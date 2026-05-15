Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с 85 выдающимися пионерами со всей страны
Выдающиеся пионеры рассказали Генеральному секретарю, Президенту о своих успехах в учёбе и воспитании, усилиях и стремлениях, поделились мечтами, увлечением наукой, искусством и спортом, а также выразили благодарность партии и государству за внимание и заботу.
Радуясь встрече с выдающимися пионерами со всей страны, Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что эти 85 ребят являются представителями лучших качеств и характера вьетнамских детей. По его словам, благодаря этим 85 выдающимся лицам сегодня мы ещё больше ценим, любим и гордимся миллионами пионеров, подростков и детей по всей стране, которые ежедневно прилежно учатся, преодолевают трудности и совершают добрые дела.
Генеральный секретарь, Президент подчеркнул необходимость создания безопасной и справедливой среды для всех детей - безопасности в семье, школе, обществе и в киберпространстве; равенства возможностей в обучении, отдыхе, заботе, защите и развитии независимо от того, где и в каких условиях ребёнок родился. Прежде всего необходимо воспитывать у детей вьетнамскую мечту - стремление лучше учиться, лучше жить, лучше трудиться и лучше служить Родине; укреплять веру в то, что вьетнамцы способны развиваться, творить и вносить достойный вклад в человечество.
Он с волнением отметил, что наряду с радостью сегодняшнего дня нельзя забывать о детях, которые всё ещё не имеют полноценного доступа к образованию, отдыху и заботе; сталкиваются с лишениями, сиротством, вынуждены рано трудиться, а порой подвергаются насилию, жестокому обращению или оставлению без попечения. Недавние трагические случаи напоминают о том, что защита детей не должна ограничиваться реагированием после происшествий, а требует ранней профилактики, своевременного выявления проблем, полноценной поддержки и строгого наказания за любые акты насилия, жестокости, сокрытия нарушений или равнодушия.
Генеральный секретарь, Президент выразил надежду, что дети и подростки будут прилежно учиться и трудиться, воспитывать нравственность, заботиться о здоровье, сохранять мечты и ежедневно совершать добрые поступки. Он призвал их учиться ради знаний, совершенствоваться ради взросления, жить с любовью, уметь защищать себя, избегать насилия, социальных пороков и вредоносной информации; стремиться сегодня быть хорошими пионерами, а завтра - достойными гражданами страны.
Генеральный секретарь, Президент предложил, чтобы организация Коммунистического союза молодёжи, Пионерская организация имени Хо Ши Мина и коллектив работников, отвечающих за работу с детьми, сделали Пионерскую организацию родным, безопасным, живым, творческим и близким детям домом; местом воспитания патриотизма, любви к традициям, культуры чтения, жизненных навыков, творческого духа, социальной ответственности и способности к интеграции. Необходимо уделять внимание подготовке и поддержке старших пионервожатых и работников, занимающихся детьми, чтобы они могли спокойно и самоотверженно посвящать себя этой исключительно значимой работе.
Школа и система образования должны стать безопасным, гуманным и счастливым пространством, где не только обучают знаниям, но и воспитывают личность, дисциплину, гуманность и гражданскую ответственность; своевременно выявляют и поддерживают детей, оказавшихся в трудной ситуации, подвергающихся изоляции или риску прекращения обучения; категорически не допускают насилия, унижения, дискриминации и травли в школах.
Что касается семьи, то каждый дедушка, бабушка, родитель и человек, заботящийся о детях, должен стать для ребёнка первой опорой любви и заботы. Каждая семья должна быть местом, где дети растут в атмосфере любви, внимания, доверия и ответственности.
Генеральный секретарь, Президент потребовал, чтобы защита, забота и воспитание детей стали реальным приоритетом, обеспеченным конкретной политикой, ресурсами и ответственностью. Государственная политика должна доходить до каждой школы, жилого квартала и нуждающейся семьи; обеспечивать лучшие условия для обучения, здравоохранения, питания, отдыха и безопасного пространства. Необходимо своевременно защищать детей, подвергшихся насилию, жестокому обращению или оставленных без попечения; уделять особое внимание детям в отдалённых районах, детям с ограниченными возможностями, сиротам, беспризорным, а также детям, находящимся под угрозой прекращения обучения или раннего труда, чтобы ни один ребёнок не оказался забытым.
Генеральный секретарь, Президент выразил уверенность, что, вернувшись в свои населённые пункты, школы и классы, 85 выдающихся пионеров продолжат распространять добро, сохранять скромность, прилагать усилия, хорошо учиться и помогать товарищам добиваться успехов. Все дети и подростки Вьетнама, где бы они ни жили и в каких бы условиях ни находились, должны хранить в сердце любовь к семье, родному краю и Родине, стремление к развитию и быть достойными будущего страны, хозяевами развитого, могущественного, цивилизованного и счастливого Вьетнама.