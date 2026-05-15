Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с 85 выдающимися пионерами со всей страны

По случаю 85-й годовщины со дня основания Пионерской организации имени Хо Ши Мина (15 мая 1941 года - 15 мая 2026 года) во второй половине дня 14 мая в Президентском дворце Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с 85 выдающимися пионерами со всей страны.
  Генеральный секретарь, Президент То Лам и делегаты сфотографировались с выдающимися пионерами со всей страны. Фото: ВИА  
На встрече заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, первый секретарь ЦК Коммунистического союза молодёжи имени Хо Ши Мина Буй Куанг Хюи доложил о проведении мероприятий, посвящённых 85-й годовщине основания Пионерской организации имени Хо Ши Мина.

Выдающиеся пионеры рассказали Генеральному секретарю, Президенту о своих успехах в учёбе и воспитании, усилиях и стремлениях, поделились мечтами, увлечением наукой, искусством и спортом, а также выразили благодарность партии и государству за внимание и заботу.

Радуясь встрече с выдающимися пионерами со всей страны, Генеральный секретарь, Президент То Лам отметил, что эти 85 ребят являются представителями лучших качеств и характера вьетнамских детей. По его словам, благодаря этим 85 выдающимся лицам сегодня мы ещё больше ценим, любим и гордимся миллионами пионеров, подростков и детей по всей стране, которые ежедневно прилежно учатся, преодолевают трудности и совершают добрые дела.

Генеральный секретарь, Президент подчеркнул необходимость создания безопасной и справедливой среды для всех детей - безопасности в семье, школе, обществе и в киберпространстве; равенства возможностей в обучении, отдыхе, заботе, защите и развитии независимо от того, где и в каких условиях ребёнок родился. Прежде всего необходимо воспитывать у детей вьетнамскую мечту - стремление лучше учиться, лучше жить, лучше трудиться и лучше служить Родине; укреплять веру в то, что вьетнамцы способны развиваться, творить и вносить достойный вклад в человечество.

Он с волнением отметил, что наряду с радостью сегодняшнего дня нельзя забывать о детях, которые всё ещё не имеют полноценного доступа к образованию, отдыху и заботе; сталкиваются с лишениями, сиротством, вынуждены рано трудиться, а порой подвергаются насилию, жестокому обращению или оставлению без попечения. Недавние трагические случаи напоминают о том, что защита детей не должна ограничиваться реагированием после происшествий, а требует ранней профилактики, своевременного выявления проблем, полноценной поддержки и строгого наказания за любые акты насилия, жестокости, сокрытия нарушений или равнодушия.

Генеральный секретарь, Президент выразил надежду, что дети и подростки будут прилежно учиться и трудиться, воспитывать нравственность, заботиться о здоровье, сохранять мечты и ежедневно совершать добрые поступки. Он призвал их учиться ради знаний, совершенствоваться ради взросления, жить с любовью, уметь защищать себя, избегать насилия, социальных пороков и вредоносной информации; стремиться сегодня быть хорошими пионерами, а завтра - достойными гражданами страны.

Генеральный секретарь, Президент предложил, чтобы организация Коммунистического союза молодёжи, Пионерская организация имени Хо Ши Мина и коллектив работников, отвечающих за работу с детьми, сделали Пионерскую организацию родным, безопасным, живым, творческим и близким детям домом; местом воспитания патриотизма, любви к традициям, культуры чтения, жизненных навыков, творческого духа, социальной ответственности и способности к интеграции. Необходимо уделять внимание подготовке и поддержке старших пионервожатых и работников, занимающихся детьми, чтобы они могли спокойно и самоотверженно посвящать себя этой исключительно значимой работе.

Школа и система образования должны стать безопасным, гуманным и счастливым пространством, где не только обучают знаниям, но и воспитывают личность, дисциплину, гуманность и гражданскую ответственность; своевременно выявляют и поддерживают детей, оказавшихся в трудной ситуации, подвергающихся изоляции или риску прекращения обучения; категорически не допускают насилия, унижения, дискриминации и травли в школах.

Что касается семьи, то каждый дедушка, бабушка, родитель и человек, заботящийся о детях, должен стать для ребёнка первой опорой любви и заботы. Каждая семья должна быть местом, где дети растут в атмосфере любви, внимания, доверия и ответственности.

Генеральный секретарь, Президент потребовал, чтобы защита, забота и воспитание детей стали реальным приоритетом, обеспеченным конкретной политикой, ресурсами и ответственностью. Государственная политика должна доходить до каждой школы, жилого квартала и нуждающейся семьи; обеспечивать лучшие условия для обучения, здравоохранения, питания, отдыха и безопасного пространства. Необходимо своевременно защищать детей, подвергшихся насилию, жестокому обращению или оставленных без попечения; уделять особое внимание детям в отдалённых районах, детям с ограниченными возможностями, сиротам, беспризорным, а также детям, находящимся под угрозой прекращения обучения или раннего труда, чтобы ни один ребёнок не оказался забытым.

Генеральный секретарь, Президент выразил уверенность, что, вернувшись в свои населённые пункты, школы и классы, 85 выдающихся пионеров продолжат распространять добро, сохранять скромность, прилагать усилия, хорошо учиться и помогать товарищам добиваться успехов. Все дети и подростки Вьетнама, где бы они ни жили и в каких бы условиях ни находились, должны хранить в сердце любовь к семье, родному краю и Родине, стремление к развитию и быть достойными будущего страны, хозяевами развитого, могущественного, цивилизованного и счастливого Вьетнама.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Пресс-конференция МИД: Вьетнам решительно пресекает любые нарушения прав интеллектуальной собственности

Пресс-конференция МИД: Вьетнам решительно пресекает любые нарушения прав интеллектуальной собственности

Позиция Вьетнама заключается в решительном и строгом пресечении любых нарушений прав интеллектуальной собственности, при этом страна продолжит усиливать работу по защите и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности. Законодательная система Вьетнама в данной сфере постоянно совершенствуется и унифицируется.
ПОДРОБНЕЕ

Top