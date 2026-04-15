Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин провёл официальную церемонию встречи Генерального секретаря, Президента государства То Лама
По приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и его супруги Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам и его супруга вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама совершают государственный визит в Китай с 14 по 17 апреля 2026 года.
Утром 15 апреля в Доме народных собраний Китая состоялась торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама по высшему протокольному уровню, предусмотренному для глав государств. Церемонию возглавили Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга.
Кортеж с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и его супругой въехал на территорию Дома народных собраний. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга тепло приветствовали Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу. Стороны представили официальных лиц, присутствующих на церемонии.
Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поднялись на почётный подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Китая, одновременно был произведён салют из 21 артиллерийского залпа.
Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам обошли строй почётного караула Народно-освободительной армии Китая. Затем лидеры прошли мимо военного оркестра и поприветствовали детей, размахивающих флагами и цветами. После этого два Генеральных секретаря, Президента государств вместе с супругами сделали совместное фото на фоне государственных и партийных флагов двух стран.
Сразу после церемонии Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин во главе высокопоставленной делегации Китая и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам во главе высокопоставленной делегации Вьетнама провели переговоры.
В последнее время отношения Вьетнама и Китая сохраняют позитивную динамику развития, демонстрируя заметный и всесторонний прогресс. Политическое доверие между сторонами укрепляется и продолжает играть стратегическую направляющую роль в развитии двусторонних отношений во всех сферах. Активно осуществляются обмены делегациями на высоком и других уровнях. Сотрудничество в сферах дипломатии, обороны и безопасности демонстрирует значимые и практические результаты.
Практическое взаимодействие, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, продолжает активно развиваться и является одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Вьетнам на протяжении 10 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнёра Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Китай многие годы остаётся крупнейшим торговым партнёром Вьетнама. Активно развиваются народные обмены, сотрудничество в области образования, культуры, туризма и на местном уровне. Стороны также поддерживают эффективную координацию и взаимодействие в многосторонних механизмах.
Данный визит является важной возможностью для повышения уровня стратегической взаимосвязанности и вывода отношений между двумя партиями и двумя государствами на новую высоту. Высшее руководство двух партий и государств определит новые ориентиры и прорывные направления сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, туризм, цепочки поставок и производства, образование и подготовка кадров, наука и технологии, совместно реализуя цели и задачи развития каждой страны.