Генеральный секретарь, Президент государства То Лам возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в Таиланде
В торжественной и трогательной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и вьетнамская делегация высокого уровня почтили минутой молчания память Президента Хо Ши Мина — гениального вождя, великого учителя вьетнамской революции, Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры.
После церемонии возложения благовоний и посещения хижины под соломенной крышей, где сохранились многочисленные свидетельства периода жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Таиланде в 1928–1929 годах, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам оставил запись в памятной книге и передал администрации мемориального комплекса книги, документы и материалы о Президенте Хо Ши Мине.
В своей записи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил глубокое волнение в связи с посещением мемориального комплекса и высоко оценил усилия и преданность вьетнамской общины в Таиланде в деле сохранения и благоустройства комплекса, а также поддержания единства, сохранения вьетнамского языка, национальной культурной самобытности и укрепления дружбы между народами Вьетнама и Таиланда. Мемориальный комплекс является не только священным историко-культурным местом для вьетнамской общины в Таиланде, но и живым символом тесной связи между народами Вьетнама и Таиланда на протяжении многих десятилетий.
Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что "соотечественники продолжат развивать патриотические традиции, будут вносить всё больший вклад в развитие Родины и страны, а также играть роль важного моста в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом".
По случаю 136-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина и в целях распространения духа изучения и следования его ценным наставлениям Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой посадили памятное дерево на территории мемориального комплекса.
Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина в провинции Удонтхани хранит память о периоде революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Таиланде в 1928–1929 годах. Во время пребывания в Удонтхани он жил в тесной связи с местной вьетнамской общиной, организовывал политическую деятельность и мобилизовывал поддержку движения борьбы за независимость Вьетнама. Он занимался трудовой деятельностью, сельским хозяйством, обучал соотечественников, призывал вьетнамскую общину в Таиланде участвовать в антиколониальном движении, а также активно участвовал в общественной жизни вместе с местными жителями.
Сегодня мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина в Удонтхани функционирует как историко-просветительский центр и музей благодаря вкладу и заботе местной вьетнамской общины. В комплексе воссоздано скромное жизненное пространство Президента Хо Ши Мина с традиционным деревянным домом и простыми предметами быта.
Мемориальный комплекс стал популярным местом посещения и ежегодно принимает десятки тысяч посетителей, включая многочисленные делегации из Вьетнама, оставаясь живым символом прочной дружбы между Вьетнамом и Таиландом.