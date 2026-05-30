Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Лоуренс Вонг посадили дерево в Ботаническом саду Сингапура
Ботанический сад Сингапура расположен в центре города. Он был основан в 1859 году и в настоящее время находится под управлением Совета национальных парков. В первые годы своего существования сад играл важную роль в развитии сельского хозяйства Сингапура и региона посредством сбора, выращивания, испытания и распространения полезных растений. С 1928 года Ботанический сад стал пионером в области размножения орхидей и начал программу их селекции.
В 2015 году Ботанический сад Сингапура был включён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Он стал первым и единственным тропическим ботаническим садом, включённым в этот список. Здесь находятся такие известные объекты, как Национальный сад орхидей, Сад эволюции и участок тропического леса. Национальный сад орхидей Сингапура сегодня является крупнейшей в мире экспозицией тропических орхидей.
Благодаря своей ботанической деятельности и садоводческим программам Ботанический сад Сингапура продолжает играть важную роль как ведущий центр изучения тропической флоры и остаётся одним из самых популярных мест отдыха для жителей Сингапура и многочисленных туристов.
В 1963 году акция по посадке дерева, проведённая Премьер-министром Ли Куан Ю, вдохновила масштабную кампанию по высадке 1 963 деревьев, которая получила широкую поддержку населения. Её целью было озеленение Сингапура, создание чистой и зелёной среды, а также снижение негативных последствий урбанизации и бетонизации городской среды. Несмотря на то, что Сингапур относится к числу стран с самой высокой плотностью населения в мире и более 90% его жителей проживают в многоквартирных жилых комплексах, зелёные насаждения остаются неотъемлемой частью городского пространства повсюду.