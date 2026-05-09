Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с сотрудниками представительских учреждений и вьетнамской общиной в Шри-Ланке
Выступая на встрече, Посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там отметила, что визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Шри-Ланку имеет стратегическое значение и долгосрочную направленность в условиях, когда две страны недавно отметили 55-летие установления дипломатических отношений и стоят перед необходимостью вывода сотрудничества на новый уровень в новых условиях. Визит свидетельствует о внимании Вьетнама к Шри-Ланке — традиционному дружественному партнёру в регионе Южной Азии. Это также возможность для сторон всесторонне оценить отношения сотрудничества после более чем пяти десятилетий формирования и развития, а также определить конкретные направления и меры по выводу отношений на новый уровень.
Посол Чинь Тхи Там сообщила, что вьетнамская община в Шри-Ланке сохраняет традиции сплочённости и взаимной поддержки; всегда обращена к Родине и Отечеству, активно участвует и вносит вклад в общую деятельность; неизменно доверяет руководству Партии и Государства, а также крупным ориентирам, определённым XIV съездом Партии, направленным на вступление страны в новую эпоху развития.
В ходе тёплой беседы с соотечественниками за рубежом, сотрудниками посольства и представительских учреждений Генеральный секретарь, Президент государства То Лам проинформировал присутствующих о выдающихся достижениях в социально-экономическом развитии, а также о реализации многих стратегических направлений страны в последнее время. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул важное значение нынешнего визита для продвижения всеобъемлющего и эффективного сотрудничества во всех сферах.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил усилия лично Посла и Посольства, проявивших высокий дух решимости в выполнении поставленных задач, особенно в тщательной подготовке нынешнего визита с многочисленными насыщенными и практическими мероприятиями, содержательными и прорывными результатами.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям традиционной дружбы и многопланового сотрудничества со Шри-Ланкой. Эти добрые отношения создавались и укреплялись поколениями руководителей двух стран на протяжении 55 лет. Особенно важно, что в ходе нынешнего государственного визита стороны договорились повысить уровень отношений до Всеобъемлющего партнёрства, установить политическое доверие на высоком уровне и расширить масштабы и уровень сотрудничества в комплексном и практическом направлении во всех сферах.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что, несмотря на небольшую численность вьетнамской общины в Шри-Ланке, её представители всегда проявляют заботу и поддержку друг к другу, постоянно стремятся к развитию, одновременно сохраняя связь с Родиной и Отечеством, поддерживая и развивая национальную культурную самобытность. Отметив и высоко оценив усилия вьетнамской общины в Шри-Ланке по сохранению культуры, обучению вьетнамскому языку, изучению истории и национальной культуры, Генеральный секретарь, Президент государства выразил пожелание, чтобы община продолжала сохранять и развивать национальную культурную самобытность и лучшие традиции предков; успешно интегрировалась и соблюдала законодательство страны пребывания.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил Посольству продолжать развивать добрые традиции, прилагать усилия для успешного выполнения всех поставленных задач, способствуя дальнейшему углублению, повышению эффективности и практической направленности сотрудничества между двумя странами; продолжать изучение и эффективную реализацию Резолюции XIV съезда Партии, резолюций, установок и политики Партии и Государства в области внешней политики в целом и отношений со Шри-Ланкой в частности. По словам Генерального секретаря, Президента государства То Лама, Посольству необходимо проявлять инициативность и креативность в выработке и предложении мер по продвижению двустороннего сотрудничества во всех сферах, особенно в эффективном использовании рамок Всеобъемлющего партнёрства, недавно установленного между двумя странами, с целью скорейшего достижения объёма товарооборота в 1 миллиард долларов США к 2030 году; одновременно тесно координировать действия с министерствами, ведомствами, местными органами власти Вьетнама и компетентными органами Шри-Ланки для создания благоприятных условий вьетнамским предприятиям для инвестирования и ведения бизнеса в Шри-Ланке. Наряду с этим Посольству необходимо продолжать выполнять роль моста между Вьетнамом и Шри-Ланкой, усиливать информационно-просветительскую работу, культурные и религиозные обмены, народные контакты, а также взаимодействие между местными органами власти двух стран; уделять больше внимания духовной жизни вьетнамской общины в Шри-Ланке; усиливать консульскую защиту и защиту законных прав и интересов общины.