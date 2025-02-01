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Генеральный секретарь ООН поздравил руководителей и народ Вьетнама с Новым годом
Вспоминая о своем официальном визите во Вьетнам в 2022 году, он выразил теплые воспоминания о красоте и гостеприимстве этой страны, добавив, что надеется вернуться в ближайшее время.
Он также поздравил Вьетнам с выдающимися социально-экономическими достижениями за последний год, подтвердив, что ООН считает Вьетнам надежным партнером и ответственным членом, играющим все более важную роль и вносящим все больший вклад в международное сообщество.
Посол Данг Хоанг Жанг, в свою очередь, высоко оценил достижения ООН под руководством Гутерриша за прошедший год, особенно его усилия по содействию прекращению огня на Ближнем Востоке, ускорению прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и решению новых глобальных проблем.
Посол подтвердил поддержку Вьетнамом приоритетов Генерального секретаря по всем направлениям повестки дня ООН на 2025 год, подчеркнув, что Вьетнам всегда желает и готов вносить все более эффективный и существенный вклад в общие усилия ООН.
Посол Данг Хоанг Жанг передал генеральному секретарю ООН приглашение от партии и государства Вьетнам посетить Вьетнам с официальным визитом при первой же возможности.
Приглашение имеет большое значение, поскольку в 2025 году исполняется 80 лет независимости Вьетнама и 80 лет ООН. На фоне того, что мир сталкивается с взаимосвязанными возможностями и вызовами, обе стороны договорились укреплять партнерство и работать вместе для содействия миру, безопасности, устойчивому развитию и решению насущных глобальных проблем.
Генеральный секретарь ООН с удовольствием принял приглашение и сказал, что визит будет организован в подходящее время.