Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга начинают государственный визит в Республику Сингапур
Во время пребывания в Сингапуре по приглашению генерального директора и главного исполнительного директора Международного института стратегических исследований (IISS) Бастиана Гигериха Генеральный секретарь, Президент государства То Лам примет участие в Диалоге «Шангри-Ла» и выступит с программной речью 29 мая.
В аэропорту Генерального секретаря, Президента государства То Лама, его супругу и вьетнамскую делегацию высокого уровня встречали с сингапурской стороны: министр цифрового развития и информации Джозефин Тео; Посол Сингапура во Вьетнаме Раджпал Сингх; директор Департамента Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел Чжоу Сули. С вьетнамской стороны присутствовали Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань с супругой, а также многочисленные сотрудники Посольства Вьетнама в Сингапуре.
Вьетнам и Сингапур являются двумя государствами, поддерживающими дружественные отношения и динамичное, предметное и эффективное сотрудничество в регионе Юго-Восточной Азии. За более чем полвека развития двусторонние отношения непрерывно укреплялись и расширялись, становясь всё более глубокими и превращаясь в образец успешного сотрудничества в рамках АСЕАН.
Установление двумя странами отношений Стратегического партнёрства в 2013 году и их повышение до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году стало чрезвычайно важным этапом развития, отражающим высокий уровень политического доверия, всё более тесное переплетение интересов и общее стратегическое видение двух государств в новых условиях.
Государственный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Сингапур имеет особое значение для дальнейшей реализации и конкретизации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.