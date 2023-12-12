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Генеральный секретарь партии Вьетнама провел церемонию приветствия лидера партии и государства Китая
Церемония приветствия прошла с салютом из 21 пушки, что является самым высоким уровнем для главы государства.
Китайский лидер и его супруга находятся с государственным визитом во Вьетнаме 12-13 декабря по приглашению Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг пригласил Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина подняться на почетную трибуну, после чего был произведен салют из 21 пушки.
Это третий визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве Генерального секретаря, Председателя КНР. Это взаимный визит, последовавший за визитом Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Китай в прошлом году.
Визит имеет важное значение для отношений между двумя партиями и государствами, подтверждая, что обе страны придают большое значение и высший приоритет укреплению вьетнамско-китайских отношений, чтобы они развивались прочно, стабильно и устойчиво на благо обеих стран. Это происходит в контексте того, что вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство развивается позитивно во всех областях.
После церемонии приветствия Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем КНР Си Цзиньпином.