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Генеральный секретарь ООН: молодежь является авангардом, способствующим устойчивому и инклюзивному развитию
В беседе приняли участие около 400 молодых вьетнамских лидеров и молодых людей из государственных органов, Центрального комитета Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина, политических, общественных и неправительственных организаций, действующих в области молодежи, устойчивого развития, изменения климата, сил, участвующих в миротворческих операциях ООН, и студенты некоторых университетов Ханоя.
Выступая на открытии беседы, министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Партия и государство Вьетнама всегда прилагают постоянные усилия для обеспечения участия и вклада молодежи в процесс разработки политик и экономического развития, Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Министр высоко оценил тесное сотрудничество и поддержку ООН в этом процессе, особенно практические и творческие проекты, инициативы в координации между ООН и министерствами, ведомствами и секторами, а также вьетнамскими молодежными организациями, в том числе Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина.
Министр сказал, что, несмотря на множество сложных вызовов от конфликтов, изменения климата до неравенства и эпидемий, сегодняшнее молодое поколение не пассивно принимает эту реальность, являясь ведущей силой, способствующей развитию и прогрессу во всем мире.
Министр подчеркнул, что молодое поколение Вьетнама всегда продвигают решительность, творчество, мужество, солидарность и энтузиазм, стремясь к устойчивому развитию во всех областях, всех общественных движениях, всех регионах, как дома, так и за рубежом.
Общаясь с молодежью и студентами, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил признательность за теплую привязанность населения, особенно вьетнамской молодежи и студентов, к нему и Организации Объединенных Наций во время его визита во Вьетнам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что самое сильное впечатление на него произвели дух авангарда, творчества, смелость брать на себя ответственность и приверженность служению вьетнамской молодежи. Примеры участия вьетнамской молодежи в миротворческих операциях ООН и налаживания тесных отношений между миссиями и местными сообществами являются образцом для приумножения ООН в этой важной деятельности.
При поддержке государства и сообщества вьетнамская молодежь также продвигала свой голос и роль, предлагая множество инициатив и решений для общих проблем страны и мира, от предотвращения эпидемий и постэпидемического восстановления до реагирования на изменение климата, продвигая качественное образование, защищая природное наследие...
Генеральный секретарь ООН подтвердил, что ООН в своей Стратегии «Молодежь 2030» будет и впредь сопровождать молодых людей и поддерживать усиление роли, голоса и участия молодых людей во всех аспектах жизни, экономической, политической и социальной области.
Вечером того же дня 22 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Храм литературы - Куок Ты Жам, Императорскую цитадель Тханглонг и храм Нгокшон, известные исторические и культурные памятники, имеющие символ столицы Ханоя.
У храма Нгокшон президент Нгуен Суан Фук приветствовал Генерального секретаря, и они вместе посетили храм и озеро Хоанкием.
Это мероприятие носило культурное и ознакомительное значение во время официального визита Генерального секретаря ООН во Вьетнам. Генеральный секретарь ООН выразил уважение и волнение при посещении и наслаждении самыми известными достопримечательностями столицы Ханоя.
Одной из главных целей ООН является поддержание международного мира и безопасности, предлагая усилия к обеспечению прав человека и заботясь об объектах всемирного наследия. Таким образом, посещение Генеральным секретарем Антониу Гутерришем культурных и образовательных символов тысячелетней столицы Ханоя, города мира, также передает послание ООН и г-на секретаря о стремлении поддерживать мир во всем мире, чтобы способствовать дружбе и сотрудничеству между народами; продвижение прав человека, в котором Вьетнам является ответственной, активной и инициативной страной.