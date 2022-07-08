Генеральный секретарь председательствовал на заседании Политбюро и Секретариата для рассмотрения нерешенных актуальных вопросов

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выступил с заключительной речью на заседании. Фото: Чи Зунг/ВИА

Оценки за второй квартал и первое полугодие 2022 года показывают, что вся Партия, народ и армия приложили огромные усилия для достижения многих важных результатов в сферах: социально-экономического развития, профилактики и контроля, пандемии COVID-19, национальной обороны, безопасность, иностранные дела, партийное строительство и исправление, предотвращение и борьба с коррупцией, негативными явлениями...

На заседании Политбюро и Секретариат оценили, что в ближайшее время наша страна будет и впредь сталкиваться со многими трудностями и вызовами, которые могут замедлить процесс социально-экономического подъема и развития из-за непредсказуемых колебаний мировой экономико-политической ситуации, конфликта между Россией и Украиной, жесткой стратегической конкуренции между крупными странами, инфляции, высокой цены на нефть, тенденции к сужению денежно-кредитной политики во многих странах.

Политбюро и Секретариат просили все уровни властей, отделения и организации изучить, освоить, пропагандировать и оперативно и эффективно претворить в жизнь Резолюции 5-ой конференции ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва, новые резолюции Политбюро по общественно- экономическому развитию, обороне и обеспечению безопасности Центрального нагорья, Северо-Центрального и Центрального побережья, дельты Красной реки, Юго-Восточного региона и Южного ключевого экономического района и проекты, представленные на шестую конференцию ЦК партии 13-го созыва, другое содержание согласно программе работы Политбюро и Секретариата до конца 2022 года.

Политбюро и Секретариат поручили всем уровням властей и ведомствам последовательно проводить курс на инициативное и активное расширение внешних связей, внимательно следить за развитием международной и региональной ситуации, чтобы заблаговременно иметь соответствующие планы по обеспечению высших интересов и национальной безопасности Вьетнама, мира, сотрудничества и развития региона и мира. Активно и оперативно решать вопросы, связанные с сухопутными и морскими границами. Твердо обеспечивать социальную защищенность, порядок и безопасность, усилить борьбу и пресечение всех видов преступлений, строго заниматься крупными делами. Усилить информирование об установках, линиях и политике Партии, достижениях страны в развитии, своевременную борьбу с неправильными взглядами и идеями, строго обращаться с «самотранформацией», «самоперерождением», и политическими оппортунистами. Срочно изменить и дополнить нормативные документы в целях эффективного применения Закона о кибербезопасности, строго пресекать нарушения закона в области журналистики, издательского дела, электронной информации и предоставления трансграничных сетевых услуг.

Политбюро просило ускорить проверку, расследование, судебное преследование и вынесение решений по делам в рамках управления Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции, Руководящего комитета 110, особенно дел, которые вызывают крупный общественный резонанс, как, например, дело компании Viet A, дело «Манипулирование фондовым рынком» в ЗАО «Группа FLC», ЗАО «БОС Секьюритиз», дело «Мошенничество с присвоением имущества» в группе Tan Hoang Minh, дело «Дача взятки, получение взятки» в Консульском департаменте МИД.