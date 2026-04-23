Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Республики Корея встретились с прессой

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён проводят пресс-конференцию после переговоров. (Фото: ВИА)

Во второй половине дня 22 апреля в Президентском дворце, после церемонии передачи документов о сотрудничестве между Вьетнамом и Республикой Корея, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён провели встречу с прессой.



Выступая перед журналистами, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что государственный визит Президента Республики Корея во Вьетнам имеет важное значение и проходит на фоне благоприятного этапа развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами. Стороны стали надёжными партнёрами, осуществляющими сотрудничество на стратегическом уровне, а также близкими друзьями, хорошо понимающими друг друга.



Стороны провели содержательные и эффективные переговоры, в ходе которых подробно обсудили ситуацию в каждой из стран, двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и согласовали ключевые направления для вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Республика Корея на новый уровень.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам сообщил, что стороны договорились укреплять политическое доверие и стратегическое сотрудничество на новом уровне, эффективно реализовывать действующие механизмы и договорённости, а также расширять практическое взаимодействие в ключевых областях - дипломатии, обороны и безопасности, координировать усилия по решению проблем нетрадиционной безопасности и борьбе с транснациональной преступностью.



Стороны также подчеркнули стратегическое видение экономической взаимосвязанности между двумя странами в новых условиях, подтвердили приверженность дальнейшему содействию торговле и открытию рынков для взаимного экспорта и импорта, что будет способствовать достижению цели по доведению двустороннего товарооборота до 150 млрд долларов США к 2030 году; а также поддержке участия вьетнамских предприятий в производственно-сбытовых цепочках Республики Корея и формированию независимой, самостоятельной и устойчивой экономики.



Вьетнам приветствует корейские предприятия, осуществляющие новые инвестиции и расширяющие масштабы вложений в приоритетных сферах, таких как развитие инфраструктуры «умных» городов, полупроводниковая промышленность, крупные центры обработки данных на базе искусственного интеллекта (ИИ), атомная энергетика, сотрудничество в сфере «умных» портов и строительство портов нового поколения.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подтвердил, что Правительство Вьетнама будет и впредь прилагать усилия для формирования всё более благоприятной и прозрачной инвестиционной среды, а также создавать максимально удобные условия для иностранных компаний, в том числе корейских, чтобы они могли уверенно осуществлять долгосрочные инвестиции во Вьетнаме.



Стороны также договорились продолжать эффективно использовать ресурсы Фонда содействия экономическому сотрудничеству и Фонда экономического развития, сосредоточив внимание на стратегических направлениях инфраструктуры, включая транспортную, энергетическую, цифровую инфраструктуру, а также инфраструктуру адаптации к изменению климата.



Стороны подтвердили решимость активизировать сотрудничество в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, превратив его в один из ключевых столпов двусторонних отношений и важный двигатель достижения целей развития каждой страны.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил сторонам изучить возможность создания рамочной программы сотрудничества в области ИИ Вьетнам – Республика Корея с целью расширения исследований и применения ИИ на основе совместно используемой вычислительной инфраструктуры; активизировать сотрудничество в сфере научных исследований и передачи технологий, сосредоточив внимание на областях, где Республика Корея обладает значительными преимуществами, а Вьетнам испытывает острую потребность, таких как полупроводниковые технологии, электроника и биотехнологии. Республика Корея также продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в скорейшей реализации второго этапа проекта Вьетнамско-корейского института науки и технологий.



Стороны договорились продолжать расширять сотрудничество в области культуры, образования и обменов между народами, создавая прочную основу для устойчивого и долгосрочного развития двусторонних отношений. Республика Корея будет уделять внимание и создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община могла уверенно проживать, учиться и работать на долгосрочной основе в стране.



Вьетнам предложил Республике Корея активизировать сотрудничество в сфере подготовки кадров и повышения качества человеческих ресурсов, а также оказывать поддержку программам и проектам по цифровой трансформации и применению информационных технологий в обучении. Наряду с этим стороны договорились укреплять взаимодействие, обмениваться опытом и взаимно поддерживать развитие культурной и креативной индустрии, включая индустрию развлечений на глобальном уровне, в частности в области кино, музыки и других форм культуры.



Стороны согласились тесно сотрудничать и усиливать взаимную поддержку на международных и региональных форумах, представляющих взаимный интерес; продолжать эффективно реализовывать сотрудничество в рамках АСЕАН – Республика Корея и Меконг – Республика Корея с целью содействия обеспечению безопасности, экономической стабильности и развитию; выразили готовность делиться опытом и поддержать Вьетнам в успешной организации Саммита АТЭС 2027 года. Стороны подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации во Восточном море, а также выразили согласие в необходимости содействия долгосрочному миру и стабильности на Корейском полуострове.



По этому случаю стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в таких областях, как экономика, безопасность, наука и технологии, культура, здравоохранение, сельское хозяйство и охрана окружающей среды.



Выразив удовлетворение динамичным развитием Вьетнама, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён подчеркнул, что Вьетнам является третьим по величине торговым и инвестиционным партнёром Республики Корея, в то время как Республика Корея остаётся крупнейшим инвестором во Вьетнаме. Стороны активно продвигают всестороннее сотрудничество во всех сферах, от транспорта, энергетики и инфраструктуры до перспективных отраслей, таких как наука и технологии, интеллектуальная собственность и креативная индустрия.



Президент Республики Корея отметил, что стороны договорились содействовать развитию торгово-инвестиционного сотрудничества с целью достижения товарооборота в 150 млрд долларов США к 2030 году. Впервые стороны также согласовали возможность торговли продукцией переработанного мяса птицы на основе подписанного в этот раз меморандума о сотрудничестве в области ветеринарного карантина, с перспективой расширения сотрудничества в торговле сельскохозяйственной продукцией, включая продукцию птицеводства и животноводства.



Опираясь на прочный уровень взаимного доверия, стороны договорились укреплять стратегическое сотрудничество в области энергетики и инфраструктуры; поддерживать тесные контакты и совместно формировать образцовые модели сотрудничества через проекты новых городских районов и аэропортов, реализуемые во Вьетнаме.



Стороны также согласились расширять взаимодействие в перспективных направлениях, ориентированных на будущее, таких как наука и технологии, изменение климата и охрана окружающей среды, а также культура и образование; выразили поддержку стратегии развития науки и технологий Вьетнама и подтвердили, что Республика Корея будет активно участвовать в её реализации.



На основе Рамочного генерального плана сотрудничества в области науки, технологий и инноваций стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере совместных исследований и подготовки научных кадров в таких областях, как полупроводники, ИИ, биотехнологии и др.



Стороны также договорились тесно сотрудничать для повышения уровня защиты прав и интересов граждан двух стран. Корейская сторона продолжит прилагать усилия по обеспечению и расширению прав и законных интересов вьетнамских трудящихся, а также граждан, вступивших в брак и проживающих в Республике Корея.



Лидеры двух стран обменялись глубокими мнениями о мерах по содействию миру и стабильности в регионе; договорились поддерживать регулярные контакты и укреплять сотрудничество на международных форумах, таких как Организация Объединённых Наций. Правительство Республики Корея будет последовательно и эффективно реализовывать достигнутые договорённости и прилагать усилия для вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами на новый уровень.