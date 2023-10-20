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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил успех французского правительства, а также лично президента Эммануэля Макрона в реализации экономических и социальных реформ, чтобы помочь Франции развиваться сильнее, усилить активную роль Франции в укреплении ЕС, внести свой вклад в решение проблем, возникших в Европе и других регионах мира, и взять на себя ведущую роль в решении глобальных проблем. По этому случаю генеральный секретарь поблагодарил Францию за сотрудничество и поддержку Вьетнама на протяжении последних многих лет, включая помощь в реагировании на пандемию COVID-19.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг проинформировал президента Франции о целях развития Вьетнама до середины XXI века, а также о внешней политике независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также многосторонности, диверсификации отношений Вьетнама. Глава правящей Партии Вьетнама подчеркнул важное значение мира, дружбы и сотрудничества, а также соблюдения принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций при решении международных вопросов, в том числе обеспечения мира и безопасности в Восточном море.
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за позитивные отзывы, выразил впечатление о больших достижениях Вьетнама в национальном развитии и подтвердил, что Франция придает большое значение роли Вьетнама на международной арене, всегда сопровождает Вьетнам в реализации стратегических целей развития. Президент Франции разделил оценку Генерального секретаря позитивного развития стратегического партнерства между двумя странами в последнее время, подтвердил, что телефонный разговор стал важной возможностью для обсуждения стратегических направленийя развития двусторонних отношений на ближайшие 20 лет.
Президент Франции выразил радость по поводу того, что у лидеров двух стран много общего в плане двустороннего сотрудничества, он согласился с тем, что двум странам необходимо продолжать укреплять политическое доверие и обмены между людьми; продвигать и создавать сильные изменения в сотрудничестве в таких областях, как оборона и безопасность, экономика, торговля, инвестиции, авиация, энергетическая трансформация, наука и технологии, культура, техника... Президент Франции подтвердил свою поддержку Вьетнама в укреплении сотрудничества с ЕС, включая реализацию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), сотрудничество в области рыболовства; надеясь, что две страны будут укреплять сотрудничество в многосторонних рамках, особенно во франкоязычном сообществе.
По этому случаю генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг повторил президенту Франции приглашение посетить Вьетнам, и президент Франции с радостью принял его.