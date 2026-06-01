Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины на Филиппинах

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли передают в дар Посольству Вьетнама на Филиппинах статую Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита на Филиппины во второй половине дня 31 мая в Маниле Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, супруга Нго Фыонг Ли и делегация высокого уровня Вьетнама встретились с сотрудниками Посольства, а также представителями вьетнамской общины, деловых кругов и специалистами вьетнамского происхождения, проживающими на Филиппинах.На встрече Посол Вьетнама на Филиппинах Лай Тхай Бинь выразил радость по случаю визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама, супруги Нго Фыонг Ли и делегации высокого уровня нашей страны, подчеркнув, что нынешний визит имеет историческое значение, проходит в год 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и является первым официальным контактом на высшем уровне между руководителями двух государств. Посол отметил, что вьетнамская община на Филиппинах сохраняет сплочённость и трудолюбие, всё активнее участвует в развитии торговли, образования и народных обменов между двумя странами. Соотечественники всегда сохраняют связь с Родиной, поддерживают вьетнамский язык и национальную культурную самобытность, активно ищут возможности для содействия развитию страны посредством укрепления связей и поддержки предприятий двух государств в поиске новых возможностей для ведения бизнеса.В тёплой и дружественной атмосфере встречи представители вьетнамской общины на Филиппинах выразили удовлетворение достижениями страны в области обновления и развития, а также готовность вносить вклад своими профессиональными знаниями, общественным авторитетом и занимаемыми должностями. Они выразили надежду, что дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами позволит сформировать более благоприятную нормативно-правовую среду для предпринимательской деятельности, особенно для вьетнамских компаний, работающих на Филиппинах.Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил усилия вьетнамской общины на Филиппинах по интеграции в принимающее общество, сохранению национальной культурной самобытности и развитию экономических и торговых связей между двумя странами, а также приветствовал роль Координационного совета вьетнамской общины на Филиппинах в объединении и поддержке соотечественников.Генеральный секретарь, Президент государства поделился основными направлениями развития страны и мерами по социально-экономическому развитию, стимулированию высоких темпов экономического роста, укреплению самостоятельности и устойчивости государства, а также постоянному повышению уровня жизни народа. Генеральный секретарь, Президент государства проинформировал о ряде важных результатов своих визитов в Таиланд и Сингапур, отметив, что программное выступление Вьетнама на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре 29 мая вызвало особое внимание международного сообщества и подчеркнуло всё более заметную роль Вьетнама в регионе. Тем самым Вьетнам подтвердил, что после более чем 80 лет строительства и развития страны и 40 лет политики обновления уверенно вышел на новый уровень, став одной из наиболее динамично развивающихся экономик и государством с высоким международным авторитетом и ответственным подходом к региональным и мировым вопросам.Говоря о вьетнамско-филиппинских отношениях, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что Вьетнам является единственным Стратегическим партнёром Филиппин в Юго-Восточной Азии. В последние годы двусторонние отношения активно развиваются во многих сферах. Обе страны прилагают усилия для расширения взаимной торговли с целью доведения товарооборота до 10 млрд долларов США и более полного использования имеющегося потенциала сотрудничества.Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил неизменную позицию Партии и Государства о том, что зарубежная вьетнамская община является неотъемлемой частью и важным ресурсом вьетнамской нации. Государство неизменно уделяет внимание соотечественникам за рубежом и своевременно реализует политику поддержки, направленную на укрепление их правового положения, стабилизацию жизни и интеграцию в общество страны пребывания, укрепление великого национального единства, а также поощрение и создание условий для активного участия в деле строительства и защиты Отечества. В последнее время был внесён ряд изменений в нормативно-правовую базу с целью создания более благоприятных условий для инвестирования, обучения, научных исследований, предпринимательской деятельности, преподавания вьетнамского языка, передачи знаний и участия соотечественников в культурных и народно-дипломатических мероприятиях.Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что вьетнамская община на Филиппинах продолжит сохранять сплочённость, оказывать взаимную поддержку в процессе интеграции и добросовестно соблюдать законодательство страны пребывания, активно участвовать в общественной деятельности, вносить практический вклад в развитие Родины и укрепление дружбы между двумя странами.Генеральный секретарь, Президент государства предложил Посольству Вьетнама на Филиппинах и впредь уделять особое внимание работе с зарубежными соотечественниками, поддерживать постоянные контакты с общиной, укреплять связи между соотечественниками и Родиной, содействовать соблюдению ими законодательства страны пребывания, эффективно осуществлять консульскую защиту граждан и активно поддерживать деятельность общины.