НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин провёл официальную церемонию встречи Генерального секретаря, Президента государства То Лама

Утром 15 апреля в Доме народных собраний Китая состоялась торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама по высшему протокольному уровню, предусмотренному для глав государств. Церемонию возглавили Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин осматривают почётный караул Народно-освободительной армии Китая. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин принимают почётный караул Народно-освободительной армии Китая. (Фото: ВИА)

 

По приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и его супруги Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам и его супруга вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама совершают государственный визит в Китай с 14 по 17 апреля 2026 года.

Утром 15 апреля в Доме народных собраний Китая состоялась торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама по высшему протокольному уровню, предусмотренному для глав государств. Церемонию возглавили Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга.

Кортеж с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и его супругой въехал на территорию Дома народных собраний. Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга тепло приветствовали Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу. Стороны представили официальных лиц, присутствующих на церемонии.

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга встречают Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супругу. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поднялись на почётный подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Китая, одновременно был произведён салют из 21 артиллерийского залпа.

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам обошли строй почётного караула Народно-освободительной армии Китая. Затем лидеры прошли мимо военного оркестра и поприветствовали детей, размахивающих флагами и цветами. После этого два Генеральных секретаря, Президента государств вместе с супругами сделали совместное фото на фоне государственных и партийных флагов двух стран.

Сразу после церемонии Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин во главе высокопоставленной делегации Китая и Генеральный секретарь, Президент государства То Лам во главе высокопоставленной делегации Вьетнама провели переговоры.

Церемония салюта из 21 артиллерийского залпа в честь государственного визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги в Китай. (Фото: ВИА)

В последнее время отношения Вьетнама и Китая сохраняют позитивную динамику развития, демонстрируя заметный и всесторонний прогресс. Политическое доверие между сторонами укрепляется и продолжает играть стратегическую направляющую роль в развитии двусторонних отношений во всех сферах. Активно осуществляются обмены делегациями на высоком и других уровнях. Сотрудничество в сферах дипломатии, обороны и безопасности демонстрирует значимые и практические результаты.

Практическое взаимодействие, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, продолжает активно развиваться и является одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Вьетнам на протяжении 10 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнёра Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Китай многие годы остаётся крупнейшим торговым партнёром Вьетнама. Активно развиваются народные обмены, сотрудничество в области образования, культуры, туризма и на местном уровне. Стороны также поддерживают эффективную координацию и взаимодействие в многосторонних механизмах.

Данный визит является важной возможностью для повышения уровня стратегической взаимосвязанности и вывода отношений между двумя партиями и двумя государствами на новую высоту. Высшее руководство двух партий и государств определит новые ориентиры и прорывные направления сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, туризм, цепочки поставок и производства, образование и подготовка кадров, наука и технологии, совместно реализуя цели и задачи развития каждой страны.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином

Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил высокую оценку тому, что товарищ То Лам выбрал Китай в качестве первой страны для визита после успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда КПВ и завершения формирования руководящих должностей государства.
