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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вручил решение о присвоении звания генерал-полковника заместителю министра общественной безопасности Данг Хонг Дыку
В церемонии приняли участие генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности, министр общественной безопасности, а также члены ЦК КПВ, представители руководства Центрального партийного комитета общественной безопасности, Министерства общественной безопасности, ряда центральных отделов, министерств, ведомств и учреждений.
Вручая решение и выступая с напутственным словом, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что решение о присвоении товарищу Данг Хонг Дыку звания генерал-полковника отражает глубокое доверие и внимание со стороны Партии, Государства и народа к Вооружённым силам, а также является признанием и высокой оценкой его важного вклада в дело строительства и развития Народной общественной безопасности и защиты Отечества.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что на всех занимаемых должностях, независимо от обстоятельств и условий, товарищ Данг Хонг Дык неизменно проявлял себя как руководитель с твёрдыми политическими убеждениями, высоким чувством ответственности и всегда успешно выполнял возложенные на него обязанности.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что дело строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам на современном этапе революции открывает блестящие перспективы, но одновременно сопряжено с многочисленными трудностями и вызовами. В этой связи Вооружённые силы народа должны неизменно находиться под абсолютным и непосредственным всесторонним руководством Партии, быть безусловно преданными Партии, Государству и народу, сохранять сплочённость и единство, постоянно проявлять высокую революционную бдительность, непрерывно повышать совокупный потенциал и боевую мощь, оставаясь надёжной политической и боевой опорой Партии, Государства и народа.
Он выразил уверенность, что товарищ Данг Хонг Дык будет и впредь достойно продолжать славные традиции героической Народной общественной безопасности, сохранять высокие нравственные качества революционера, проявлять себя как талантливый и образцовый командир, продолжит консультировать Партию и Государство, а также осуществлять руководство, контроль и содействие различным уровням власти и партийным организациям в эффективной реализации резолюций Центрального комитета, прежде всего Резолюции № 22-NQ/TW о «Стратегии национальной безопасности».
Генеральный секретарь, Президент государства выразил пожелание, чтобы товарищ Данг Хонг Дык и далее вносил вклад в руководство партийными организациями и подразделениями Народной общественной безопасности, обеспечивая строгое выполнение резолюций и заключений Центрального комитета и Политбюро по вопросам партийного строительства и совершенствования политической системы, изучения и следования идеям, нравственному примеру и стилю Хо Ши Мина, а также руководящих принципов и политики Партии и Государства по созданию компактных, эффективно функционирующих органов общественной безопасности с постоянно возрастающей совокупной мощью и боеспособностью; уделял постоянное внимание воспитанию, подготовке, повышению квалификации и совершенствованию кадрового состава органов общественной безопасности в политическом, идейном, организационном и нравственном отношении.
Кроме того, Генеральный секретарь, Президент государства призвал активизировать стратегические исследования, уделять особое внимание обновлению мышления, методов руководства и управления, своевременно владеть обстановкой, совершенствовать прогнозирование, консультирование и выработку предложений, оперативно принимать меры по урегулированию сложных ситуаций в сфере безопасности, укреплять координацию между различными силами, формировать всенародную систему обеспечения безопасности в тесной связи с всенародной обороной, создавая мирную и стабильную среду для строительства и развития страны.
Выступая после получения нового звания, генерал-полковник Данг Хонг Дык выразил глубокую признательность руководству Партии и Государства за неизменное доверие и внимание, а также министерствам, центральным органам и личному составу Народной общественной безопасности за постоянную поддержку и создание благоприятных условий для выполнения служебных обязанностей.
Генерал-полковник Данг Хонг Дык подчеркнул, что будет неукоснительно выполнять все поручения и указания Генерального секретаря, Президента государства, сохранять абсолютную преданность Отечеству, народу, Партии и Государству, твёрдо придерживаться целей и идеалов Партии, строго соблюдать уставные требования Народной общественной безопасности и приложит максимум усилий для образцового выполнения задач, возложенных на него Партией, Государством, Министерством общественной безопасности и народом.