Генеральный секретарь, Президент государства То Лам воскурил благовония в память о павших героях в городе Дананг
В священной и торжественной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с делегацией Центрального уровня, представителями города Дананг и командованием 5-го военного округа почтили память минутой молчания, склонив головы в знак глубочайшей благодарности и почтения к огромным заслугам павших героев, соотечественников и товарищей, которые, проявив пламенный патриотизм, единство и стойкость, не щадя себя, сражались и жертвовали жизнью ради дела национального освобождения, строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам. Миллионы лучших сыновей и дочерей нации отдали свою молодость, мужественно сражались и погибли на различных фронтах страны, защищая независимость, свободу и священную территориальную целостность Отечества.
Затем Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и делегация Центрального уровня посетили и вручили подарки Матери-героине Вьетнама Хуинь Тхи Ме (1924 года рождения, потерявшей мужа и сына - павших героев), проживающей в квартале Хоакыонг города Дананг.В церемонии также приняли участие члены Политбюро, Секретариата, члены Центрального комитета партии, руководители Партии и Государства, представители центральных ведомств и министерств, руководство города Дананг, а также руководство и командование 5-го военного округа.