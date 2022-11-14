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Генеральный секретарь Партии Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн

Во второй половине дня 14 ноября в здании ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн в ходе официального визита во Вьетнам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг приветствовал премьер-министра Джасинду Ардерн и делегацию с визитом во Вьетнаме и высоко оценил результаты переговоров премьер-министра Джасинды Ардерн и премьер-министра Фам Минь Тьиня по укреплению политических отношений и экономического сотрудничества, усилению межличного обмена и обмена во многих других областях, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг побеседовал с Джасиндой Ардерн о достижениях Вьетнама в области социально-экономического развития в различных областях, достижениях, которые улучшили материальную и духовную жизнь людей, включая положительные результаты в предотвращении и борьбе с пандемией COVID-19, восстановление экономики и обеспечение социальной защиты.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, многосторонности, диверсификации, инициативы и активной международной интеграции.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил развитие отношений между двумя странами, особенно поднятие на стратегическое партнерство с 2020 года.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям с Новой Зеландией в своей внешней политике, в то же время поблагодарил Новую Зеландию за сотрудничество и поддержку на протяжении многих лет, включая реализацию «Вьетнамско-новозеландской программы действий на период 2021–2024 годов» и поддержку Вьетнама в профилактике и борьбе с пандемией.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг выразил свою любовь к прекрасной стране Новой Зеландии, а также выразил пожелание, чтобы визит премьер-министра Джасинды Ардерн открыл новый этап развития, все более практичный, на основе продвижения достижений, достигнутых в областях, включая сотрудничество в области развития человеческих ресурсов, образования и обучения, сельского хозяйства и развития сельских районов...

Премьер-министр Новой Зеландии поблагодарила Генерального секретаря за то, что он нашел время, чтобы принять премьер-министра и делегацию, выразив радость по поводу визита во Вьетнам в качестве премьер-министра, выразила глубокие чувства, которые премьер-министр давно питает к Вьетнаму, радость по поводу больших и позитивных изменений, произошедших во Вьетнаме за последние годы.

Джасинда Ардерн также уважительно проинформировала Генерального секретаря ЦК КПВ о результатах переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем, выразив надежду, что делегация Новой Зеландии будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства двух стран, в котором подчеркивается важность быстрого развития во многих областях сотрудничества, таких как экономика, торговля и обмены между людьми, что нашло отражение в посещении Вьетнама более 40.000 новозеландцев до пандемии COVID, жизни вьетнамской общины в Новой Зеландии.

В частности, премьер-министр Джасинда Ардерн высоко оценила сходство внешней политики двух стран, отличающейся миролюбием, независимостью и самодостаточностью, выступающей за разрешение споров и разногласий мирным путем.

Лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув важность укрепления доверия, диалога, развития дружественного сотрудничества и доброй воли в поиске решений проблемы международных отношений, укрепления координации по международным вопросам на многосторонних форумах во имя мира и сотрудничества в регионе и мире.

ВИА

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