Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в Таиланде

В торжественной и трогательной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и вьетнамская делегация высокого уровня почтили минутой молчания память Президента Хо Ши Мина — гениального вождя, великого учителя вьетнамской революции, Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры.
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с глубоким почтением возлагает благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в Мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина в провинции Удонтхани. Фото: ВИА  
По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках официального визита в Королевство Таиланд во второй половине дня 27 мая в провинции Удонтхани Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и вьетнамская делегация высокого уровня возложили благовония и цветы в память о Президенте Хо Ши Мине в Мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина, а также посетили комплекс, где Президент Хо Ши Мин жил и вёл революционную деятельность.

В торжественной и трогательной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и вьетнамская делегация высокого уровня почтили минутой молчания память Президента Хо Ши Мина — гениального вождя, великого учителя вьетнамской революции, Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры.

После церемонии возложения благовоний и посещения хижины под соломенной крышей, где сохранились многочисленные свидетельства периода жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Таиланде в 1928–1929 годах, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам оставил запись в памятной книге и передал администрации мемориального комплекса книги, документы и материалы о Президенте Хо Ши Мине.

В своей записи Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил глубокое волнение в связи с посещением мемориального комплекса и высоко оценил усилия и преданность вьетнамской общины в Таиланде в деле сохранения и благоустройства комплекса, а также поддержания единства, сохранения вьетнамского языка, национальной культурной самобытности и укрепления дружбы между народами Вьетнама и Таиланда. Мемориальный комплекс является не только священным историко-культурным местом для вьетнамской общины в Таиланде, но и живым символом тесной связи между народами Вьетнама и Таиланда на протяжении многих десятилетий.

Генеральный секретарь, Президент государства выразил надежду, что "соотечественники продолжат развивать патриотические традиции, будут вносить всё больший вклад в развитие Родины и страны, а также играть роль важного моста в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом".

По случаю 136-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина и в целях распространения духа изучения и следования его ценным наставлениям Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой посадили памятное дерево на территории мемориального комплекса.

Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина в провинции Удонтхани хранит память о периоде революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Таиланде в 1928–1929 годах. Во время пребывания в Удонтхани он жил в тесной связи с местной вьетнамской общиной, организовывал политическую деятельность и мобилизовывал поддержку движения борьбы за независимость Вьетнама. Он занимался трудовой деятельностью, сельским хозяйством, обучал соотечественников, призывал вьетнамскую общину в Таиланде участвовать в антиколониальном движении, а также активно участвовал в общественной жизни вместе с местными жителями.

Сегодня мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина в Удонтхани функционирует как историко-просветительский центр и музей благодаря вкладу и заботе местной вьетнамской общины. В комплексе воссоздано скромное жизненное пространство Президента Хо Ши Мина с традиционным деревянным домом и простыми предметами быта.

Мемориальный комплекс стал популярным местом посещения и ежегодно принимает десятки тысяч посетителей, включая многочисленные делегации из Вьетнама, оставаясь живым символом прочной дружбы между Вьетнамом и Таиландом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Ле Минь Хынг: Донгтхап должен эффективно использовать новый потенциал развития

Премьер-министр Ле Минь Хынг: Донгтхап должен эффективно использовать новый потенциал развития

Премьер-министр отметил, что провинция Донгтхап должна активно предлагать механизмы и политику, соответствующие местным условиям; разрабатывать программы и сценарии роста, усиливать контроль, надзор и объективную оценку результатов.
ПОДРОБНЕЕ

Top