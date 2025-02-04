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Генеральный секретарь партии отдал дань уважения покойному премьер-министру Фам Ван Донгу

Генеральный секретарь партии То Лам 3 февраля посетил частную резиденцию покойного премьер-министра Фам Ван Донга, чтобы воскурил благовония по случаю празднования Нового года по лунному календарю и 95-й годовщины создания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930-2025 гг.).
  Генеральный секретарь партии То Лам воскуривает благовония в память о покойном премьер-министре Фам Ван Донге в Ханое 3 февраля. Фото: ВИA  

Бывший руководитель правительства родился 1 марта 1906 года в центральной провинции Куангнгай и был стойким революционером, выдающимся учеником и близким товарищем президента Хо Ши Мина. Будучи одним из ключевых лидеров вьетнамской революции, он внес значительный вклад в дело национального освобождения, строительства и защиты страны.

 

Позже в тот же день генеральный секретарь партии То Лам посетил и поздравил с Новым годом генерал-лейтенанта Данг Куан Тхуи, героя Народных вооруженных сил, бывшего члена Центрального комитета КПВ и бывшего заместителя председателя Национального собрания (НС).

 

Родившийся в 1928 году в северной провинции Намдинь, Данг Куан Тхуи более шести десятилетий посвятил военной службе, а также работе в НС и Ассоциации ветеранов войны Вьетнама. Он сыграл решающую роль в борьбе страны за независимость и в ее нынешних усилиях по строительству и защите социалистического Отечества.


ВИА/ИЖВ

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