Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга начинают государственный визит в Республику Сингапур

Государственный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Сингапур имеет особое значение для дальнейшей реализации и конкретизации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Сотрудники Посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Сингапуре встречают Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу. Фото: ВИА
По сообщению специального корреспондента ВИА, ранним утром 29 мая (по местному времени) специальный самолёт с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом, его супругой Нго Фыонг Ли и вьетнамской делегацией высокого уровня прибыл в аэропорт Чанги (Сингапур), начав государственный визит в Республику Сингапур. Визит проходит с 29 по 31 мая по приглашению Президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама и его супруги.

Во время пребывания в Сингапуре по приглашению генерального директора и главного исполнительного директора Международного института стратегических исследований (IISS) Бастиана Гигериха Генеральный секретарь, Президент государства То Лам примет участие в Диалоге «Шангри-Ла» и выступит с программной речью 29 мая.

В аэропорту Генерального секретаря, Президента государства То Лама, его супругу и вьетнамскую делегацию высокого уровня встречали с сингапурской стороны: министр цифрового развития и информации Джозефин Тео; Посол Сингапура во Вьетнаме Раджпал Сингх; директор Департамента Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел Чжоу Сули. С вьетнамской стороны присутствовали Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань с супругой, а также многочисленные сотрудники Посольства Вьетнама в Сингапуре.

Вьетнам и Сингапур являются двумя государствами, поддерживающими дружественные отношения и динамичное, предметное и эффективное сотрудничество в регионе Юго-Восточной Азии. За более чем полвека развития двусторонние отношения непрерывно укреплялись и расширялись, становясь всё более глубокими и превращаясь в образец успешного сотрудничества в рамках АСЕАН.

Установление двумя странами отношений Стратегического партнёрства в 2013 году и их повышение до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году стало чрезвычайно важным этапом развития, отражающим высокий уровень политического доверия, всё более тесное переплетение интересов и общее стратегическое видение двух государств в новых условиях.

Государственный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Сингапур имеет особое значение для дальнейшей реализации и конкретизации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

Это одно из важных внешнеполитических мероприятий, способствующих общему успеху Форума будущего АСЕАН 2026, который Вьетнам принимает у себя. Согласно плану, в Конференции примут участие около 350 делегатов из Вьетнама и зарубежных стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top