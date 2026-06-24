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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Качественное формирование кадрового резерва сегодня — это подготовка руководящего потенциала Партии завтрашнего дня
Во встрече также приняли участие члены Политбюро: Чан Кам Ту, постоянный член Секретариата; Нгуен Зюи Нгок, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; члены Политбюро, члены Секретариата, члены ЦК КПВ, руководители Правительства, Национального собрания, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, центральных отделов, министерств и ведомств.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что наша Партия всегда рассматривает формирование кадрового корпуса всех уровней, особенно стратегического уровня, обладающего необходимыми качествами, способностями, авторитетом и соответствующего возложенным задачам, как требование решающего значения. Кадры стратегического уровня должны быть людьми, способными участвовать в выработке линии Партии, организовывать реализацию крупных руководящих принципов, решать особо важные вопросы, сплачивать коллективы, поддерживать дисциплину и порядок, защищать интересы Партии, государства, нации и народа в трудные моменты.
Формирование кадрового резерва стратегического уровня — это не простая кадровая работа, не мера, предназначенная лишь для одного съезда, одного срока полномочий или одной структуры. Это звено стратегического управления, подготовка будущего руководства Партии и будущего развития страны. Именно поэтому необходимо решительно преодолеть ошибочные представления, будто включение в кадровый резерв означает "удержание места", "ожидание своей очереди" или гарантированное получение должности.
Кадровый резерв должен быть открытым, но без снижения стандартов; динамичным, но не произвольным; должен учитывать структуру, но категорически не подменять критерии отбора структурными соображениями. Открытость означает, что нельзя замыкаться в рамках одной отрасли, одного региона или одной группы связей, необходимо уметь находить кадры на низовом уровне, в трудных районах, в новых сферах. Динамичность означает возможность дополнения, включения и исключения, продвижения и понижения. Кадры, которые хорошо развиваются, должны продолжать проходить подготовку, получать задания и использоваться. Кадры, которые застопорились, утратили авторитет, больше не имеют перспектив или нарушают установленные критерии, должны справедливо, прозрачно и в соответствии с правилами исключаться из кадрового резерва.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что наша страна стоит перед большими возможностями и вызовами: совершенствование институтов, обновление методов руководства, развитие науки и технологий, цифровая трансформация, международная интеграция, нетрадиционная безопасность. Требование быстрого и устойчивого развития ставит множество новых, сложных и беспрецедентных задач. Поэтому необходимо прямо смотреть на практику и ещё решительнее обновлять работу по формированию кадрового резерва.
Определяя стандарты кадров стратегического уровня на новом этапе, Генеральный секретарь, Президент государства указал, что они должны обладать твёрдой политической стойкостью: чем выше должность, тем более принципиальным должен быть человек; чем больше трудностей, тем твёрже он должен придерживаться принципов; чем сильнее давление, тем выше должны ставиться интересы Партии, государства, нации и народа. Основой должны быть нравственность, честность, честь и личный пример. Необходимы стратегическое мышление и способность к практической реализации; смелость думать, действовать и брать на себя ответственность во имя общего блага; готовность учиться всю жизнь, цифровые компетенции и умение подбирать и использовать людей.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил Отделу ЦК КПВ по организационной работе в ближайшее время изучить и глубоко обобщить опыт формирования кадрового резерва стратегического уровня последних сроков полномочий; исследовать и предложить новые, более прорывные механизмы и правила в оценке, отборе, формировании резерва, ротации, использовании и защите кадров, которые осмеливаются думать и действовать, рассматривая измеримые результаты, реальные достижения и подлинный авторитет как важные критерии оценки.
Необходимо совершенствовать критерии данных и методы оценки кадров стратегического уровня, разработать отдельный, содержательный и в необходимой степени измеримый набор критериев, охватывающий политическую стойкость, нравственность, честность, стратегическое мышление и способность к институциональному проектированию, умение организовывать исполнение, решать сложные задачи, сплачивать и использовать людей, интегрироваться, осуществлять цифровую трансформацию, а также авторитет в коллективе и доверие народа. Следует решительно перейти от управления кадрами преимущественно на основе административных досье к управлению на основе живых данных. Каждый кадр, включённый в резерв, должен иметь динамическое досье о своих качествах, способностях, результатах работы, уровне доверия, признаках риска и перспективах развития.
Каждый кадр, включённый в резерв, должен иметь конкретный план воспитания и закалки. Перспективным кадрам, которым не хватает практического опыта, следует поручать трудные районы и сложные задачи. Кадрам, сильным в профессиональной сфере, но ограниченным в управлении, необходимо поручать организацию практического исполнения. Кадров, проявляющих признаки застоя, уклонения, боязни столкновения с трудностями, следует своевременно предупреждать, предостерегать и дополнительно испытывать. Если они больше не обладают достаточными качествами, способностями, авторитетом и перспективами, их необходимо решительно исключать из кадрового резерва.
Партийные комитеты и органы управления кадрами должны регулярно встречаться с кадрами, включёнными в резерв, разъяснять им требования, выслушивать их законные мысли и пожелания. Оценка должна быть проверенной и многомерной, а контроль власти — более строгим. Использование кадров должно сочетаться с их защитой и отбором.
Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил: общий дух заключается в том, чтобы не допустить попадания в резерв людей, не соответствующих стандартам, и не упустить действительно нравственных и талантливых людей. Коллективы и лица, рекомендующие кадры, должны нести политическую ответственность и ответственность за качество предложенного источника. Если имеют место сокрытие недостатков, преувеличение достижений, приукрашивание досье, местничество или личная снисходительность, необходимо рассматривать ответственность, прежде всего ответственность руководителя. Требование состоит в том, чтобы выявлять заранее и издалека в обоих направлениях: рано обнаруживать выдающиеся факторы для воспитания и использования, одновременно рано выявлять признаки риска, снижения авторитета, проявления уклонения или нарушений для предупреждения, исправления и отбора.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что каждый товарищ, включённый в кадровый резерв, должен самостоятельно разработать собственную программу закалки. Пока он не назначен, нельзя падать духом, сравнивать себя с другими, делать неподобающие заявления или позволять личным переживаниям влиять на общее дело. Товарищам, которые уже включены в резерв, но ещё не представлены кандидатами, не избраны или не назначены, необходимо спокойно, самокритично и настойчиво продолжать стремиться вперёд. То, что человек пока не получил назначения, не означает неудачу и тем более не отрицает всего пройденного им пути.
Кадр, обладающий стойкостью, должен уметь сам себя проверять, сам себя исправлять, работать лучше, лучше сохранять единство и лучше служить народу. Получив более высокую ответственность, нельзя быть самоуверенным; не получив её, нельзя падать духом. Это также мера стойкости, дисциплины и культуры в нашей Партии.
Формирование кадрового резерва стратегического уровня — это важнейшая работа, напрямую связанная с судьбой Партии, будущим страны и доверием народа. Качественное формирование кадрового резерва сегодня — это подготовка руководящего потенциала Партии завтрашнего дня, обеспечение прочной преемственности, непрерывного обновления и устойчивого развития революционного дела.