Генеральный секретарь, Президент государства То Лам встретился с Премьер-министром Шри-Ланки
Искренне поблагодарив Премьер-министра Харини Амарасурию за тёплый и торжественный приём со стороны государства и народа Шри-Ланки, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение традиционной дружбе и многосторонному сотрудничеству со Шри-Ланкой. Он также выразил признательность за чувства поддержки и ценную помощь, оказанную Шри-Ланкой Вьетнаму как в борьбе за независимость в прошлом, так и в нынешнем деле строительства и развития страны. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам передал Премьер-министру Харини Амарасурии приветствия от Премьер-министра Ле Минь Хынга.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поздравил Премьер-министра Харини Амарасурию и Правительство Шри-Ланки с позитивными результатами в социально-экономическом развитии, стабилизации макроэкономики и постепенном восстановлении роста. Он выразил уверенность, что благодаря решимости в проведении реформ и эффективному государственному управлению Шри-Ланка успешно реализует поставленные цели развития и станет одним из динамичных центров взаимосвязанности с всё более важной ролью в регионе Индийского океана.
Во время встречи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам проинформировал о ряде значимых итогов переговоров с Президентом Анурой Кумарой Диссанаяке и подтвердил, что достигнутая договорённость о повышении уровня отношений до Всеобъемлющего партнёрства свидетельствует о высоком уровне политического доверия между двумя странами и открывает путь к расширению масштабов и углублению сотрудничества по всестороннему и практическому направлению. Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил Премьер-министру Харини Амарасурии уделить внимание и поручить соответствующим ведомствам Шри-Ланки активизировать координацию с вьетнамской стороной для практической реализации достигнутых договорённостей, прежде всего в укреплении политического доверия посредством поддержания обменов делегациями, контактов на высоком и других уровнях, а также двусторонних механизмов сотрудничества.
Оба лидера также приветствовали и высоко оценили позитивные результаты сотрудничества в различных областях. Подчеркнув значительный потенциал торгово-инвестиционного взаимодействия, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил Правительству Шри-Ланки создавать благоприятные условия и предоставлять льготную политику крупным вьетнамским предприятиям для инвестиций в такие сферы, как инфраструктура, услуги, туризм, электромобили, технологии и телекоммуникации; активно реализовывать конкретные меры по облегчению доступа товаров двух стран на рынки друг друга с целью достижения товарооборота в 1 млрд долларов США. Стороны также согласились рассмотреть возможность подписания межправительственных соглашений для расширения сотрудничества в новых перспективных сферах, включая стратегические минералы, искусственный интеллект, цифровую трансформацию, морские порты и авиационную взаимосвязанность.
Премьер-министр Харини Амарасурия поделилась глубоким впечатлением от вдохновляющего выступления Генерального секретаря, Президента государства То Лама в парламенте Шри-Ланки утром 8 мая, отметив, что достижения Вьетнама и предложения по сотрудничеству, озвученные Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом, во многом совпадают со стремлениями Шри-Ланки.
Говоря о ключевых направлениях двусторонних отношений, Премьер-министр Харини Амарасурия подчеркнула, что на основе только что установленного Всеобъемлющего партнёрства Правительство Шри-Ланки продолжит тесно взаимодействовать с Правительством Вьетнама для расширения сотрудничества по всем направлениям; выразила надежду, что вьетнамская сторона будет создавать благоприятные условия для расширения присутствия шриланкийских предприятий во Вьетнаме, а также поддерживать и делиться опытом в подготовке кадров, государственных служащих и студентов Шри-Ланки во Вьетнаме. Оба лидера согласились совместно прилагать усилия для воплощения добрых намерений и стремлений в развитии отношений между двумя странами в конкретные результаты, чтобы в будущем с гордостью оценивать плоды сегодняшней решимости.
Оба лидера также выразили уверенность, что проведение в эти дни Вьетнамско-шриланкийского форума по торговле, инвестициям и туризму и подписание многочисленных документов о сотрудничестве придадут мощный импульс развитию торговли, инвестиций, туризма и народных обменов между двумя странами в предстоящее время.