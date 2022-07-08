Генеральный секретарь ООН высоко оценивает усилия Вьетнама по выполнению обязательств по борьбе с изменением климата

Во время встречи с главой делегации стран Организацией Франкофонии, которая состоялась 7 июля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил твердую приверженность и безотлагательные действия Вьетнама в ответ на изменение климата.

Посол Данг Хоанг Зянг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций. (Фото: Кхак Хиеу)

7 июля Глава Делегации стран Франкоязычного сообщества провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения глобальных вопросов, зафиксированных в повестке дня Организации Франкофонии.

Выступая на встрече, посол Данг Хоанг Зянг, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, подчеркнул необходимость дальнейшего расширения и развития сотрудничества между ООН и Организацией Франкофонии (МОФС). В контексте наличии множеств глобальных кризисов, прогресс в реализации многих Целей в области устойчивого развития (ЦУР) незначителен. Посол заявил, что ООН и МОФС необходимо укреплять сотрудничество для содействия реализации ЦУР посредством кооперации Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Вьетнам готов наладить сотрудничество и обмениваться опытом с африканскими странами, особенно в области сельского хозяйства.

Что касается реагирования на изменение климата, посол подтвердил обязательство Вьетнама на COP-26 по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и предложил ООН и МОФС работать вместе, чтобы поддержать развивающиеся страны в выполнении своих обязательств в этой области. Посол также предложил ООН и МОФС разработать совместный план действий по координации действий по реализации предложений Генерального секретаря ООН по «Нашей общей повестке дня» (ОСА).

Генеральный секретарь ООН высоко оценил твердую приверженность и безотлагательные действия Вьетнама в ответ на изменение климата. Он также выразил полное согласие с предложениями Вьетнама, заявив, что сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество очень важны для содействия достижению Целей устойчивого развития. Антониу Гутерриш также приветствовал идею разработки программы действий ООН и МОФС по внедрению OCA и сказал, что он будет работать над этим предложением конкретно с Секретариатом МОФС.

Посол Данг Хоан Зянг также проинформировал представителей франкоязычных стран о том, что Вьетнам избран кандидатом в члены Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг. Франкоязычные страны активно признали приоритеты Вьетнама в Совете по правам человека и согласились поддержать кандидатов МОФС в агентства ООН в ближайшее время.

Доклад на тему «Наша общая повестка дня» Генерального секретаря Организации Объединенных Наций был выпущен по случаю 75-й годовщины со дня основания Организации Объединенных Наций. Он посвящен глобальным вопросам, которые ждут человечество в следующие 25 лет в контексте обилия проблем, связанных с вопросами по безопасности, мира, с эпидемией и другими глобальными вопросами. В докладе предполагается много крупных предложений и инициатив, которые привлекают внимание большого числа стран-членов ООН и других международных и региональных организаций.