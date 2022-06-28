Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с председателем Народной партии, премьер-министром Камбоджи

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИА

По телефону Нгуен Фу Чонг передал Хун Сену и камбоджийским руководителям, камбоджийскому народу искренние чувства и самые теплые поздравления. Генеральный секретарь ЦК КПВ поздравил Народную партию Камбоджи с тем, что она привела камбоджийский народ к большим и важным достижениям в различных областях за прошедший 71 год, поздравил Камбоджу с успешной организацией выборов в советы общин и кварталов 5-го созыва, в которых победу одержала Народная партия Камбоджи, тем самым еще раз подтвердив роль и позицию партии под руководством председателя партии, премьер-министра Хун Сена и доверие камбоджийского народа к Камбоджийской народной партии.

Со своей стороны Хун Сен искренне поблагодарил Нгуен Фу Чонга за поздравления, а также поблагодарил Вьетнам за координацию и поддержку Камбоджи в успешной организации 45-летия «Пути к свержению режима геноцида» Самдека Течо Хун Сена.

Хун Сен выразил свое восхищение большими и всеобъемлющими достижениями, которых вьетнамский народ добился, выразил веру, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, вьетнамский народ и впредь будет добиваться многих новых и больших достижений, успешно выполняя Резолюцию XIII Национального Съезда Партии.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Камбоджи Хун Сен также обсудили положение каждой партии и каждой страны, выразив свою радость в связи с укрепляющимся и расширяющимся сотрудничеством между Вьетнамом и Камбоджей, что приносит практические пользы двум народам. Два лидера подчеркнули значение и важность солидарности и большой взаимопомощи между двумя Партиями, государствами и народами, подтвердив совместное сохранение и развитие хороших двусторонних отношений и договорились продолжать тесно координировать и развивать сотрудничество в соответствии с с ориентациями, установленными обеими сторонами.

Оба лидера также высоко оценили важное значение Года вьетнамско-камбоджийской дружбы в 2022 г., в рамках которого обе стороны успешно скоординировали организацию празднования 55-летия со дня установления дипломатических отношений и 45-летия «Пути к свержению режима геноцида» премьер-министра Хун Сена.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сердечно пригласил председателя Народной партии Камбоджи, премьер-министра Камбоджи Хун Сена и камбоджийских руководителей посетить Вьетнам, а председатель Народной партии Камбоджи, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен также сердечно пригласил генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и вьетнамских руководителей посетить Камбоджу в подходящее время.