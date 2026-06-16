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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Необходимо перейти от концепции «управления образованием» к концепции «управления развитием образования»
Заслушав доклады и мнения участников встречи, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что подготовка к новому учебному году ведётся активно и всесторонне; во всей политической системе наблюдаются позитивные изменения в реализации Резолюции № 71-NQ/TW, а многие существующие узкие места находятся в процессе устранения.
Вместе с тем он подчеркнул, что нынешние изменения пока в основном проявляются на уровне осознания задач и подготовки политических решений. Реальные изменения в школах, в жизни педагогов и в образовательном опыте учащихся и студентов происходят неравномерно и недостаточно интенсивно по сравнению с требованиями «прорывного развития». Нехватка учителей остаётся серьёзным препятствием; материально-техническая база и учебное оборудование не отвечают требованиям; расходы на обучение, дополнительные занятия, экзамены и поступление по-прежнему создают значительную нагрузку; профессиональное и высшее образование пока не обеспечили заметного прорыва; управление системой образования остаётся чрезмерно административным, а цифровая трансформация осуществляется неравномерно.
В целях подготовки к новому 2026–2027 учебному году Генеральный секретарь, Президент государства потребовал обеспечить достаточное количество школ, классов и необходимой материальной базы. Следует изучить механизм, позволяющий в пилотном порядке внедрять новые модели управления государственными и частными школами на одной территории; в зависимости от конкретных условий возможно создание школ с несколькими филиалами. Необходимо не допустить ситуации, при которой дети из-за сложных жизненных обстоятельств не смогут посещать школу, а также обеспечить своевременное завершение строительства интернатов полного цикла в приграничных общинах.
Органы власти всех уровней при планировании новых городских и жилых районов должны одновременно предусматривать строительство школ и соответствующей инфраструктуры с учётом численности населения; устранить препятствия, связанные с земельными ресурсами и инвестиционно-строительными процедурами; разработать специальные механизмы привлечения ведущих экспертов и учёных к преподавательской и научной деятельности; поощрять работу талантливых педагогов и лучших выпускников вузов в сельской местности и труднодоступных районах.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на решении проблемы школьного насилия, уделять особое внимание нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни учащихся и студентов; создавать здоровую, дисциплинированную и гуманную образовательную среду; делать основной акцент на профилактике, одновременно строго пресекать нарушения; контролировать расходы на обучение, упорядочить систему дополнительных занятий и преодолеть «болезнь достижений».
Правительству необходимо в кратчайшие сроки принять политику по переоборудованию избыточных административных зданий и государственных объектов под образовательные и медицинские учреждения, не допуская их разрушения в условиях нехватки школ и медицинских учреждений для населения.
Говоря о перспективах развития образования, Генеральный секретарь, Президент государства отметил необходимость решительного перехода от концепции «управления образованием» к концепции «управления развитием образования». Система образования должна опережать потребности страны в подготовке высококвалифицированных кадров, специалистов в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей.
Министерство образования и подготовки кадров должно сохранить ведущую роль в вопросах профессиональных стандартов и качества образования, одновременно расширяя самостоятельность школ, директоров и учителей при обязательной ответственности за результаты деятельности; провести ревизию устаревших нормативных актов, сократить административные процедуры и формальную отчётность, чтобы педагоги могли уделять больше времени профессиональной деятельности и работе с учащимися; создать единую базу данных в сфере образования для повышения эффективности управления. Цифровая трансформация должна быть реальной и способствовать повышению качества преподавания, обучения и управления.
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал добиться реальных изменений в сфере профессионального образования, реформировать высшее образование, создавать элитные университеты и центры передового опыта. Высшая школа должна играть ведущую роль в подготовке высококвалифицированных кадров, проведении научных исследований, развитии инноваций и стратегических технологий. Автономия университетов должна сопровождаться подотчётностью, независимой оценкой качества и обеспечением равных возможностей для получения образования.
Министерству образования и подготовки кадров поручено разработать систему показателей для мониторинга образовательной справедливости между регионами и различными группами населения, уделяя приоритетное внимание наиболее сложным территориям. В районах проживания национальных меньшинств, горных, приграничных и островных районах необходимо уделять первоочередное внимание дошкольному образованию, обучению вьетнамскому языку до поступления в первый класс, полупансионному обучению, школьному питанию, служебному жилью для учителей и обеспечению безопасного доступа детей к школам. Для детей с инвалидностью и детей, находящихся в особых жизненных обстоятельствах, необходимо развивать инклюзивное образование с соответствующими программами, оборудованием и кадровой поддержкой.
Реализация Резолюции № 71-NQ/TW должна осуществляться при строгом соблюдении дисциплины, с регулярным контролем и надзором. Министерству образования и подготовки кадров поручено создать систему мониторинга на основе конкретных, открытых и регулярно обновляемых показателей; конкретизировать каждую цель в виде задач, ресурсов, сроков исполнения и ответственных органов; своевременно поощрять успешные практики и строго пресекать формализм, расточительство и негативные проявления.
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал от Министерства образования и подготовки кадров в полной мере учесть все предложения, высказанные в ходе встречи, доработать доклад, преобразовать его в конкретный план действий и обеспечить его решительную, содержательную и эффективную реализацию, добившись заметных изменений уже в 2026–2027 учебном году.