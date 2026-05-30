Генеральный секретарь, Президент государства То Лам возложил цветы в память о Президенте Хо Ши Мине в Сингапуре

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама возлагают цветы в память о Президенте Хо Ши Мине. Фото: ВИА

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Республику Сингапур и участия в 23-м Диалоге «Шангри-Ла», на котором он выступил с программной речью, утром 30 мая Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация возложили цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину и мемориальной стеле в его честь на территории Музея азиатских цивилизаций в Сингапуре.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация почтили минутой молчания память Президента Хо Ши Мина — гениального вождя, великого учителя вьетнамской революции, героя национального освобождения, выдающегося деятеля международного коммунистического движения и близкого друга народов мира, выступающих за мир и социальный прогресс.

В просторном комплексе музея памятник Президенту Хо Ши Мину занимает почётное место рядом со статуями многих других азиатских лидеров и выдающихся деятелей. В мае 2008 года по случаю 118-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина и 35-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Сингапуром Совет по национальному наследию Сингапура открыл мемориальную стелу в честь Президента Хо Ши Мина на территории Музея азиатских цивилизаций.

Позднее друзья Вьетнама из Совета по национальному наследию Сингапура, Посольства Вьетнама в Сингапуре и Музея Хо Ши Мина выступили с инициативой установить рядом со стелой памятник Президенту Хо Ши Мину. В сентябре 2011 года памятник Президенту Хо Ши Мину был торжественно открыт.

Музей азиатских цивилизаций расположен на берегу реки Сингапур и отражает исторические связи между культурами Азии, а также между Азией и остальным миром.



