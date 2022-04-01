Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с канцлером Германии

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фото: ВИА

Нгуен Фу Чонг поздравил Олафа Шольца и новоизбранное правительство Германии, президента Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием на второй срок и недавними успехами Социал-демократической партии (СДПГ).

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поделился с премьер-министром Олафом Шольцем о достижениях Вьетнама за 35 лет проведения политики обновления и целях превращения Вьетнама в развитую страну к 2045 году. Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил важность стратегического партнерства между Вьетнамом и Германией во своей внешней политике многосторонности и диверсификации.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил двум странам укреплять политические связи, включая обмен делегациями, особенно на высоком уровне, и развивать отношения между Коммунистической партией Вьетнама и политическими партиями Германии, включая Демократическую партиб. Генеральный секретарь предложил поднять сотрудничество между двумя странами в области инвестиций, торговли, науки, технологий, образования, обороны и безопасности на новую высоту. Нгуен Фу Чонг также предложил правительству Германии и впредь уделять внимание созданию благоприятных условий для жизни и работы вьетнамцев в Германии.

Премьер-министр Олаф Шольц поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за поздравительную речь, поздравил Вьетнам с успехами в развитии, укреплении международного положения, он также подтвердил важность отношений хорошего стратегического партнерства Германия-Вьетнам. Премьер-министр предложил двум странам развивать двустороннее политическое сотрудничество и на международных форумах, укреплять экономическое сотрудничество, в том числе продвигать сильные стороны Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также продвигать немецкие проекты во Вьетнаме, реагировать на изменение климата и профилактика эпидемии.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и премьер-министр Олаф Шольц также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Что касается Восточного моря, две страны согласились с необходимостью поддержания мира, стабильности, сотрудничества, развития и уважения международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. Премьер-министр Олаф Шольц выразил позицию Германии по ситуации в Украине. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что последовательная политика Вьетнама заключается в уважении основных принципов ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, мирное урегулирование международных споров без применения силы и угроза силой. Он надеется, что соответствующие стороны будут способствовать диалогу и переговорам с целью прекращения боевых действий и восстановления мира на основе уважения законных интересов сторон и в соответствии с международным правом.

По этому случаю генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг пригласил канцлера Германии посетить Вьетнам, и премьер-министр Олаф Шольц с радостью принял приглашение.