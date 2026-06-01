Генеральный секретарь, Президент государства То Лам возложил цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину на Филиппинах
В торжественной обстановке Генеральный секретарь, Президент То Лам, его супруга и члены вьетнамской делегации высокого уровня почтили память и выразили глубокую признательность Президенту Хо Ши Мину - великому лидеру вьетнамского народа, посвятившему всю свою жизнь делу борьбы за национальную независимость и мир во всём мире.
Памятник Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН является объектом, имеющим глубокое историческое, культурное и дипломатическое значение, символизирующим дружбу между Вьетнамом и Филиппинами, а также дух солидарности в сообществе АСЕАН. Памятник был открыт в октябре 2011 года по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Филиппинами (1976–2011).
Статуя Президента Хо Ши Мина выполнена в простом, но торжественном стиле. Памятник окружён зелёным пространством сада АСЕАН, символизирующим единство и дружбу между государствами Юго-Восточной Азии. Этот объект обладает не только художественной ценностью, но и глубоким символическим значением, связанным с идеалами мира, сотрудничества и развития.
Памятник Президенту Хо Ши Мину в саду АСЕАН также является важным культурным объектом, привлекающим внимание местных жителей, иностранных туристов и граждан стран АСЕАН. Он способствует популяризации образа Вьетнама как дружественной и миролюбивой страны, активно вносящей вклад в международное сообщество. Памятник является не только местом памяти о Президенте Хо Ши Мине, но и символом вьетнамско-филиппинской дружбы и духа солидарности АСЕАН.