых сил в третий раз за особо выдающиеся достижения в обеспечении политической безопасности и общественного порядка в период 2015–2025 годов, внесшие важный вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.
Перед началом торжественного мероприятия Генеральный секретарь ЦК партии, Президент государства То Лам принял участие в церемонии открытия административно-учебного корпуса Академии, построенного к 80-летию со дня её основания.