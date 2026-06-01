Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам возложил цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину на Филиппинах

Памятник Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН является объектом, имеющим глубокое историческое, культурное и дипломатическое значение, символизирующим дружбу между Вьетнамом и Филиппинами, а также дух солидарности в сообществе АСЕАН.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам возложил цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН в историческом районе Интрамурос. Фото: ВИА  
Сразу после прибытия в Манилу и начала государственного визита в Республику Филиппины, который проходит с 31 мая по 1 июня 2026 года, во второй половине дня 31 мая Генеральный секретарь, Президент То Лам, его супруга и вьетнамская делегация высокого уровня возложили цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину в cаду АСЕАН, расположенном на территории исторического района Интрамурос в Маниле.

В торжественной обстановке Генеральный секретарь, Президент То Лам, его супруга и члены вьетнамской делегации высокого уровня почтили память и выразили глубокую признательность Президенту Хо Ши Мину - великому лидеру вьетнамского народа, посвятившему всю свою жизнь делу борьбы за национальную независимость и мир во всём мире.

Памятник Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН является объектом, имеющим глубокое историческое, культурное и дипломатическое значение, символизирующим дружбу между Вьетнамом и Филиппинами, а также дух солидарности в сообществе АСЕАН. Памятник был открыт в октябре 2011 года по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Филиппинами (1976–2011).

Статуя Президента Хо Ши Мина выполнена в простом, но торжественном стиле. Памятник окружён зелёным пространством сада АСЕАН, символизирующим единство и дружбу между государствами Юго-Восточной Азии. Этот объект обладает не только художественной ценностью, но и глубоким символическим значением, связанным с идеалами мира, сотрудничества и развития.

Памятник Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН также является важным культурным объектом, привлекающим внимание местных жителей, иностранных туристов и граждан стран АСЕАН. Он способствует популяризации образа Вьетнама как дружественной и миролюбивой страны, активно вносящей вклад в международное сообщество. Памятник является не только местом памяти о Президенте Хо Ши Мине, но и символом вьетнамско-филиппинской дружбы и духа солидарности АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

Вьетнам и Филиппины повысили отношения до уровня расширенного стратегического партнёрства

По сообщению спецкорреспондента ВИА, 1 июня в полдень в Маниле Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам и Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший присутствовали на церемонии обмена документами о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран и встретились с представителями прессы для информирования об итогах переговоров.
