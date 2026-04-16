Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: молодёжь продолжает оставаться важным мостом в укреплении дружбы Вьетнама и Китая

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает на встрече с молодёжью двух стран, участвующей в программе «Красное путешествие по изучению и исследованию». (Фото: ВИА)

15 апреля в Пекине Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин совместно встретились с представителями молодёжи Вьетнама и Китая, участвующей в программе «Красное путешествие по изучению и исследованию», что свидетельствует об особом внимании высших руководителей двух партий и двух государств к воспитанию и образованию молодого поколения, продолжающего революционные традиции предыдущих поколений.



В апреле 2025 года, в рамках государственного визита Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Генеральный секретарь То Лам и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин запустили программу «Красное путешествие по изучению и исследованию». Это стало ярким событием, способствующим укреплению солидарности и дружбы между народами двух стран, укреплению прочной социальной основы и повышению осведомлённости молодёжи о традиционных отношениях между Вьетнамом и Китаем. Всего за один год тысячи вьетнамских молодых людей посетили «красные адреса» в Китае для обучения и углубления понимания революционных традиций и прочной дружбы между двумя партиями и государствами.



Выступая на встрече, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил пожелание, чтобы молодёжь двух стран поддерживала друг друга, сохраняла революционную веру, делая дружбу между государствами всё более тесной, оставаясь и товарищами, и братьями. Молодёжь двух стран должна нести ответственность, использовать исторические возможности, применять энергию и творческий потенциал своей молодости, формируя мощное движение инноваций и открытого взаимовыгодного сотрудничества.



Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на поколение амбициозной молодёжи, которое станет авангардом и будет активно участвовать в реализации глобальных инициатив в области развития, безопасности, цивилизации и управления, внося вклад в прогресс всего человечества и в дружбу между Китаем и Вьетнамом. Подчеркнув, что будущее принадлежит молодёжи, он выразил уверенность, что молодёжь двух стран навсегда останется преемником дружбы, передаваемой из поколения в поколение.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с молодёжью двух стран, участвующей в программе «Красное путешествие по изучению и исследованию». (Фото: ВИА)

Выступая на встрече, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил уверенность, что каждый участник программы «Красное путешествие по изучению и исследованию» гордится и дорожит товарищескими и братскими отношениями между партиями и народами двух стран, заложенными Президентом Хо Ши Мином и Председателем Мао Цзэдуном, а также поколениями революционных предшественников. Сегодня молодёжь двух стран продолжает оставаться основной силой в деле строительства государства и важным мостом для укрепления дружбы и сотрудничества между партиями и государствами Вьетнама и Китая.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил пожелание, чтобы молодёжь двух стран формировала высокие жизненные идеалы и твёрдую политическую позицию; постоянно углубляла понимание важного значения и стратегического уровня вьетнамско-китайских отношений; усиливала обучение, развивала дух инноваций, осваивала науку и технологии, проявляла активность и добровольческий дух, внося достойный вклад в развитие каждой страны и дружбы между двумя государствами.



Для достижения этих целей Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил органам и организациям двух стран следовать общим договорённостям на высшем уровне, усиливать инновации в работе по пропаганде и воспитанию молодёжи в духе традиционной дружбы между двумя партиями и государствами; повышать качество молодёжного сотрудничества; расширять обмены среди подростков двух стран, рассматривая это как стратегически важный шаг по формированию прочной основы дружбы с раннего возраста для будущих поколений; продолжать эффективно реализовывать программу «Красное путешествие по изучению и исследованию», чтобы молодёжь двух стран глубже понимала героическую революционную историю, чистый дух коммунистического интернационализма и взаимную поддержку между двумя партиями и государствами.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что молодёжь — это весна общества, жизненная сила нации, надёжный резерв Партии и будущие хозяева страны; выразил уверенность, что молодёжь двух стран продолжит писать новые страницы дружбы Вьетнама и Китая, опираясь на интеллект, новаторский дух, стремление к служению и ответственность за будущее своих стран, продолжая дело предыдущих поколений и принося новую жизненную силу и светлое будущее вьетнамско-китайским отношениям.