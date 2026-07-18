НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства: Поиск, эксгумация и установление личности павших бойцов — священный долг перед Родиной и народом
В торжественной атмосфере Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вместе с делегацией возложил цветы и воскурил благовония и почтил минутой молчания память Генерального секретаря Чан Фу и Героев-павших бойцов, которые мужественно сражались и отдали свои жизни за независимость, свободу и территориальную целостность Родины, за счастье народа.
Затем Генеральный секретарь, Президент государства посетил место проведения поисковых работ в парке Ле Тхи Риенг и заслушал доклад о ходе поиска и эксгумации останков павших бойцов на территории парка — месте, связанном с героическим подвигом армии и народа Вьетнама во время Всеобщего наступления и восстания весной 1968 года.
Выступая на месте проведения работ, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил глубокое уважение и признательность выдающимся сынам и дочерям вьетнамского народа, которые героически сражались и отдали свои жизни за дело национального освобождения и воссоединения страны весной 1968 года. Они не успели увидеть день полного воссоединения Родины, однако именно их жертва сделала этот день возможным. Они не стали свидетелями мирного, единого, развивающегося и интегрирующегося Вьетнама, но именно их жизнь и подвиг открыли светлое будущее для вьетнамской нации.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что для Партии, Государства и народа Вьетнама поиск, эксгумация и установление личности павших бойцов являются священным долгом перед Родиной и народом, велением совести и общим стремлением каждого вьетнамца. Народ и Партия никогда не забудут тех, кто пожертвовал собой ради страны и нации, поскольку это является нравственной основой и неотъемлемой частью культурной традиции Вьетнама.
Он отметил, что каждые найденные сегодня останки павшего бойца – это не только результат профессиональной работы, но и возвращение сына Родины к своему Отечеству и семье, возвращение части национальной истории, а также подтверждение священной традиции вьетнамского народа – помнить о своих истоках и отвечать благодарностью тем, кто совершил подвиг во имя страны.
Партия и Государство высоко оценивают чувство ответственности Национального руководящего комитета, Министерства национальной обороны, партийного комитета и Народного комитета города Хошимина, Командования 7-го военного округа, профильных ведомств, учёных, очевидцев исторических событий и многочисленных жителей, объединивших усилия для выполнения этой важной миссии. Особое значение имеет привлечение отечественных и зарубежных архивных материалов, использование современных достижений науки и технологий, а также сочетание исторических документов, свидетельств очевидцев и полевых исследований, что открыло новые возможности для поиска и эксгумации останков павших бойцов.
В ближайшее время Генеральный секретарь, Президент государства предложил руководству города Хошимина и впредь рассматривать поиск, эксгумацию и установление личности останков павших бойцов как особо важную политическую задачу; мобилизовать потенциал всей политической системы, научного сообщества, очевидцев исторических событий и населения; провести дополнительное обследование всех мест, где могут находиться останки павших бойцов.
Командование 7-го военного округа, Командование военного округа города Хошимина и Народный комитет города должны в полной мере использовать свою координирующую роль, обеспечить единое руководство всеми силами округа, создать единую базу данных, наладить обмен информацией и опытом, а также укрепить взаимодействие с местными органами власти для ускорения поиска, эксгумации и установления личности павших бойцов.
Министерствам, центральным ведомствам и организациям поручено продолжить совершенствование нормативно-правовой базы, активнее внедрять цифровую трансформацию, искусственный интеллект, технологии ДНК, геофизические методы и использовать отечественные и зарубежные архивные материалы для выполнения задач по поиску павших бойцов.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил также необходимость расширять международное сотрудничество, активнее использовать архивные материалы, карты, военные документы, фотоматериалы и свидетельства очевидцев из стран, участвовавших в войне, для поиска, эксгумации и установления личности павших бойцов; усиливать работу по пропаганде и сохранению исторических традиций; широко распространять трогательные истории о поиске Героев-павших бойцов, воспитывая у молодого поколения патриотизм и приверженность революционным идеалам..
Он предложил продолжить реализацию «кампании 500 дней и ночей по поиску, эксгумации и установлению личности павших бойцов» с ещё большей решимостью, в более широком масштабе и с более высокой эффективностью; изучить возможность распространения этой модели по всей стране, одновременно обеспечив сохранение наиболее значимых мест обнаружения захоронений как объектов исторической памяти и патриотического воспитания.
Глава государства выразил уверенность, что кампания принесёт ещё более весомые результаты, будет способствовать эффективной реализации государственной политики в отношении людей, имеющих заслуги перед Родиной, укреплению великого общенационального единства и дальнейшему развитию духовного потенциала страны на новом этапе её развития.
По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вручил подарки и выразил поддержку участникам поисковых работ по обнаружению и эксгумации останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг (город Хошимин).