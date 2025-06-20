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Генеральный секретарь партии То Лам подчеркнул роль сил общественной безопасности на новом революционном этапе
На мероприятии, проходившем под председательством генерала Лыонг Там Куанга, члена Политбюро, секретаря Центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности, также присутствовали президент государства Лыонг Кыонг и премьер-министр Фам Мин Тьинь, которые также являются членами Политбюро и Постоянного бюро партийного комитета.
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Центральный партийный комитет общественной безопасности должен полностью осознавать чрезвычайно важную роль сил народной общественной безопасности на новом революционном этапе страны, чтобы направлять деятельность каждого подразделения и уровня сил в процессе преобразования страны.
По его словам, партийный комитет должен продолжать усиливать меры по обеспечению безопасности и общественного порядка, поддерживая и сопровождая все секторы, органы власти всех уровней, предприятия и население в успешном выполнении стратегических решений, принятых партией.
Глава партии также подчеркнул важность заботы о тех, кто внес вклад в обеспечение национальной безопасности и общественного порядка, проведения соответствующей политики в отношении офицеров, пострадавших от реструктуризации аппарата, и содействия усилиям по ликвидации временных и ветхих домов для бедных и тех, кто находится в трудных жилищных условиях.
Он потребовал приложить усилия для тщательной подготовки всех необходимых условий для успешного проведения 8-го съезда Центральной партийной организации общественной безопасности, гарантируя, что документы съезда действительно послужат путеводной звездой для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, а также для создания сил народной общественной безопасности, отвечающих требованиям нового революционного этапа, достойных доверия и ожиданий партии, государства и народа.
Согласно отчету Постоянного бюро Центрального партийного комитета общественной безопасности, в первые шесть месяцев 2025 года партийный комитет продолжал играть ведущую роль в упорядочении и организации более компактного, сильного и эффективного аппарата общественной безопасности на всех уровнях. Он руководил укреплением и реорганизацией трехуровневой модели общественной безопасности, а также принятием новых обязанностей, переданных из других министерств и секторов, обеспечивая плавный, единый и непрерывный переход, который достигает цели создания новой модели, лучшей, чем старая.