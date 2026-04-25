НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам воскурил благовония в память о павших героях в городе Дананг

По случаю 51-й годовщины Дня освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 года – 30 апреля 2026 года) утром 25 апреля Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии вместе с рабочей делегацией Центрального уровня возложил цветы и воскурил благовония в память о павших героях у Мемориала в городе Дананг.

В священной и торжественной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с делегацией Центрального уровня, представителями города Дананг и командованием 5-го военного округа почтили память минутой молчания, склонив головы в знак глубочайшей благодарности и почтения к огромным заслугам павших героев, соотечественников и товарищей, которые, проявив пламенный патриотизм, единство и стойкость, не щадя себя, сражались и жертвовали жизнью ради дела национального освобождения, строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам. Миллионы лучших сыновей и дочерей нации отдали свою молодость, мужественно сражались и погибли на различных фронтах страны, защищая независимость, свободу и священную территориальную целостность Отечества.

Затем Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и делегация Центрального уровня посетили и вручили подарки Матери-героине Вьетнама Хуинь Тхи Ме (1924 года рождения, потерявшей мужа и сына - павших героев), проживающей в квартале Хоакыонг города Дананг.

В церемонии также приняли участие члены Политбюро, Секретариата, члены Центрального комитета партии, руководители Партии и Государства, представители центральных ведомств и министерств, руководство города Дананг, а также руководство и командование 5-го военного округа.

ИЖВ/ВИА

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его супруга завершили государственный визит во Вьетнам

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его супруга завершили государственный визит во Вьетнам

Два лидера совместно провели пресс-конференцию, проинформировали о результатах переговоров и стали свидетелями церемонии подписания 12 документов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами Вьетнама и Республики Корея.
